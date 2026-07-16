https://ukraina.ru/20260716/prinuzhdenie-k-miru-po-lbs-ob-aktualnoy-strategii-kieva-i-zapada-1081503159.html

Принуждение к миру по ЛБС. Об актуальной стратегии Киева и Запада

Принуждение к миру по ЛБС. Об актуальной стратегии Киева и Запада - 16.07.2026 Украина.ру

Принуждение к миру по ЛБС. Об актуальной стратегии Киева и Запада

С 2024 года Киев отказался от границ 1991 года. С тех пор его единственная военная цель — фиксация текущих территориальных потерь и сохранение государственности. Почему Запад преследует ту же цель, каким образом он собрался ее достигнуть и что ему нужно от России — в наше материале

2026-07-16T15:24

2026-07-16T15:24

2026-07-16T15:24

россия

украина

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нато

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Эскалация ради деэскалацииСоучредитель украинской компании по производству Fire Point Денис Штиллерман заявил, что перемирие Украине не нужно, потому что тогда о ней забудут, перестанут давать деньги, а все мужчины при открытых границах уедут из страны и россияне быстро все захватят. За эти слова ухватились российские противники переговоров, доказывая, что Киев не стремится к урегулированию, а значит, надо воевать по-настоящему. В реальности Штиллерман не определяет стратегию Украины. Ее определяет тот, кто платит за банкет, то есть Запад. А сегодняшняя цель Запада — принуждение России подписать мир по ЛБС.New York Post со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Киев отказался от 28 пунктов мирного плана Трампа (который был связан с выводом ВСУ из Донбасса), чтобы добиться более выгодных условий мира в связи с изменениями на поле боя. Лично Трампу все равно — что с Донбассом, что без Донбасса. Ему срочно нужны победы в преддверии выборов в Конгресс и, если новые военные условия говорят ему о том, что проще надавить на Путина, он будет давить на Путина. На саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ — это эскалация, которая может помочь закончить войну. Рубио сказал примерно то же самое: удары вглубь РФ, по его словам, создают пространство для переговоров. Financial Times при этом писала, что американская разведка помогает Украине наносить удары по российским НПЗ, подсказывая маршруты обхода ПВО. О том же по сути говорил и Вэнс: пока США ведут переговоры с Россией, Украина должна обороняться и сводить результаты наступательных операций РФ к нулю, чтобы создать пространство для завершения войны.Цель США понятна. Трамп прямо говорил об интересе Вашингтона к украинским минералам. Запуск потенциально очень выгодной добычи возможен только после окончания войны. Кроме того, завершение боевых действий и хотя бы частичное снятие санкций открывают и другие экономические возможности — от украинских ресурсов до перепродажи российских энергоносителей. Есть и политический аспект: если Россия юридически закроет территориальные претензии нынешней линией контроля, Запад зафиксирует за собой большую часть Украины. С учетом того, что США больше озабочены Китаем, Ближним Востоком и Латинской Америкой, мир по ЛБС выглядит для Вашингтона вполне приемлемым вариантом: разойтись, снизить напряженность и переключить ресурсы на более важные направления.У Европы логика немного иная. Если говорить не о национальных правительствах, а о коллективном Брюсселе, то там уже слишком много вложено в ВПК, чтобы просто сдать назад. Чтобы деньги и дальше перетекали из бюджетов в карманы оборонных лоббистов, необходимо поддерживать тему российской угрозы. При этом все прекрасно понимают, что ни сейчас, ни к 2030 году, когда по плану должно завершиться европейское перевооружение, наземная операция ЕС против России не выглядит реалистичной. Армии ЕС малы, население воевать не хочет, даже в Германии попытки осторожно заговорить о всеобщей воинской повинности вызывают уличные протесты. Все понимают, что Россию нельзя победить на поле боя из-за наличия ядерного оружия. Ее можно истощать, превращая в страну "третьего мира", однако никто не знает, где та пресловутая "красная линия" после пересечения которой власти РФ решатся на непоправимое. Может и не решатся, но многие ли готовы рискнуть? Без поддержки США евротройка боится не то, что нападать на Россию, но даже вводить ограниченные контингенты на Запад Украины.Потому для ЕС прокси-война руками Украины с целью принудить Путина подписать мир по ЛБС — единственный реалистичный путь. А потом можно будет и дальше раздувать ВПК, объясняя своему глубинному народу, что, если не укрепить Украину, РФ потом обязательно нападет снова.Аналитик Стивен Уолт в Foreign Policy пишет, что Россия — не СССР и опасения насчет ее гегемонистской угрозы для Европы смехотворны. По его словам, далеко не все европейцы считают Москву реально опасной, а к Трампу относятся уже без особого пиетета: кивают, льстят, игнорируют и молчат. Их цель — выиграть время, получить американское оружие и не допустить полного отказа США от поддержки Украины, чтобы Россия продолжала терять деньги и людей и в итоге завершила войну на условиях, приемлемых для Киева.The Economist пишет, что объявленная Зеленским 40-дневная кампания ударов — попытка вынудить РФ к переговорам до августа. Именно в августе российским властям придется выбирать между подготовкой к осенне-зимней кампании и перемирием с началом прямых переговоров. Глава ОП Кирилл Буданов* считает, что активная фаза войны может завершиться в этом году, но до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти, чтобы убедить Путина.