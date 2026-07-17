Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит - 17.07.2026 Украина.ру
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Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит
Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит - 17.07.2026 Украина.ру
Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит
Украина не станет вторым Афганистаном для США, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта. При этом марионеточная элита киевского режима уже потянулась вслед за американцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-07-17T04:30
2026-07-17T04:30
новости
украина
афганистан
сша
лариса шеслер
елена маркосян
украина.ру
запад
война
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Отвечая на вопрос о том, станет ли Украина для США "вторым Афганистаном" — позорным бегством от токсичного актива, Маркосян заявила, что этого не произойдет, поскольку Штаты уже начали выход, и у них больше возможностей для этого.Она отметила, что сейчас избирательная кампания в США вступает в активную фазу. "Мы ещё много чего узнаем о сути американской политики. Но это их внутреннее дело и их выбор методов борьбы", — пояснила эксперт.Маркосян отметила, что Украина не повторит судьбу Афганистана, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта, а марионеточная элита Украины потянулась за ними. Она заявила, что на фронт бросают наемников со всего мира, которых никто не собирается спасать.Эксперт подчеркнула, что уходить из Украины американцам и европейцам придется в любом случае, но это будет выглядеть иначе. "Выходов из Украины на Запад гораздо больше, чем в Афганистане. Победа России в этой войне — вот в чем позор коллективного Запада", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, афганистан, сша, лариса шеслер, елена маркосян, украина.ру, запад, война, война на украине, мир без границ, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, иностранные наемники, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
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Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит

04:30 17.07.2026
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украина не станет вторым Афганистаном для США, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта. При этом марионеточная элита киевского режима уже потянулась вслед за американцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос о том, станет ли Украина для США "вторым Афганистаном" — позорным бегством от токсичного актива, Маркосян заявила, что этого не произойдет, поскольку Штаты уже начали выход, и у них больше возможностей для этого.
Она отметила, что сейчас избирательная кампания в США вступает в активную фазу. "Мы ещё много чего узнаем о сути американской политики. Но это их внутреннее дело и их выбор методов борьбы", — пояснила эксперт.
Маркосян отметила, что Украина не повторит судьбу Афганистана, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта, а марионеточная элита Украины потянулась за ними. Она заявила, что на фронт бросают наемников со всего мира, которых никто не собирается спасать.
Эксперт подчеркнула, что уходить из Украины американцам и европейцам придется в любом случае, но это будет выглядеть иначе. "Выходов из Украины на Запад гораздо больше, чем в Афганистане. Победа России в этой войне — вот в чем позор коллективного Запада", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
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