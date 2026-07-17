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Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит

Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит - 17.07.2026 Украина.ру

Станет ли Украина "вторым Афганистаном"? Маркосян про позорное бегство Запада и киевских элит

Украина не станет вторым Афганистаном для США, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта. При этом марионеточная элита киевского режима уже потянулась вслед за американцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-07-17T04:30

2026-07-17T04:30

2026-07-17T04:30

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Отвечая на вопрос о том, станет ли Украина для США "вторым Афганистаном" — позорным бегством от токсичного актива, Маркосян заявила, что этого не произойдет, поскольку Штаты уже начали выход, и у них больше возможностей для этого.Она отметила, что сейчас избирательная кампания в США вступает в активную фазу. "Мы ещё много чего узнаем о сути американской политики. Но это их внутреннее дело и их выбор методов борьбы", — пояснила эксперт.Маркосян отметила, что Украина не повторит судьбу Афганистана, поскольку прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта, а марионеточная элита Украины потянулась за ними. Она заявила, что на фронт бросают наемников со всего мира, которых никто не собирается спасать.Эксперт подчеркнула, что уходить из Украины американцам и европейцам придется в любом случае, но это будет выглядеть иначе. "Выходов из Украины на Запад гораздо больше, чем в Афганистане. Победа России в этой войне — вот в чем позор коллективного Запада", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.

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