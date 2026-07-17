"Константиновская болезнь": Рамм объяснил, почему ВСУ перестали контратаковать
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украинские войска на Донбассе охватила "константиновская болезнь" — противник перестал контратаковать. Этот "недуг" стремительно распространяется на всю линию соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Характеризуя состояние украинских войск на Донбассе, Рамм заявил, что армию противника поразила "константиновская болезнь". "Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь", — пояснил эксперт.
По словам спикера, ранее ВСУ постоянно цеплялись за позиции и пытались контратаковать, но под Константиновкой у противника ничего не получилось.
"Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего", — отметил Рамм.
"И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.
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