https://ukraina.ru/20260715/1081503529.html

Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс

Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс - 15.07.2026 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру

2026-07-15T17:00

2026-07-15T17:00

2026-07-15T17:00

эксклюзив

спецоперация

донбасс

красный лиман

константиновка

вооруженные силы украины

россия

запорожье

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Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился.Киевский режим надеялся, что мы выйдем к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке где-то к зиме, понеся серьезные потери. Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военный предприятий Краматорска. И сейчас мы видим, что резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе.В частности, группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается.Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего.И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в ДонбассеУчитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться. У нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".Повторюсь, логика всей кампании 2026 года сейчас будет меняться. Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление. У нас ведь появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в битве за Донбасс.Давайте дождемся начала боев непосредственно за Славянск и Краматорск и посмотрим, где будет линия фронта на севере и на юге. Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые.

https://ukraina.ru/20260519/1079108726.html

https://ukraina.ru/20260714/1081446716.html

донбасс

красный лиман

константиновка

россия

запорожье

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2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, донбасс, красный лиман, константиновка, вооруженные силы украины, россия, запорожье