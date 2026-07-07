Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию
19:30 07.07.2026 (обновлено: 11:44 08.07.2026)
Дональд Трамп поехал на саммит НАТО в плохом настроении из-за футбола. В Европе уже стали теоретизировать планы по управлению гневом Трампа. Над этим работают психологи, которые думают над тем, как направить этот гнев не в сторону Украины, НАТО или ЕС, а в сторону России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.
Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей вокруг чествования киевским режимом памяти боевиков ОУН-УПА* в скором времени усилится. Об этом рассказал украинским СМИ глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов*.
- Олег Борисович, насколько далеко зайдет этот конфликт, или все останется на уровне грозной риторики и взаимного отказа от государственных наград украинскими и польскими чиновниками?
- Конфликт носит в первую очередь символический характер. Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика. В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов. Раздражение украинскими переселенцами растет.
Президент Навроцкий вокруг скандала о лишении Зеленского ордена белого орла набрал такую поддержку, которую никогда не имел. Его рейтинг перевалил за 50%. Так как правительство не может сделать антиукраинскую тему своим коньком, оно вынуждено поддерживать инициативу президента и находится в невыгодном положении. Напомню, что в Польше президент является неформальным представителем одной партии, а правительство представляют ее оппоненты.
Навроцкий недавно заявил, что ждет от Киева смены курса на прославление бандеровцев. Это очень наивное заявление, которое показывает полное непонимание украинской государственности и национальной идеологии. Бандеровцы лишь наиболее ярко выражали эту идеологию. Если отменить идеологию украинского национализма на Украине, то распадется все государство.
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Можно понять Зеленского, который предпринимает все новые инициативы для прославления националистических лидеров. Он прекрасно понимает свою роль не как лидера нации, а определённой функции, которую он не без артистизма исполняет. Кроме того, он очень боится ультраправой общественности, в том числе вооруженных формирований, которые могут легко отстранить его от власти. Поэтому он старается особенно выслужиться перед ними.
Например, идея создания пантеона национальных героев на территории Киево-Печерской лавры, судя по всему, его личная инициатива. Со стороны националистической общественности от Зеленского этого никто не требовал. Он выступил с этой идеей на фоне напряжения в отношениях с Польшей, подтверждая, что эта тема является для него приоритетной и отказаться от нее он не может и не хочет.
Польша тоже не может изменить свою позицию. Нео сколь угодно плохие отношения между Варшавой и Киевом никак не повлияют на польскую политику по поддержке Украины в противостоянии с Россией. То есть оказание логистической, информационной, дипломатической и финансовой поддержки.
Да, у поляков на это не хватает денег, тем более они предпринимают большую программу по собственной милитаризации и подготовке к войне с Россией в 2030 году. И оружия для Украины им не хватает. Тем не менее все, что они могут со своей стороны, они сделают. Не потому что они хотят поддерживать Украину, а потому что внешнеполитическим приоритетом для Польши является противостояние с Россией. Украина тут выполняет полезную функцию. Варшава четко понимает, что любое вложение в поддержку Украины отвечает интересам Польши в плане подготовки к войне с Россией.
В Киеве это тоже хорошо понимают, поэтому не опасаются, что Польша начнет мешать Украине на европейском уровне, блокирую военно-финансовую помощь. С другой стороны, в тех случаях, когда Варшаве нужна будет какая-то аргументация для того, чтобы в чем-то отказать Киеву она будет использовать именно эти аргументы о неприемлемой для Польши исторической политик Киева.
- Украинский режим чувствует себя довольно уверенно на международной арене, судя по информационной кампании в западных СМИ. Президент Финляндии Стубб в интервью Financial Times заявил, что "Украина сейчас на вершине на поле боя". Теперь Зеленский вправе требовать еще большую помощь от западных союзников?
- Украина очень многое поставила на то, чтобы прийти к саммиту НАТО подготовленной. Со стороны Европы ей нечего опасаться. А вот что ждать от Трампа никто не знает. За поддержку Трампом милитаристской кампании европейцы и Киев поборются. Результаты предсказать трудно.
Есть шансы на то, что они смогут развернуть Трампа к гораздо большей поддержке Украины, чем он прежде собирался это делать. Но с уверенностью это прогнозировать нельзя. Трамп поехал на саммит НАТО в плохом настроении из-за футбола. В Европе уже стали теоретизировать планы по управлению гневом Трампа. Над этим работают психологи, которые думают над тем, как направить этот гнев не в сторону Украины, НАТО или ЕС, а в сторону России.
