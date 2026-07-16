https://ukraina.ru/20260716/1081537767.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-16T11:56
2026-07-16T11:56
2026-07-16T11:56
эксклюзив
спецоперация
харьков
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
железная дорога
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В районе Казачьей Лопани российская армия продолжает формировать важный оперативно-тактический коридор в сторону Харькова. Для украинского командования это направление становится всё более болезненным. Речь идёт не просто о локальном продвижении на карте, а о создании условий для будущей "санитарной зоны", которая должна снизить угрозу регулярных обстрелов приграничных российских территорий.Сложный рельеф местности, плотная привязка к населённым пунктам и особенности местной географии серьёзно влияют на темп боевых действий. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются поступательно. Это не бросок по открытой местности, а давление на участок, где каждый населённый пункт превращён противником в отдельный узел обороны.Особое значение имеет железнодорожная магистраль, которая идёт в сторону Харькова. Вдоль неё, помимо самой Казачьей Лопани, расположено около десятка небольших посёлков. Каждый из них способен стать отдельной проблемой. Поэтому каждое продвижение приходится закреплять, а каждый занятый участок требует прикрытия с флангов. До недавнего времени противник активно использовал железнодорожные разветвленные ветки вокруг Харькова и на пути к Казачьей Лопани и Золочеву для переброски боевой техники и боеприпасов. Наши огневые средства воздушного и наземного базирования методично наносят удары по узловым станциям разгрузки, уничтожая локомотивы и вагоны.Поражение 10% рабочего парка, как считают специалисты — это не арифметическая убыль. Это переход количества в качество, при котором график движения воинских эшелонов начинает сыпаться лавинообразно, превращая централизованную систему снабжения ВСУ в разрозненные островки, неспособные обеспечить устойчивость фронта. Грузовики не заменят выбывшие железнодорожные поставки.Командование ВСУ в Харьковскую область перебрасывает резервы, чтобы закрыть появляющиеся бреши в обороне. Кроме так называемых "штрафных" подразделений, на этот участок был брошен 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Это формирование в украинской информационной повестке долго подавалось как один из заметных и медийных элементов штурмовых сил. Однако, на фоне давления ВС РФ медийный образ уже не способен заменить устойчивость на земле. Сам факт переброски таких резервов говорит о тяжелой ситуации для противника. Если командование ВСУ вынуждено усиливать направление подобными частями, значит, удержание рубежей в прежнем составе становится всё более затруднительным.На Волчанском направлении группировка "Север" создала реальный прорыв. Идут бои за Белый Колодезь - ключевой логистический центр. Падение его станет фактически приговором всей обороняющейся группировке противника в районе Великого Бурлука. Снабжение группировки противника станет почти нереальным.По радиоперехватам. полученным нашей разведкой, украинские командиры жалуются на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные "офицеры", уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.Также бои продолжаются в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, На фоне больших потерь 159-й отдельной механизированной бригады, командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260715/1081503529.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, железная дорога
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
В районе Казачьей Лопани российская армия продолжает формировать важный оперативно-тактический коридор в сторону Харькова. Для украинского командования это направление становится всё более болезненным. Речь идёт не просто о локальном продвижении на карте, а о создании условий для будущей "санитарной зоны", которая должна снизить угрозу регулярных обстрелов приграничных российских территорий.
Сложный рельеф местности, плотная привязка к населённым пунктам и особенности местной географии серьёзно влияют на темп боевых действий. Подразделения группировки войск "Север" продвигаются поступательно. Это не бросок по открытой местности, а давление на участок, где каждый населённый пункт превращён противником в отдельный узел обороны.
Особое значение имеет железнодорожная магистраль, которая идёт в сторону Харькова. Вдоль неё, помимо самой Казачьей Лопани, расположено около десятка небольших посёлков. Каждый из них способен стать отдельной проблемой. Поэтому каждое продвижение приходится закреплять, а каждый занятый участок требует прикрытия с флангов. До недавнего времени противник активно использовал железнодорожные разветвленные ветки вокруг Харькова и на пути к Казачьей Лопани и Золочеву для переброски боевой техники и боеприпасов. Наши огневые средства воздушного и наземного базирования методично наносят удары по узловым станциям разгрузки, уничтожая локомотивы и вагоны.
Поражение 10% рабочего парка, как считают специалисты — это не арифметическая убыль. Это переход количества в качество, при котором график движения воинских эшелонов начинает сыпаться лавинообразно, превращая централизованную систему снабжения ВСУ в разрозненные островки, неспособные обеспечить устойчивость фронта. Грузовики не заменят выбывшие железнодорожные поставки.
Командование ВСУ в Харьковскую область перебрасывает резервы, чтобы закрыть появляющиеся бреши в обороне. Кроме так называемых "штрафных" подразделений, на этот участок был брошен 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Это формирование в украинской информационной повестке долго подавалось как один из заметных и медийных элементов штурмовых сил. Однако, на фоне давления ВС РФ медийный образ уже не способен заменить устойчивость на земле. Сам факт переброски таких резервов говорит о тяжелой ситуации для противника. Если командование ВСУ вынуждено усиливать направление подобными частями, значит, удержание рубежей в прежнем составе становится всё более затруднительным.
На Волчанском направлении группировка "Север" создала реальный прорыв. Идут бои за Белый Колодезь - ключевой логистический центр. Падение его станет фактически приговором всей обороняющейся группировке противника в районе Великого Бурлука. Снабжение группировки противника станет почти нереальным.
По радиоперехватам. полученным нашей разведкой, украинские командиры жалуются на кризис среди младшего офицерского состава в подразделениях ВСУ, действующих в Харьковской области. Так, командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта или же уклоняющиеся от мобилизации возрастные "офицеры", уволенные в запас. Данную информацию также подтверждают и некрологи уничтоженных противников. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
Также бои продолжаются в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, На фоне больших потерь 159-й отдельной механизированной бригады, командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которые уже была уничтожена. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.