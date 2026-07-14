Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса - 14.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260714/dmitriy-danilov-zapad-pytaetsya-vesti-s-rossiey-voynu-na-istoschenie-no-emu-ne-khvataet-glavnogo-1081462652.html
Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса
Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса - 14.07.2026 Украина.ру
Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса
Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций. Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может.
2026-07-14T19:30
2026-07-14T19:30
интервью
россия
запад
украина
дональд трамп
нато
ес
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062199898_97:30:781:415_1920x0_80_0_0_e92b0a85c21f1aa546228efb2fe9d34b.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!". Ранее Великобритания обязалась до конца 2026 года поставить Украине не менее 150 тысяч дронов, а также 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. По информации Reuters, Германия профинансирует закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike, с программным обеспечением от американской оборонной компании Auterion, произведенных украинской компанией SkyFall.- Дмитрий Александрович, если Европа стала тылом воюющей Украины, то куда ответ, о котором говорит президент, должен быть направлен?- Это вопрос военно-политического и военного планирования, которое не может быть вынесено в открытое информационное поле. Именно поэтому говорилось о возможных ответах, но без обозначения конкретных целей.Наш подход очень прост и на этот счет было сделано уже много заявлений. Мы воспринимаем вооружение Западом Украины как прямую поддержку Киева не просто в военном конфликте, но и в тех действиях, которые квалифицированы как террористические акты и направлены против России.Не думаю, что в настоящее время идет речь о том, что Россия готовится упредить западные страны с точки зрения нанесения ударов по их территории. Мы предупреждаем, что, несомненно, такое планирование осуществляется. Мы будем отслеживать ситуацию на территории западных и сопредельных с Россией государств и отрабатывать различные сценарии развития военно-политической и военной ситуации. В том числе и с учетом эскалации украинского конфликта. Также и учитывая результаты последнего саммита НАТО, где Трамп говорил, что подобная эскалация поспособствует урегулированию конфликта.Мы с такой логикой несогласны. И если западные страны рассматривают позитивный сценарий эскалации на Украине, Россия должна рассматривать возможный ответ.- Возможен ли сейчас некий аналог Карибского кризиса, после которого наступит разрядка в отношениях между Россией и Западом?- В ближайшей или среднесрочной перспективе такой сценарий вряд ли возможен. Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса. Тогда ситуация складывалась так, что было необходимо искать пути снижения напряженности и развязки. В том числе учитывая необходимость поиска совместных договоренностей в области контроля над вооружениями.Сегодня ситуация кардинально иная. Речь идет не о функциях сотрудничества, а в лучшем случае о сокращении взаимных рисков. Но в ситуации, когда на Западе и в коллективных западных организациях НАТО и Евросоюз, сформулированы планы и программы, которые связаны с нанесением стратегического ущерба России перспектива относительной нормализации пока закрыта.И даже если раздаются голоса о том, что Запад должен каким-то образом вести переговоры с Россией, то ключевой вопрос должен быть сформулирован следующим образом: переговоры о чем? Наши установки остаются прежними. Мы не отказываемся от урегулирования на Украине. При определённых условиях и заинтересованности со стороны Запада готовы были бы вести предметные консультации и даже переговоры. Но пока повестки для этих переговоров нет. Особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул.- Часто утверждают, что Советский Союз не выдержал экономического противостояния с западным блоком. Как России выдержать войну на истощение сейчас?- Мы уже значительно укрепили свою технико-экономическую базу. Понятно, что критерии ограниченности ресурсов остаются. Это чувствуется не только в макроэкономическом плане, но и в социально-экономической жизни. Все мы это чувствуем и понимаем. Но если Запад решил вести войну на истощение, стоит посмотреть на того, у кого в этом плане ресурс выше.Пока Россия демонстрирует достаточную устойчивость. У нас временной ресурс есть. А вот на Западе ресурсная база, несмотря на военно-технические и военно-экономические планы снижается. В том числе это касается временного ресурса. Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций.Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может. Переход на мобилизационную экономику естественно потребовал бы от Запада прямого объявления войны Российской Федерации.- То есть у западной экономики ограниченный запас прочности и ограничено время до того момента, когда она начнет коллапсировать?- Временной ресурс у России значительно больше. В этом отношении мы прочнее. Что касается ресурсов, то давайте посмотрим не только на Европу, но и на США. