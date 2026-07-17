https://ukraina.ru/20260717/sdaem-krasnyy-liman-ukhodim-za-donets-voennyy-ekspert-raskryl-iznachalnyy-plan-vsu--1081555893.html

"Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ

"Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру

"Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ

Группировка ВСУ, удерживавшая Красный Лиман, оказалась заблокированной на левом берегу Северского Донца. Противник планировал отойти за реку, но не успел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-07-17T06:10

2026-07-17T06:10

2026-07-16T23:14

новости

красный лиман

россия

краснолиманское направление

вооруженные силы украины

украина.ру

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec3040ed0fb131f80f2db214f25276b9.jpg

Комментируя ситуацию на Краснолиманском направлении, Рамм заявил, что украинская группировка фактически заблокирована на левом (восточном) берегу Северского Донца. "Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается", — пояснил эксперт.По словам аналитика, у ВСУ был другой план. "Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску"", — отметил Рамм."А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.

красный лиман

россия

краснолиманское направление

славянск

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красный лиман, россия, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, украина.ру, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, главные новости, главное, северский донец , славянск, славянско-краматорская агломерация, военный эксперт, спецоперация