Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
Уникальность опыта Столыпина — это то, что любой крупный политический деятель на земном шаре, а особенно в России, должен обладать тремя непоколебимыми качествами. Это вера в свою Родину, твердая сила воли и умение мыслить стратегически. То есть свою деятельность строить на основе краткосрочной программы, хотя бы на 20-летнюю перспективу
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы, бывший министр образования и науки и экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрий Табачник.
- Дмитрий Владимирович, более миллиона зрителей просмотрели серию ваших видеоинтервью нашему изданию, где вы раскрыли тайные механизмы украинской политики. Ваши свидетельства о новейшей украинской истории уникальны, поэтому хотелось бы узнать, планируете ли вы продолжать сотрудничество с медиагруппой "Россия сегодня" и с изданием Украина.ру?
- Да, безусловно, потому что тайн осталось еще много. В том числе, и финансовые, о которых мы старались меньше говорить из-за недостатка времени.
У каждого из руководителей Украины, президентов и премьеров, в шкафу осталось немало скелетов. В том числе и скелетов, позорящих их как государственных деятелей, так и граждан Украины. Это относится и к Леониду Кравчуку, при котором бесследно "растворилась" самая большая в мире пароходная компания - Черноморское морское пароходство.
Много скелетов у Кучмы. Наверно, самый большой "живой скелет" — это его любимый второй зять Виктор Пинчук, нежный друг Фонда Билла и Хиллари Клинтон, активный подручный структур Сороса.
Много интересного можно рассказать и о Ющенко, потому что его мем "Ці руки нічого не крали" это оксиморон, причем более явный, чем сухой дождь или горячий снег.
Виктору Андреевичу полезно напомнить, как обанкротился самый большой по количеству клиентов и отделений госбанк "Украина", бывший Агропромбанк Украинской ССР, в котором Ющенко "успешно" долгие годы трудился, и из кресла председателя которого пересел в кресло главы Нацбанка Украины. Ющенко — это феномен политической истории Украины: невероятная ограниченность, полная бездарность и фантастическое везение.
Его признавали лучшим банкиром Украины, хотя весь воз проблем и решений в Национальном банке вез на себе его талантливый и невероятно работоспособный первый заместитель Владимир Стельмах – советский банкир высочайшей квалификации. Он в советское время был советником главы Центробанка Кубы.
Абсолютно бесславный полуторагодичный срок пребывания Ющенко в должности премьера ничем, кроме интриг, не запомнился. Но до него несклонный к пиару крепкий хозяйственник Валерий Пустовойтенко ликвидировал долги по зарплатам и пенсиям и запустил экономику. Все это досталось Ющенко.
Поэтому разговор об этом хотелось бы продолжить не только в фактологическом, но и в теоретическом смысле рассмотреть с помощью проекта Украина.ру такой сложный вопрос, как этногенез финансовых и политических групп украинской элиты. Не только заезженные темы, как возникновение донецкой и днепропетровской группы, а эволюция западноукраинской элиты, группировавшейся вокруг Львова. Там удивительное сочетание певцов, бандитов и приватизаторов.
- В июне наше издание выпустило вашу новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия". Каков на ваш взгляд главный исторический урок, который можно извлечь из эпохи Петра Аркадьевича? И каких ошибок, характерных для того времени, следует избежать?
- Уникальность опыта Столыпина — это то, что любой крупный политический деятель на земном шаре, а особенно в России, должен обладать тремя непоколебимыми качествами. Это вера в свою Родину, твердая сила воли и умение мыслить стратегически. То есть свою деятельность строить на основе краткосрочной программы, хотя бы на 20-летнюю перспективу.
Если взять историю России более давних периодов и более современную, то с разной степенью удачливости крупными историческими личностями, даже если они имели негативные стороны, были только те люди, которые имели стратегическую программу действий. Иван Грозный, Петр Великий, Александр II. К их числу я бы отнёс и Петра Столыпина. Никто из тех, кто не обладал триадой этих качеств не стал ни сильной, ни исторической личностью.
Каких ошибок Столыпина хотелось бы избежать? Такая огромная и великая страна как Россия должна каждому своему лидеру давать относительно широкий исторический отрезок для реализации его планов. Почему проект "Украина" в значительной степени не реализовался?
