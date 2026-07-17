https://ukraina.ru/20260717/konstantinovskaya-bolezn-ramm-obyasnil-pochemu-vsu-perestali-kontratakovat-1081556460.html

"Константиновская болезнь": Рамм объяснил, почему ВСУ перестали контратаковать

"Константиновская болезнь": Рамм объяснил, почему ВСУ перестали контратаковать - 17.07.2026 Украина.ру

"Константиновская болезнь": Рамм объяснил, почему ВСУ перестали контратаковать

Украинские войска на Донбассе охватила "константиновская болезнь" — противник перестал контратаковать. Этот "недуг" стремительно распространяется на всю линию соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-07-17T05:15

2026-07-17T05:15

2026-07-17T05:15

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Характеризуя состояние украинских войск на Донбассе, Рамм заявил, что армию противника поразила "константиновская болезнь". "Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь", — пояснил эксперт.По словам спикера, ранее ВСУ постоянно цеплялись за позиции и пытались контратаковать, но под Константиновкой у противника ничего не получилось."Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего", — отметил Рамм."И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.

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