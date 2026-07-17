https://ukraina.ru/20260717/pochesti-natsistam-provaly-vsu-tschetnye-popytki-zapada-navredit-khronika-sobytiy-na-1400-17-iyulya-1081579657.html

Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля

Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру

Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля

Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Попытки Запада ослабить РФ приводят к противоположному результату

2026-07-17T14:00

2026-07-17T14:00

2026-07-17T14:00

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Правительство Украины распорядилось перезахоронить останки главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.Согласно опубликованному плану, Киев хочет организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину, торжественные мероприятия по случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение.Коновалец был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила восточную Галицию. Он руководил кампанией саботажа, поджогов польских поместий, нападений на банки и почтовые отделения и покушений на польских чиновников.Коновалец также пользовался негласной поддержкой нацистской Германии и ее спецслужб. После кратковременной нормализации отношений Берлина с Варшавой руководитель украинских националистов согласился свернуть подпольную работу в Польше и перебазировался в Австрию. Был ликвидирован в 1938 году известным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.В начале месяца Верховная Рада поддержала законопроект Владимира Зеленского о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдут члены ОУН-УПА*.Зеленский в мае уже принимал участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области (прах до этого покоился в Люксембурге). Это обострило напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом. Официальные лица Польши назвали действия Киева оскорблением национальной памяти. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что решение Зеленского "нарушает историческую чуткость". Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине, однако многие западные политики закрывали на это глаза. Провалы ВСУУтром в пятницу воздушную тревогу объявили в 11 областях Украины. В том числе, сигнал звучал в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и в некоторых районах Николаевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Харькове, Изюме Харьковской области. Россияне также ударили по Николаеву, Сумам, Одессе, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.Одессу после ракетных ударов заволокло дымом.Кроме прочего, российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области. Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты". Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар.Четыре области на Украине (Одесская, подконтрольная ВСУ часть Запорожской, Днепропетровская, Харьковская и Сумская) частично остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, посетовали в национальной энергетической компании "Укрэнерго".Стремительно ухудшается ситуация для ВСУ в Дружковке. В городе уже нет света и газа, а связь работает с серьезными перебоями, жалуются украинские СМИ.Как указало Министерство обороны, российские военные в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ.В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА. Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.Ведомство также перечислило успехи россиян за минувшую неделю.Так, армия России нанесла 19 групповых ударов по объектам инфраструктуры украинских портов, используемых для ВСУ.Она поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ.Подразделения Черноморского флота России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машина реактивной системы залпового огня, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Также ВСУ за неделю потеряли более 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 3275 военных, пятнадцать боевых бронированных машин, 64 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".Кроме прочего, ВСУ за неделю потеряли свыше 1360 боевиков, танк, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Провальные попытки Запада ослабить РФПопытки Запада ослабить Россию приводят к прямо противоположному результату, признала американская газета American Conservative.Там подчеркнули, что за подобные "планы" Запада расплачиваются украинцы.Несмотря на это, газета Hill указала в пятницу, что лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн начал процедуру, которая может открыть путь к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России.По данным издания, Тьюн внес в календарь сената принятый палатой представителей законопроект H.R. 2913, предусматривающий выделение Украине 1,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности и расширение санкций против России. После этого документ сможет начать прохождение через верхнюю палату конгресса.Помимо прочего, американские политики продвигают законопроект скончавшегося на прошлой неделе сенатора Линдси Грэма** о "сокрушительных санкциях" против РоссииВпрочем президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору, утверждает портал Axios.В то же время украинские СМИ пишут, что в случае, если Трамп подпишет законопроект, его обяжут ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и всех первых лиц российского государства.Ранее Путин заявлял, что Россию хотят ослабить "любым путем", избавиться от страны "как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла". При этом, по словам российского лидера, "этого никогда ни у кого не получалось - не получится и сейчас, не получится и впредь".Подробнее - в материале Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона на сайте Украина.ру. * Признана в РФ террористической организацией.** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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