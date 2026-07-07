https://ukraina.ru/20260707/oleg-nemenskiy-ukraina-i-es-boryutsya-za-blagosklonnost-trampa-chtoby-perenapravit-ego-gnev-na-1081167164.html

Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию

Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию - 08.07.2026 Украина.ру

Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию

Дональд Трамп поехал на саммит НАТО в плохом настроении из-за футбола. В Европе уже стали теоретизировать планы по управлению гневом Трампа. Над этим работают психологи, которые думают над тем, как направить этот гнев не в сторону Украины, НАТО или ЕС, а в сторону России.

2026-07-07T19:30

2026-07-07T19:30

2026-07-08T11:44

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей вокруг чествования киевским режимом памяти боевиков ОУН-УПА* в скором времени усилится. Об этом рассказал украинским СМИ глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов*.- Олег Борисович, насколько далеко зайдет этот конфликт, или все останется на уровне грозной риторики и взаимного отказа от государственных наград украинскими и польскими чиновниками?- Конфликт носит в первую очередь символический характер. Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика. В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов. Раздражение украинскими переселенцами растет.Президент Навроцкий вокруг скандала о лишении Зеленского ордена белого орла набрал такую поддержку, которую никогда не имел. Его рейтинг перевалил за 50%. Так как правительство не может сделать антиукраинскую тему своим коньком, оно вынуждено поддерживать инициативу президента и находится в невыгодном положении. Напомню, что в Польше президент является неформальным представителем одной партии, а правительство представляют ее оппоненты.Навроцкий недавно заявил, что ждет от Киева смены курса на прославление бандеровцев. Это очень наивное заявление, которое показывает полное непонимание украинской государственности и национальной идеологии. Бандеровцы лишь наиболее ярко выражали эту идеологию. Если отменить идеологию украинского национализма на Украине, то распадется все государство.Можно понять Зеленского, который предпринимает все новые инициативы для прославления националистических лидеров. Он прекрасно понимает свою роль не как лидера нации, а определённой функции, которую он не без артистизма исполняет. Кроме того, он очень боится ультраправой общественности, в том числе вооруженных формирований, которые могут легко отстранить его от власти. Поэтому он старается особенно выслужиться перед ними.Например, идея создания пантеона национальных героев на территории Киево-Печерской лавры, судя по всему, его личная инициатива. Со стороны националистической общественности от Зеленского этого никто не требовал. Он выступил с этой идеей на фоне напряжения в отношениях с Польшей, подтверждая, что эта тема является для него приоритетной и отказаться от нее он не может и не хочет.Польша тоже не может изменить свою позицию. Нео сколь угодно плохие отношения между Варшавой и Киевом никак не повлияют на польскую политику по поддержке Украины в противостоянии с Россией. То есть оказание логистической, информационной, дипломатической и финансовой поддержки. Да, у поляков на это не хватает денег, тем более они предпринимают большую программу по собственной милитаризации и подготовке к войне с Россией в 2030 году. И оружия для Украины им не хватает. Тем не менее все, что они могут со своей стороны, они сделают. Не потому что они хотят поддерживать Украину, а потому что внешнеполитическим приоритетом для Польши является противостояние с Россией. Украина тут выполняет полезную функцию. Варшава четко понимает, что любое вложение в поддержку Украины отвечает интересам Польши в плане подготовки к войне с Россией.В Киеве это тоже хорошо понимают, поэтому не опасаются, что Польша начнет мешать Украине на европейском уровне, блокирую военно-финансовую помощь. С другой стороны, в тех случаях, когда Варшаве нужна будет какая-то аргументация для того, чтобы в чем-то отказать Киеву она будет использовать именно эти аргументы о неприемлемой для Польши исторической политик Киева.- Украинский режим чувствует себя довольно уверенно на международной арене, судя по информационной кампании в западных СМИ. Президент Финляндии Стубб в интервью Financial Times заявил, что "Украина сейчас на вершине на поле боя". Теперь Зеленский вправе требовать еще большую помощь от западных союзников?