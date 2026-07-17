https://ukraina.ru/20260717/tramp-poka-ne-podderzhal-novyy-zakonoproekt-ob-antirossiyskikh-sanktsiyakh-novosti-k-etomu-chasu--1081567241.html

Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу

Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу - 17.07.2026 Украина.ру

Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу

Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T10:29

2026-07-17T10:29

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🟦 Украина проиграет в конфликте с Россией из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны республики, считает сложивший мандат депутат Верховной Рады Никита Потураев. По его словам, остановка реформ Федорова приведет Украину к катастрофе.🟦 Киев занял седьмое место в Европе по стоимости проездного билета.🟦 Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований, передает агентство Рейтер.Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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новости, россия, сша, дональд трамп, михаил федоров, украина, линдси грэм, верховная рада, мок, ес, мир без границ