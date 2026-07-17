https://ukraina.ru/20260717/tramp-poka-ne-podderzhal-novyy-zakonoproekt-ob-antirossiyskikh-sanktsiyakh-novosti-k-etomu-chasu--1081567241.html
Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу
Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу - 17.07.2026 Украина.ру
Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T10:29
2026-07-17T10:29
2026-07-17T11:30
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🟦 Украина проиграет в конфликте с Россией из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны республики, считает сложивший мандат депутат Верховной Рады Никита Потураев. По его словам, остановка реформ Федорова приведет Украину к катастрофе.🟦 Киев занял седьмое место в Европе по стоимости проездного билета.🟦 Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований, передает агентство Рейтер.Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, дональд трамп, михаил федоров, украина, линдси грэм, верховная рада, мок, ес, мир без границ
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Михаил Федоров, Украина, Линдси Грэм, Верховная Рада, МОК, ЕС, Мир без границ
Трамп пока не поддержал новый законопроект об антироссийских санкциях Новости к этому часу
10:29 17.07.2026 (обновлено: 11:30 17.07.2026)
Президент США Дональд Трамп пока воздерживается от полной поддержки нового законопроекта о санкциях против России, хотя и дал понять, что готов подписать документ в качестве дани памяти покойному сенатору Линдси Грэму*, утверждает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украина проиграет в конфликте с Россией из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны республики, считает сложивший мандат депутат Верховной Рады Никита Потураев.
По его словам, остановка реформ Федорова приведет Украину к катастрофе.
🟦 Киев занял седьмое место в Европе по стоимости проездного билета.
"При этом соотношение цены проездного и минимальной заработной платы и вовсе гарантированно выводит город на первое место", - отмечает наш канал.
🟦 Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований, передает агентство Рейтер.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.
О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.