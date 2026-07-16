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"У нас есть временной ресурс": Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
"У нас есть временной ресурс": Данилов о том, как России выдержать войну на истощение - 16.07.2026 Украина.ру
"У нас есть временной ресурс": Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
Россия укрепила технико-экономическую базу и обладает большим временным ресурсом в войне на истощение. Запад не способен перейти на российскую модель устойчивости, а его ресурсная база снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-07-16T15:54
2026-07-16T15:54
2026-07-16T15:54
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Отвечая на вопрос о способности России выдержать войну на истощение, Данилов заявил, что страна серьезно укрепила свою базу. При этом критерии ограниченности ресурсов остаются, но Россия демонстрирует достаточную устойчивость, пояснил эксперт.По словам спикера, у России временной ресурс больше. "У нас временной ресурс есть. А на Западе ресурсная база снижается. В том числе это касается временного ресурса", — отметил Данилов.Эксперт подчеркнул, что Запад не может применить российскую модель. "Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели устойчивости в условиях санкций. Западные государства вряд ли способны пойти по этому пути. Переход на мобилизационную экономику потребовал бы от них объявления войны РФ", — добавил он.Данилов резюмировал, что конфликт на Украине серьезно истощил страны Запада. "Украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли европейцы к большой войне с Россией — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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"У нас есть временной ресурс": Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
Россия укрепила технико-экономическую базу и обладает большим временным ресурсом в войне на истощение. Запад не способен перейти на российскую модель устойчивости, а его ресурсная база снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о способности России выдержать войну на истощение, Данилов заявил, что страна серьезно укрепила свою базу. При этом критерии ограниченности ресурсов остаются, но Россия демонстрирует достаточную устойчивость, пояснил эксперт.
По словам спикера, у России временной ресурс больше. "У нас временной ресурс есть. А на Западе ресурсная база снижается. В том числе это касается временного ресурса", — отметил Данилов.
Эксперт подчеркнул, что Запад не может применить российскую модель. "Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели устойчивости в условиях санкций. Западные государства вряд ли способны пойти по этому пути. Переход на мобилизационную экономику потребовал бы от них объявления войны РФ", — добавил он.
Данилов резюмировал, что конфликт на Украине серьезно истощил страны Запада. "Украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены", — констатировал собеседник издания.
О том, готовы ли европейцы к большой войне с Россией — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.