Убеждать планируют следующим образом.Волонтер, основатель НКО Victory Drones и Victory Neurones Мария Берлинская на конференции по "когнитивному влиянию" в Киеве заявила, что нужно "ослабить общественную поддержку войны в России и снизить способность Москвы провести всеобщую мобилизацию в ближайшие месяцы". По ее словам, БПЛА эффективны, но выиграют войну не они. И.о. главы СБУ Евгений Хмара там же сказал, что СБУ "нейтрализует российские информационные операции и организует свои собственные", но "успеха можно достичь только вместе", имея в виду расширение "когнитивной войны" за пределы спецслужб.Рассмотрим пунктирно материальные основания для "когнитивного влияния".Что беспокоит акционеров?Во-первых, Крым и вся связанная с ним ситуация в Азово-Черноморском регионе. Почти все сухопутные пути в Крым, кроме моста, превратились в дороги смерти, паромы разбомблены, пропуск грузов ограничен. Проблемы уже не только с топливом, но и со светом. Если не будет сделки о воздушном перемирии или гуманитарных коридорах снабжения, такое положение может затянуться очень надолго. Блокада Крыма на пятом году войны — это не шутка.За десять дней Украина поразила более 100 российских кораблей, после чего был остановлен проход через Азово-Донской канал и Керченский пролив. Судоходство в Азовском море прекращено. А это и снабжение Крыма и Новороссии, и около четверти российского экспорта пшеницы. Дружественный России Глобальный Юг, который зависит от этой пшеницы, вполне может снова начать лоббировать скорейшее окончание СВО.Во-вторых, речь идет об общем состоянии российской экономики и настроениях бизнес-элит. Киев и Запад явно рассчитывают на недовольство части элит, которым не нравится затяжная война, рост военных расходов, налогов, ставок и общая неопределенность. По данным Минфина РФ, за первые шесть месяцев года правительство потратило уже 55% годового бюджета. Доходы от нефти и газа просели, спрос на сырье не восстановился, Китай увеличивать закупки не спешит, а удары по НПЗ бьют по внутренней переработке.Основания подумать дает и ситуация с российским бюджетом. По данным Минфина РФ, за первые шесть месяцев года правительство потратило уже 55% годового бюджета. Доходы от нефти и газа просели, спрос на сырье не восстановился, Китай увеличивать закупки не спешит, а удары по НПЗ бьют по внутренней переработке.Bloomberg писал, что в июне 2026 года нефтепереработка в России упала на 26% год к году, а Reuters сообщал о падении производства бензина на 35%. Удары продолжаются по НПЗ, нефтебазам, портам, перекачивающим станциям и ГРЭС. Если инфраструктуру не удастся защитить или СВО не закончится в обозримое время, Россию может ждать заметное падение нефтедобычи, а рынки займут другие страны ОПЕК+.С газом тоже непросто. ЕС пока остается крупным покупателем, но с 2027 года вводится запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам, а затем и трубопроводного газа. С Китаем по "Силе Сибири — 2" договориться так и не удалось. Но главное — военные расходы съедают ресурсы, которые могли бы идти на развитие страны. Рост налогов и сборов, инфляция, остановка роста зарплат, высокая ставка — все это нравится далеко не всем. Отсюда и ставка Запада на недовольство российских элит, которые, как там считают, хотели бы поскорее завершить войну по ЛБС.Западная помощь не прекратитсяТретий фактор — западная помощь Украине. В этом году ее становится больше, и речь уже не только о бюджетной поддержке, но и о вооружениях. На саммите НАТО в Анкаре участники подтвердили выделение Украине 70 млрд евро в этом году и столько же в следующем. Даже те, кто раньше сомневался, теперь решили не ждать, что Россия сама быстро решит вопрос на поле боя, а давить на нее. Так что ждать прекращения западной помощи Киеву больше не приходится — на пару лет вперед он обеспечен.Обещание Трампа передать Украине лицензии на производство ракет PAC-3 для Patriot всерьез воспринимать не стоит: о таком плане не знает даже производитель, а развертывание производства заняло бы годы. Зато уже осенью Киев может получить от Франции лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM, ракет Aster 30 и поставки комплексов SAMP/T. Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных БПЛА, Великобритания обещает еще 150 тысяч. Французская Safran помогает украинским компаниям системами наведения, оптоэлектроникой и анализом разведданных, а KNDS интегрирует свои системы в украинские наземные платформы. Сам Штиллерман из Fire Point уже анонсировал появление осенью украинской баллистической ракеты.Но, как сказала Берлинская, дронами Россию не победить, зато можно найти "слабые места", чтобы до зимы добиться подписания мира по ЛБС. Почему именно до зимы — вопрос отдельный и требует детального рассмотрения. Украина тоже находится в непростом положении и у России все еще имеются средства для принуждения ее к миру на своих условиях. Другое дело, воспользуется ли Россия своими потенциальными возможностями и каковы могут быть ее реальные стратегии в нынешних условиях? Об этом в следующий раз.*внесен в реестр террористов и экстремистовО целях Соединенных Штатов — в материале "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду".

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