- Украина очень многое поставила на то, чтобы прийти к саммиту НАТО подготовленной. Со стороны Европы ей нечего опасаться. А вот что ждать от Трампа никто не знает. За поддержку Трампом милитаристской кампании европейцы и Киев поборются. Результаты предсказать трудно.Есть шансы на то, что они смогут развернуть Трампа к гораздо большей поддержке Украины, чем он прежде собирался это делать. Но с уверенностью это прогнозировать нельзя. Трамп поехал на саммит НАТО в плохом настроении из-за футбола. В Европе уже стали теоретизировать планы по управлению гневом Трампа. Над этим работают психологи, которые думают над тем, как направить этот гнев не в сторону Украины, НАТО или ЕС, а в сторону России.Здесь мы можем видеть, насколько шаткие позиции у европейцев. Если они надеются не на системные решения американской стороны, а на ситуативное влияние на настроение американского президента, то и результат может быть любым.- Буданов заявил и о том, что если помощь Запада сохранится, то Киев сможет воевать годами. Тем не менее мы видим, как растет сопротивление насильственной мобилизации и бесчинствам ТЦК на низовом уровне в украинском обществе. Возможно ли, что правящий на Украине режим больше не сможет набирать людей в армию?- Мобилизационные ресурсы на Украине довольно большие. Поколение 18-летнирх и чуть старше еще мало задето мобилизацией. Есть и женские ресурсы. Возможно, удастся и из Европы часть украинцев выгнать.- То есть инициатива по возвращению из Германии украинцев мобилизационного возраста, незаконно покинувших страну, может перейти в практическую плоскость. Во всяком случае, Киев и Берлин уже создали рабочую группу по этому вопросу.- Массового возвращения не будет, потому что это невыгодно самим европейцам. Европейские страны соревнуются друг с другом по привлечению трудовых мигрантов. Но они изыщут максимально все возможности, чтобы ту часть украинских переселенцев, которые не вписались в европейскую экономику перенаправить на Украину. Это небольшой ресурс, но какой-то результат у этих программ должен быть.- Опальный депутат Дубинский заявил, что на Украине возможны выборы, если США сумеют договориться с Россией о заморозке ситуации по линии боевого соприкосновения. В качестве соперников Зеленского выступят Кирилл Буданов и экс-главком Залужный. Как вы рассматриваете вероятность такого сценария в текущей ситуации?- Вероятность крайне мала. Хотя такое ощущение, что в Киеве начинают готовиться к грядущим выборам, потом бросают это дело, выдохнув и успокоившись. Это связано с тем, что Зеленскому не хватает легитимности. При этом сценарии выборов разрабатываются и обсуждаются с партнерами Украины.Понятно, что Киев пойдет на такие выборы в случае гарантированной победы Зеленского. Хотя трудно представить широкую поддержку Зеленского при массовом голосовании. Те, кого представят в качестве его оппонентов, также не являются реальной альтернативой.Это касается и результатов выборов. В России иногда говорят, что готовы иметь дело с легитимным лидером Украины. Но если Зеленский сменится на Буданова, Залужного или на какого-нибудь шоумена, например, Сергея Притулу, ничего в киевской политике не изменится. И в ситуации международных отношениях вокруг Украины тоже.Вопрос только в формальной легитимизации человека, который называется президентом Украины. Западу недостаточная легитимность Зеленского никак не мешает. Серьезные же переговоры с Россией пока что не близкая перспектива.Есть основания считать, что победитель выборов, которые пройдут в такой обстановке, будут иметь еще меньшую легитимацию, чем имеет Зеленский сейчас. Москва, если не будет довольна результатами выборов, а они не будут позитивными для России ни в каком случае, тоже может сказать, что власть не легитимна. И жёсткой потребности в таких выборах сейчас нет. Зеленский неудобен многим западным партнерам. Но с ним удается договориться, а сменять человека, который научился играть на противоречиях в западной политике, на кого-то более ориентированного, например, на Лондон, мало кому нужно. Любой на месте Зеленского может оказаться еще менее удобным для западных покровителей Киева.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Признаны экстремистскими и запрещены в России.Дональда Трампа загнали в очень узкий коридор, в котором красную карточку футболисту США можно отменить, но ничего другого нельзя. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: Запад перестанет давать Украине деньги, когда Россия освободит Славянск и Краматорск

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интервью, украина, киев, польша, владимир зеленский, дональд трамп, олег неменский, нато, украина.ру, financial times, александр стубб, кароль навроцкий