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести военную кампанию против Ирана. Этих ресурсов явно недостаточно. То есть Трамп и его администрация помимо политических дилемм, связанных с электоральной кампанией и отношениях с партнерами, в том числе на Ближнем Востоке, сталкиваются с проблемами возрастания напряженности с точки зрения ведения длительной военной кампании. И украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены.- Очередная кампания против Ирана, связанная с блокадой Ормузского пролива, это попытка завладеть ресурсами для дальнейшего доминирования на мировой арене?- Здесь на карту поставлено многое. Я вспоминаю ливийскую кампанию 2011 года. Тогда были очень серьезные проблемы с обеспечением ракетным вооружением ВВС союзников. Длительные кампании истощают ресурсы. Для Штатов подобного рода проигрыш или признание того, что после выхода из Афганистана они неспособны вести длительные боевые действия означало бы разрушение всех стратегических установок, идеологем американцев за длительный период времени. Речь идет не только о политическом лидерстве, но и о способности выдерживать стратегическую конкуренцию и быть доминирующей силой в глобальном масштабе.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов
https://ukraina.ru/20260714/analog-karibskogo-krizisa-kak-rossii-reanimirovat-instinkt-samosokhraneniya-evropy-1081445388.html
https://ukraina.ru/20260714/energeticheskie-voyny-tramp-zakhvatyvaet-ormuzskiy-proliv-ssha-podderzhivayut-proekt-po-obkhodu-etoy-1081433844.html
https://ukraina.ru/20260714/elena-markosyan-zelenskiy-menyaet-sviridenko-chtoby-otvlech-ukrainu-ot-mysley-o-ttsk-i-zime-bez-sveta-1081439567.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062199898_118:0:753:476_1920x0_80_0_0_11793c09a53e7582fe81c4d0e9405ab5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, нато, ес, ввс
Интервью, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, ВВС

Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса

19:30 14.07.2026
 
© Фото Дмитрий Данилов
 Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций. Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
Ранее Великобритания обязалась до конца 2026 года поставить Украине не менее 150 тысяч дронов, а также 350 зенитных ракет и радиолокационных систем. По информации Reuters, Германия профинансирует закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike, с программным обеспечением от американской оборонной компании Auterion, произведенных украинской компанией SkyFall.
- Дмитрий Александрович, если Европа стала тылом воюющей Украины, то куда ответ, о котором говорит президент, должен быть направлен?
- Это вопрос военно-политического и военного планирования, которое не может быть вынесено в открытое информационное поле. Именно поэтому говорилось о возможных ответах, но без обозначения конкретных целей.
Наш подход очень прост и на этот счет было сделано уже много заявлений. Мы воспринимаем вооружение Западом Украины как прямую поддержку Киева не просто в военном конфликте, но и в тех действиях, которые квалифицированы как террористические акты и направлены против России.
Не думаю, что в настоящее время идет речь о том, что Россия готовится упредить западные страны с точки зрения нанесения ударов по их территории. Мы предупреждаем, что, несомненно, такое планирование осуществляется.
Фото: Минобороны России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
12:06
Аналог Карибского кризиса: как России реанимировать инстинкт самосохранения ЕвропыЗапад разрабатывает новые способы затягивания войны на Украине с целью истощить Россию и нанести ей "стратегическое поражение". Одновременно с этой задачей Европа пытается решить другую - не довести дело до ядерной войны
Мы будем отслеживать ситуацию на территории западных и сопредельных с Россией государств и отрабатывать различные сценарии развития военно-политической и военной ситуации. В том числе и с учетом эскалации украинского конфликта. Также и учитывая результаты последнего саммита НАТО, где Трамп говорил, что подобная эскалация поспособствует урегулированию конфликта.
Мы с такой логикой несогласны. И если западные страны рассматривают позитивный сценарий эскалации на Украине, Россия должна рассматривать возможный ответ.
- Возможен ли сейчас некий аналог Карибского кризиса, после которого наступит разрядка в отношениях между Россией и Западом?
- В ближайшей или среднесрочной перспективе такой сценарий вряд ли возможен. Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса. Тогда ситуация складывалась так, что было необходимо искать пути снижения напряженности и развязки. В том числе учитывая необходимость поиска совместных договоренностей в области контроля над вооружениями.
Сегодня ситуация кардинально иная. Речь идет не о функциях сотрудничества, а в лучшем случае о сокращении взаимных рисков. Но в ситуации, когда на Западе и в коллективных западных организациях НАТО и Евросоюз, сформулированы планы и программы, которые связаны с нанесением стратегического ущерба России перспектива относительной нормализации пока закрыта.
