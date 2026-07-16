https://ukraina.ru/20260716/1081537767.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-16T11:56

2026-07-16T11:56

2026-07-16T11:56

эксклюзив

спецоперация

харьков

россия

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

железная дорога

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В районе Казачьей Лопани российская армия продолжает формировать важный оперативно-тактический коридор в сторону Харькова. Для украинского командования это направление становится всё более болезненным. Речь идёт не просто о локальном продвижении на карте, а о создании условий для будущей "санитарной зоны", которая должна снизить угрозу регулярных обстрелов приграничных российских территорий.Сложный рельеф местности, плотная привязка к населённым пунктам и особенности местной географии серьёзно влияют на темп боевых действий. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются поступательно. Это не бросок по открытой местности, а давление на участок, где каждый населённый пункт превращён противником в отдельный узел обороны.Особое значение имеет железнодорожная магистраль, которая идёт в сторону Харькова. Вдоль неё, помимо самой Казачьей Лопани, расположено около десятка небольших посёлков. Каждый из них способен стать отдельной проблемой. Поэтому каждое продвижение приходится закреплять, а каждый занятый участок требует прикрытия с флангов. До недавнего времени противник активно использовал железнодорожные разветвленные ветки вокруг Харькова и на пути к Казачьей Лопани и Золочеву для переброски боевой техники и боеприпасов. Наши огневые средства воздушного и наземного базирования методично наносят удары по узловым станциям разгрузки, уничтожая локомотивы и вагоны.Поражение 10% рабочего парка, как считают специалисты — это не арифметическая убыль. Это переход количества в качество, при котором график движения воинских эшелонов начинает сыпаться лавинообразно, превращая централизованную систему снабжения ВСУ в разрозненные островки, неспособные обеспечить устойчивость фронта. Грузовики не заменят выбывшие железнодорожные поставки.Командование ВСУ в Харьковскую область перебрасывает резервы, чтобы закрыть появляющиеся бреши в обороне. Кроме так называемых "штрафных" подразделений, на этот участок был брошен 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Это формирование в украинской информационной повестке долго подавалось как один из заметных и медийных элементов штурмовых сил. Однако, на фоне давления ВС РФ медийный образ уже не способен заменить устойчивость на земле. Сам факт переброски таких резервов говорит о тяжелой ситуации для противника. Если командование ВСУ вынуждено усиливать направление подобными частями, значит, удержание рубежей в прежнем составе становится всё более затруднительным.На Волчанском направлении группировка "Север" создала реальный прорыв. Идут бои за Белый Колодезь - ключевой логистический центр. Падение его станет фактически приговором всей обороняющейся группировке противника в районе Великого Бурлука. Снабжение группировки противника станет почти нереальным.По радиоперехватам. полученным нашей разведкой, украинские командиры жалуются на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные "офицеры", уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.Также бои продолжаются в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, На фоне больших потерь 159-й отдельной механизированной бригады, командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260715/1081503529.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, железная дорога