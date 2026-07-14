https://ukraina.ru/20260714/dmitriy-danilov-zapad-pytaetsya-vesti-s-rossiey-voynu-na-istoschenie-no-emu-ne-khvataet-glavnogo-1081462652.html

Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса

Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса - 14.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса

Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций. Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может.

2026-07-14T19:30

2026-07-14T19:30

2026-07-14T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!". Ранее Великобритания обязалась до конца 2026 года поставить Украине не менее 150 тысяч дронов, а также 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. По информации Reuters, Германия профинансирует закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike, с программным обеспечением от американской оборонной компании Auterion, произведенных украинской компанией SkyFall.- Дмитрий Александрович, если Европа стала тылом воюющей Украины, то куда ответ, о котором говорит президент, должен быть направлен?- Это вопрос военно-политического и военного планирования, которое не может быть вынесено в открытое информационное поле. Именно поэтому говорилось о возможных ответах, но без обозначения конкретных целей.Наш подход очень прост и на этот счет было сделано уже много заявлений. Мы воспринимаем вооружение Западом Украины как прямую поддержку Киева не просто в военном конфликте, но и в тех действиях, которые квалифицированы как террористические акты и направлены против России.Не думаю, что в настоящее время идет речь о том, что Россия готовится упредить западные страны с точки зрения нанесения ударов по их территории. Мы предупреждаем, что, несомненно, такое планирование осуществляется. Мы будем отслеживать ситуацию на территории западных и сопредельных с Россией государств и отрабатывать различные сценарии развития военно-политической и военной ситуации. В том числе и с учетом эскалации украинского конфликта. Также и учитывая результаты последнего саммита НАТО, где Трамп говорил, что подобная эскалация поспособствует урегулированию конфликта.Мы с такой логикой несогласны. И если западные страны рассматривают позитивный сценарий эскалации на Украине, Россия должна рассматривать возможный ответ.- Возможен ли сейчас некий аналог Карибского кризиса, после которого наступит разрядка в отношениях между Россией и Западом?- В ближайшей или среднесрочной перспективе такой сценарий вряд ли возможен. Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса. Тогда ситуация складывалась так, что было необходимо искать пути снижения напряженности и развязки. В том числе учитывая необходимость поиска совместных договоренностей в области контроля над вооружениями.Сегодня ситуация кардинально иная. Речь идет не о функциях сотрудничества, а в лучшем случае о сокращении взаимных рисков. Но в ситуации, когда на Западе и в коллективных западных организациях НАТО и Евросоюз, сформулированы планы и программы, которые связаны с нанесением стратегического ущерба России перспектива относительной нормализации пока закрыта.И даже если раздаются голоса о том, что Запад должен каким-то образом вести переговоры с Россией, то ключевой вопрос должен быть сформулирован следующим образом: переговоры о чем? Наши установки остаются прежними. Мы не отказываемся от урегулирования на Украине. При определённых условиях и заинтересованности со стороны Запада готовы были бы вести предметные консультации и даже переговоры. Но пока повестки для этих переговоров нет. Особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул.- Часто утверждают, что Советский Союз не выдержал экономического противостояния с западным блоком. Как России выдержать войну на истощение сейчас?- Мы уже значительно укрепили свою технико-экономическую базу. Понятно, что критерии ограниченности ресурсов остаются. Это чувствуется не только в макроэкономическом плане, но и в социально-экономической жизни. Все мы это чувствуем и понимаем. Но если Запад решил вести войну на истощение, стоит посмотреть на того, у кого в этом плане ресурс выше.Пока Россия демонстрирует достаточную устойчивость. У нас временной ресурс есть. А вот на Западе ресурсная база, несмотря на военно-технические и военно-экономические планы снижается. В том числе это касается временного ресурса. Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций.Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может. Переход на мобилизационную экономику естественно потребовал бы от Запада прямого объявления войны Российской Федерации.- То есть у западной экономики ограниченный запас прочности и ограничено время до того момента, когда она начнет коллапсировать?- Временной ресурс у России значительно больше. В этом отношении мы прочнее. Что касается ресурсов, то давайте посмотрим не только на Европу, но и на США. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести военную кампанию против Ирана. Этих ресурсов явно недостаточно. То есть Трамп и его администрация помимо политических дилемм, связанных с электоральной кампанией и отношениях с партнерами, в том числе на Ближнем Востоке, сталкиваются с проблемами возрастания напряженности с точки зрения ведения длительной военной кампании. И украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены.- Очередная кампания против Ирана, связанная с блокадой Ормузского пролива, это попытка завладеть ресурсами для дальнейшего доминирования на мировой арене?- Здесь на карту поставлено многое. Я вспоминаю ливийскую кампанию 2011 года. Тогда были очень серьезные проблемы с обеспечением ракетным вооружением ВВС союзников. Длительные кампании истощают ресурсы. Для Штатов подобного рода проигрыш или признание того, что после выхода из Афганистана они неспособны вести длительные боевые действия означало бы разрушение всех стратегических установок, идеологем американцев за длительный период времени. Речь идет не только о политическом лидерстве, но и о способности выдерживать стратегическую конкуренцию и быть доминирующей силой в глобальном масштабе.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов

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https://ukraina.ru/20260714/energeticheskie-voyny-tramp-zakhvatyvaet-ormuzskiy-proliv-ssha-podderzhivayut-proekt-po-obkhodu-etoy-1081433844.html

https://ukraina.ru/20260714/elena-markosyan-zelenskiy-menyaet-sviridenko-chtoby-otvlech-ukrainu-ot-mysley-o-ttsk-i-zime-bez-sveta-1081439567.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, нато, ес, ввс