И даже если раздаются голоса о том, что Запад должен каким-то образом вести переговоры с Россией, то ключевой вопрос должен быть сформулирован следующим образом: переговоры о чем? Наши установки остаются прежними. Мы не отказываемся от урегулирования на Украине. При определённых условиях и заинтересованности со стороны Запада готовы были бы вести предметные консультации и даже переговоры. Но пока повестки для этих переговоров нет. Особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
07:19
Энергетические войны: Трамп захватывает Ормузский пролив, США поддерживают проект по обходу этой артерииДональд Трамп заявил, что США будут получать "компенсацию" в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив. При этом США поддерживают восстановление нефтепровода в обход пролива
- Часто утверждают, что Советский Союз не выдержал экономического противостояния с западным блоком. Как России выдержать войну на истощение сейчас?
- Мы уже значительно укрепили свою технико-экономическую базу. Понятно, что критерии ограниченности ресурсов остаются. Это чувствуется не только в макроэкономическом плане, но и в социально-экономической жизни. Все мы это чувствуем и понимаем. Но если Запад решил вести войну на истощение, стоит посмотреть на того, у кого в этом плане ресурс выше.
Пока Россия демонстрирует достаточную устойчивость. У нас временной ресурс есть. А вот на Западе ресурсная база, несмотря на военно-технические и военно-экономические планы снижается. В том числе это касается временного ресурса. Россия выстроила долгосрочные макроэкономические модели, связанные с необходимостью устойчивости в условиях жесткого конфликта и санкций.
Западные государства вряд ли способны в ближайшей и обозримой перспективе пойти по этому пути. То есть российская модель там применена быть не может. Переход на мобилизационную экономику естественно потребовал бы от Запада прямого объявления войны Российской Федерации.
- То есть у западной экономики ограниченный запас прочности и ограничено время до того момента, когда она начнет коллапсировать?
- Временной ресурс у России значительно больше. В этом отношении мы прочнее. Что касается ресурсов, то давайте посмотрим не только на Европу, но и на США. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести военную кампанию против Ирана. Этих ресурсов явно недостаточно.
То есть Трамп и его администрация помимо политических дилемм, связанных с электоральной кампанией и отношениях с партнерами, в том числе на Ближнем Востоке, сталкиваются с проблемами возрастания напряженности с точки зрения ведения длительной военной кампании. И украинский кризис очень серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены.
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
09:14
Елена Маркосян: Зеленский меняет Свириденко, чтобы отвлечь Украину от мыслей о ТЦК и зиме без светаПока очереди на выезд из Украины измеряются километрами, а цены на продукты растут, в Киеве затеяли очередную "перестановку кроватей". Почему обновление правительства — это лишь попытка подчистить коррупционные схемы перед неминуемым финалом? Поможет ли это удержать Киеву фронт и экономику?
- Очередная кампания против Ирана, связанная с блокадой Ормузского пролива, это попытка завладеть ресурсами для дальнейшего доминирования на мировой арене?
- Здесь на карту поставлено многое. Я вспоминаю ливийскую кампанию 2011 года. Тогда были очень серьезные проблемы с обеспечением ракетным вооружением ВВС союзников. Длительные кампании истощают ресурсы.
Для Штатов подобного рода проигрыш или признание того, что после выхода из Афганистана они неспособны вести длительные боевые действия означало бы разрушение всех стратегических установок, идеологем американцев за длительный период времени. Речь идет не только о политическом лидерстве, но и о способности выдерживать стратегическую конкуренцию и быть доминирующей силой в глобальном масштабе.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияЗападУкраинаДональд ТрампНАТОЕСВВС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:11Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО
19:38Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова
19:30Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса
19:28Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
19:25Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России
19:14Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет
19:04Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
18:57Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
18:43Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу
18:32Пожары в Одессе, Казачья Лопань в зоне интенсивных боёв. Новости СВО
18:32"Кто заплатит за Украину?": Ищенко объяснил, почему Европа и Израиль "не отпускают" США
18:06Ищенко: Запад хочет "замедлить" Россию через Украину, чтобы подготовиться к военному шантажу
18:00Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля
17:58Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб
17:38Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре
17:3814.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта
17:31Поляк поляка: принял за украинца
17:21Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке
17:19"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО
16:55Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного
Лента новостейМолния