Здесь мы можем видеть, насколько шаткие позиции у европейцев. Если они надеются не на системные решения американской стороны, а на ситуативное влияние на настроение американского президента, то и результат может быть любым.
- Буданов заявил и о том, что если помощь Запада сохранится, то Киев сможет воевать годами. Тем не менее мы видим, как растет сопротивление насильственной мобилизации и бесчинствам ТЦК на низовом уровне в украинском обществе. Возможно ли, что правящий на Украине режим больше не сможет набирать людей в армию?
- Мобилизационные ресурсы на Украине довольно большие. Поколение 18-летнирх и чуть старше еще мало задето мобилизацией. Есть и женские ресурсы. Возможно, удастся и из Европы часть украинцев выгнать.
- То есть инициатива по возвращению из Германии украинцев мобилизационного возраста, незаконно покинувших страну, может перейти в практическую плоскость. Во всяком случае, Киев и Берлин уже создали рабочую группу по этому вопросу.
- Массового возвращения не будет, потому что это невыгодно самим европейцам. Европейские страны соревнуются друг с другом по привлечению трудовых мигрантов. Но они изыщут максимально все возможности, чтобы ту часть украинских переселенцев, которые не вписались в европейскую экономику перенаправить на Украину. Это небольшой ресурс, но какой-то результат у этих программ должен быть.
7 июля, 06:30Дмитрий Дробницкий: Запад перестанет давать Украине деньги, когда Россия освободит Славянск и КраматорскДональда Трампа загнали в очень узкий коридор, в котором красную карточку футболисту США можно отменить, но ничего другого нельзя. Нельзя даже достроить восточное крыло Белого дома. Установка же европейцев на саммите НАТО будет простая: Украина выигрывает, но для войны с Россией нужен еще последний батальон и последний миллиард.
- Опальный депутат Дубинский заявил, что на Украине возможны выборы, если США сумеют договориться с Россией о заморозке ситуации по линии боевого соприкосновения. В качестве соперников Зеленского выступят Кирилл Буданов и экс-главком Залужный. Как вы рассматриваете вероятность такого сценария в текущей ситуации?
- Вероятность крайне мала. Хотя такое ощущение, что в Киеве начинают готовиться к грядущим выборам, потом бросают это дело, выдохнув и успокоившись. Это связано с тем, что Зеленскому не хватает легитимности. При этом сценарии выборов разрабатываются и обсуждаются с партнерами Украины.
Понятно, что Киев пойдет на такие выборы в случае гарантированной победы Зеленского. Хотя трудно представить широкую поддержку Зеленского при массовом голосовании. Те, кого представят в качестве его оппонентов, также не являются реальной альтернативой.
Это касается и результатов выборов. В России иногда говорят, что готовы иметь дело с легитимным лидером Украины. Но если Зеленский сменится на Буданова, Залужного или на какого-нибудь шоумена, например, Сергея Притулу, ничего в киевской политике не изменится. И в ситуации международных отношениях вокруг Украины тоже.
Вопрос только в формальной легитимизации человека, который называется президентом Украины. Западу недостаточная легитимность Зеленского никак не мешает. Серьезные же переговоры с Россией пока что не близкая перспектива.
Есть основания считать, что победитель выборов, которые пройдут в такой обстановке, будут иметь еще меньшую легитимацию, чем имеет Зеленский сейчас. Москва, если не будет довольна результатами выборов, а они не будут позитивными для России ни в каком случае, тоже может сказать, что власть не легитимна. И жёсткой потребности в таких выборах сейчас нет.
Зеленский неудобен многим западным партнерам. Но с ним удается договориться, а сменять человека, который научился играть на противоречиях в западной политике, на кого-то более ориентированного, например, на Лондон, мало кому нужно. Любой на месте Зеленского может оказаться еще менее удобным для западных покровителей Киева.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Признаны экстремистскими и запрещены в России.
Дональда Трампа загнали в очень узкий коридор, в котором красную карточку футболисту США можно отменить, но ничего другого нельзя. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: Запад перестанет давать Украине деньги, когда Россия освободит Славянск и Краматорск
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