Украина имела уникальные стартовые возможности. На момент распада СССР 10-ю в мире по ВВП экономику. Авиастроение, станкостроение, ракетостроение, угольная индустрия и масса высокотехнологичных отраслей.
16 июня, 18:07Украинское досье. Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника Один из самых известных политиков Украины нашего века Дмитрий Табачник представил свою новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия" и 7-серийное интервью "Украина: вспомнить всё", снятое творческой группой издания Украина.ру.
Когда Украина праздновала 20-летие независимости в 2011 году, я двум президентам Украины, бывшему Кучме и действующему Виктору Януковичу, показывал собственные рассуждения и исторические записки. Суть была в следующем. За 20 лет независимости Украины в ней сменилось 22 министра экономики. Это были ведомства с разными названиями: Министерство экономического развития, Министерство экономики и промышленности, но суть у них была одна. То есть министр экономики на Украине работал меньше 9 месяцев. Это катастрофа.
Министр осваивал свой коллектив, даже если он талантливый человек, как Андрей Клюев, Роман Шпек, Валерий Хорошковский, от 4 до 6 месяцев. Еще три месяца уходило на планирование… В последний период существования мирной не нацистской Украины я четыре года занимал пост министра образования, науки, семьи, молодежи и спорта. За это время среди моих коллег сменилось 4 министра обороны, 4 министра культуры и 6 министров здравоохранения.
Эта ускоренная кадровая чехарда в значительной степени предопределила провал проекта "Украина". Никто ни за что не отвечал. А большинство циничных людей понимали, что век пребывания у власти слишком короток и хотели побыстрее "отовариться".
Поэтому в такой огромной стране, как Россия, деятелю, имеющему твердую волю, веру в свою страну и стратегическую программу необходим продолжительный исторический период времени.
Столыпин долго по дореволюционным меркам занимал пост премьер-министра – более пяти лет. Им были задуманы гигантских преобразования, хотя их часто ошибочно называют только аграрной реформой. Его планы были гораздо шире. Это создание в Российской империи эффективного класса собственников, средних и мелких хозяев, на которых могла бы опираться государственная, экономическая и политическая стабильность. Для реализации этих планов времени ему не хватило.
К примеру, в конце 19 века выдающийся государственный деятель граф Дмитрий Толстой, он был министром просвещения, а в последние годы своей жизни министром внутренних дел, говоря о реформе образования неоднократно подчеркивал, что для того чтобы позитивные ростки прижились в системе образования, необходим период в минимум 10 лет.
14 июня, 07:00Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССРИздание Украина.ру запускает новый проект "Украина: вспомнить все". Это серия интервью с Дмитрием Табачником – одним из самых известных украинских политиков, который был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам
- В медиапространстве появилась информация, что вы намерены принять более активное участие в политической жизни России. Так ли это?
- Нет, я считаю, что баллотироваться в Госдуму и продвигаться в Совет Федерации должны люди более молодого поколения. Через год Николаю Азарову исполнится 80 лет. Его более молодым коллегам Дмитрию Табачнику и Андрею Клюеву за 60.
Поэтому в политику, если говорить об украинской политической миграции должны идти люди, у которых хотя бы 20 активных лет впереди.
К сожалению, во многих заметках в СМИ обращает на себя внимание журналистская неряшливость. Якобы из бывших украинских министров решили попытать счастья и баллотироваться в Госдуму Сергей Арбузов, Дмитрий Табачник и Андрей Деркач. Вспоминается старая шутка о Екатерине Великой о том, что в слове "ещё" она допускала четыре ошибки.
Но в то время не было устоявшихся правил правописания, они возникли значительно позже. Поэтому в некоторых своих письмах Екатерина Алексеевна писала "исчо хочу вам заметить". В то время это была не ошибка, а распространенная форма правописания.
А вот у журналистов в короткой фразе и трех фамилиях две ошибки. Во-первых, Сергей Арбузов никогда не был министром. Он был вице-премьером, председателем правления Национального банка Украины. Известный украинский политик и мой друг Андрей Деркач был руководителем крупной компании "Энергоатом", депутатом Верховной Рады Украины, но министром не был. Поэтому не стоит называть человека должностью несуществующей в его биографии.
Подробнее о новой книге Дмитрия Табачника - в материале Украинское досье. Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника.
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