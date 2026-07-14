https://ukraina.ru/20260714/elena-markosyan-zelenskiy-menyaet-sviridenko-chtoby-otvlech-ukrainu-ot-mysley-o-ttsk-i-zime-bez-sveta-1081439567.html

Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света

Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света - 14.07.2026 Украина.ру

Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без света

Пока очереди на выезд из Украины измеряются километрами, а цены на продукты растут, в Киеве затеяли очередную "перестановку кроватей". Почему обновление правительства — это лишь попытка подчистить коррупционные схемы перед неминуемым финалом? Поможет ли это удержать Киеву фронт и экономику?

2026-07-14T09:14

2026-07-14T09:14

2026-07-14T10:07

интервью

кабмин

правительство

премьер-министр

украина

россия

русофобия

европа

свет

украинские беженцы

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщают украинские СМИ.— Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко уйти в отставку: с чем связаны такие перестановки, ожидаемы ли они были для вас? Или, возможно, это старая тактика Зеленского: менять министров, когда нужно отвлечь народ от коррупции, проблем на фронте и бусификации?— Время такое, что проблемы на Украину посыпятся как из рога изобилия. Остановить это взмахом руки невозможно. Всё упирается в деньги — Америка платить не будет, а станет тщательно контролировать свою долю. Все сроки старых договоренностей прошли и теперь главным плательщиком украинской авантюры стала Европа. По итогу первого полугодия странам ЕС нужно платить в НАТО, нужно платить Штатам за произведенное вооружение для Украины, которым, кстати, они свободно не смогут распорядиться, и нужно поддерживать возможности Украины продолжать войну. А это — чистые деньги в бюджет, который пуст. Армию нужно кормить, возить, лечить, а через несколько недель начнется осень, в которую Украина вступит без АЗС, электроэнергии и прочих ресурсов выживания. И без сочувственной поддержки Запада. Как говорят, ничего личного, просто бизнес. И люди всё понимают. По факту, очереди на выезд из Украины уже сейчас измеряются километрами, рост цен на основные ресурсы выживания начинают расти в разы.В такой ситуации очередной кабминовский абгрейд — это не только занимательный балаган, способный отвлечь от ненужных мыслей и общество, и депутатский корпус. Это ещё и возможность подчистить все схемы финансирования этой войны. Так что, решение обновить Кабмин, вполне логичное, хотя как-то повлиять на происходящее не сможет.— По словам Зеленского, шел разговор, что Свириденко станет представителем Украины в США...— Свириденко справилась с той функцией, которую ей доверили: не мешала, наблюдала, отчитывалась вовремя, ни с кем не ссорилась. Короче, легальную и оплачиваемую эмиграцию заслужила. Если она была ставленницей американской стороны, уедет в Америку. Если же нет, то поедет туда, куда позволят ресурсы.— Появилась информация, что Зеленский предложил главе "Нафтогаза Украины" Сергею Корецкому стать новым премьер-министром. Как вы его охарактеризуете? Почему на него пал выбор Зеленского?— Важно понимать, что брать на себя ответственность за экономику падающей в пропасть Украины, ни Европа, ни Штаты не хотят. Однако нужно учитывать, что финансирование всей антироссийской авантюры на Украине — это одна большая афера с откатами, коррупцией, теневыми рынками торговли оружием, наркотиками и сомнительными методами разграбления страны. Поэтому у теневого руля американцы и европейцы останутся, от контроля не откажутся, но публично это будет выглядеть несколько иначе. Уже сейчас влияние на Кабмин расписывают между "людьми" украинских коррупционных группировок, чтобы роль главных спонсоров войны уходила на второй план.Киевская политическая "элита" начинает тревожится, но на качество их личной жизни СВО пока не оказало критического влияния, а трудности простых людей её мало интересуют. В итоге те, кто поумнее, не будут рваться на должности в новый Кабмин. Шмыгаль уж точно не рвался. Учитывая, что энергетика станет ключевой проблемой на ближайшие полгода, то назначение представителя Нафтогаза логично. Назначенный Корецкий молод, политически глуп, но с менеджментом зачистки схем справится. Справится ли с логистикой зимой - посмотрим.Перестановки в Кабмине сами по себе — это шумный "праздник" для богатых. Если он необходим, то его растянут на какой-то период. Но если посольства начнут покидать Киев, то тема Кабина уйдет на десятый план и список желающих остаться в команде Зеленского начнет сокращаться быстрыми темпами.— В связи со смертью Линдси Грэма* идут различные обсуждения. В том числе упоминают, что Грэм — white trash senator — сенатор из "белого мусора". Есть такой презрительный термин в американском сленге. Также есть мнение, что Грэм* был профессиональным лоббистом на содержании у Зеленского — не просто же так он ездил в Киев за время СВО 10 раз. Как вы считаете, это возможно?— Возможно. Но тут всё немного сложнее. Грэм был лоббистом агрессивной русофобии, которая использовалась в интересах крупного милитари-бизнеса. Часть политической элиты США также довольно вольготно себя чувствовала и обогащалась на войнах и конфликтах. Но Грэм был фанатиком русофобии в отличие от многих. С его уходом политика США не претерпит больших изменений, но трибуна антироссийской группы какое-то время будет пустовать. Потому что русофобия перестает приносить такие доходы как раньше именно политикам. Избирательные кампании в странах, ориентированных на западную цивилизацию подтверждают, что шансы победить выше у тех партий и персон, которые предлагают изменить отношения с Россией в сторону прагматизма и здорового регионального эгоизма. К тому же, у милитари бизнеса появились проблемы, на решение которых необходимо время "тишины". Время политического лоббирования войн проходит и такие как Грэм начинают ассоциироваться с прошлым, а не с будущим.— В США обнародованы отчеты о нецелевом использовании более 40% выделенной Украине помощи за последние два года. Трамп использует эти данные как таран против демократов. Насколько велика вероятность, что Украина станет для США "вторым Афганистаном" — не в плане боевых действий, а в плане позорного и резкого бегства политических элит от токсичного актива сразу после подведения итогов выборов?— В США избирательная кампания вступает в активную и решающую фазу. Это скажется. Мы ещё много чего узнаем о сути американской политики. Но это их внутренние дело и их выбор методов борьбы.Украина не станет вторым Афганистаном, потому что прагматичные Штаты уже начали выход из конфликта и политическая марионеточная элита Украины уже потянулась за ними. На фронт бросают наемников со всего мира, которых беречь или спасать уж точно никто не собирается. Да и Украина — не Афганистан и множество общественных патриотов американской демократии давно переориентировались на демократию европейскую.Уходить из Украины американцам и европейцам придется в любом случае, но это будет выглядеть несколько иначе. Выходов из Украины на Запад гораздо больше, чем в Афганистане.Победа России в этой войне — вот в чем позор коллективного Запада. И чем дальше, тем позорнее будет выглядеть его бегство, независимо от того, упадет ли кто-то с крыла самолета или уплывет на пароме.*При жизни был признан экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20230221/1043802080.html

https://ukraina.ru/20260713/sviridenko-ofitsialno-prositsya-na-vykhod-1081424570.html

https://ukraina.ru/20260714/tramp-podderzhit-zakonoproekt-grema-ob-antirossiyskikh-sanktsiyakh---cnn-1081435171.html

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Анна Черкасова

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