Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс - 15.07.2026 Украина.ру
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Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс
Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс - 15.07.2026 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
2026-07-15T17:00
2026-07-15T17:00
эксклюзив
спецоперация
донбасс
красный лиман
константиновка
вооруженные силы украины
россия
запорожье
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Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился.Киевский режим надеялся, что мы выйдем к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке где-то к зиме, понеся серьезные потери. Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военный предприятий Краматорска. И сейчас мы видим, что резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе.В частности, группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается.Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего.И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в ДонбассеУчитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться. У нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".Повторюсь, логика всей кампании 2026 года сейчас будет меняться. Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление. У нас ведь появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в битве за Донбасс.Давайте дождемся начала боев непосредственно за Славянск и Краматорск и посмотрим, где будет линия фронта на севере и на юге. Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые.
https://ukraina.ru/20260519/1079108726.html
https://ukraina.ru/20260714/1081446716.html
донбасс
красный лиман
константиновка
россия
запорожье
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, донбасс, красный лиман, константиновка, вооруженные силы украины, россия, запорожье
Эксклюзив, Спецоперация, Донбасс, Красный Лиман, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожье

Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс

17:00 15.07.2026
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
19 мая, 07:00
Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражениеЭто только так кажется, что освобождение ДНР от украинских войск пройдет легко. Ничего подобного. Нам за него придется серьезно побороться. Но если мы полностью займем Донбасс, то получим очень серьезные оперативно-стратегические возможности. Никакие другие варианты наступления таких возможностей российской армии не дадут
Киевский режим надеялся, что мы выйдем к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке где-то к зиме, понеся серьезные потери. Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военный предприятий Краматорска. И сейчас мы видим, что резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе.
В частности, группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается.
Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.
Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего.
И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе
Учитывая такой исход битвы за Донбасс 3.0, планы российского командования сейчас тоже будут меняться. У нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".
Повторюсь, логика всей кампании 2026 года сейчас будет меняться. Где-то российское командование предпочтет перейти в оборону. Может быть, даже на Запорожье. А где-то, наоборот, перейдет в наступление. У нас ведь появятся дополнительные силы, которые больше необязательно использовать в битве за Донбасс.
Давайте дождемся начала боев непосредственно за Славянск и Краматорск и посмотрим, где будет линия фронта на севере и на юге. Сейчас нам уже нет смысла бросать все силы в ДНР, забив на остальные направления. Это будет параллельно происходить. Где-то откроем новые направления, где-то усилим старые.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Вчера, 12:27
Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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