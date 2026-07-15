https://ukraina.ru/20260715/zapad-khochet-zamedlit-rossiyu-ischenko-obyasnil-k-chemu-privedet-voyna-na-istoschenie-1081498927.html

Запад хочет "замедлить" Россию: Ищенко объяснил, к чему приведет война на истощение

Запад хочет "замедлить" Россию: Ищенко объяснил, к чему приведет война на истощение - 15.07.2026 Украина.ру

Запад хочет "замедлить" Россию: Ищенко объяснил, к чему приведет война на истощение

Запад не рассчитывает остановить Россию, а хочет замедлить ее, чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу. То есть Запад хочет укрепить свои позиции, развернуть военное производство и показать собственные возможности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T15:41

2026-07-15T15:41

2026-07-15T15:41

запад

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Говоря о войне на истощение и ударах по российским тылам, Ищенко заявил, что Запад не рассчитывает остановить Россию, а хочет ее замедлить, чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу.Он отметил, что с 2022 года Украина и Россия наращивали производство беспилотников. "Сначала по городам Украины прилетали "Калибры" и "Кинжалы". Потом стало ясно, что ракет не хватит на все, учитывая, что у нас есть потенциальный враг в виде Запада, и надо иметь какой-то запас на случай большой войны", — пояснил Ищенко.По словам эксперта, беспилотная стратегия Украины согласована с Западом. При этом Запад не рассчитывает Россию остановить, он рассчитывает ее "замедлить", чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу, добавил политолог."То есть укрепить свои позиции, развернуть военное производство, показать свои возможности, чтобы сказать: "Теперь мы находимся в равном положении, война зашла в тупик, давайте договариваться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина".

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