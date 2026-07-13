https://ukraina.ru/20260713/dmitriy-tabachnik-kadrovaya-chekharda-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-predopredelila-proval-proekta-ukraina-1081424842.html

Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"

Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина" - 13.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"

Уникальность опыта Столыпина — это то, что любой крупный политический деятель на земном шаре, а особенно в России, должен обладать тремя непоколебимыми качествами. Это вера в свою Родину, твердая сила воли и умение мыслить стратегически. То есть свою деятельность строить на основе краткосрочной программы, хотя бы на 20-летнюю перспективу

2026-07-13T21:06

2026-07-13T21:06

2026-07-13T21:06

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы, бывший министр образования и науки и экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей России Дмитрий Табачник.- Дмитрий Владимирович, более миллиона зрителей просмотрели серию ваших видеоинтервью нашему изданию, где вы раскрыли тайные механизмы украинской политики. Ваши свидетельства о новейшей украинской истории уникальны, поэтому хотелось бы узнать, планируете ли вы продолжать сотрудничество с медиагруппой "Россия сегодня" и с изданием Украина.ру?- Да, безусловно, потому что тайн осталось еще много. В том числе, и финансовые, о которых мы старались меньше говорить из-за недостатка времени.У каждого из руководителей Украины, президентов и премьеров, в шкафу осталось немало скелетов. В том числе и скелетов, позорящих их как государственных деятелей, так и граждан Украины. Это относится и к Леониду Кравчуку, при котором бесследно "растворилась" самая большая в мире пароходная компания - Черноморское морское пароходство.Много скелетов у Кучмы. Наверно, самый большой "живой скелет" — это его любимый второй зять Виктор Пинчук, нежный друг Фонда Билла и Хиллари Клинтон, активный подручный структур Сороса.Много интересного можно рассказать и о Ющенко, потому что его мем "Ці руки нічого не крали" это оксиморон, причем более явный, чем сухой дождь или горячий снег.Виктору Андреевичу полезно напомнить, как обанкротился самый большой по количеству клиентов и отделений госбанк "Украина", бывший Агропромбанк Украинской ССР, в котором Ющенко "успешно" долгие годы трудился, и из кресла председателя которого пересел в кресло главы Нацбанка Украины. Ющенко — это феномен политической истории Украины: невероятная ограниченность, полная бездарность и фантастическое везение.Его признавали лучшим банкиром Украины, хотя весь воз проблем и решений в Национальном банке вез на себе его талантливый и невероятно работоспособный первый заместитель Владимир Стельмах – советский банкир высочайшей квалификации. Он в советское время был советником главы Центробанка Кубы.Абсолютно бесславный полуторагодичный срок пребывания Ющенко в должности премьера ничем, кроме интриг, не запомнился. Но до него несклонный к пиару крепкий хозяйственник Валерий Пустовойтенко ликвидировал долги по зарплатам и пенсиям и запустил экономику. Все это досталось Ющенко.Поэтому разговор об этом хотелось бы продолжить не только в фактологическом, но и в теоретическом смысле рассмотреть с помощью проекта Украина.ру такой сложный вопрос, как этногенез финансовых и политических групп украинской элиты. Не только заезженные темы, как возникновение донецкой и днепропетровской группы, а эволюция западноукраинской элиты, группировавшейся вокруг Львова. Там удивительное сочетание певцов, бандитов и приватизаторов.- В июне наше издание выпустило вашу новую книгу "Пётр Столыпин: нам нужна великая Россия". Каков на ваш взгляд главный исторический урок, который можно извлечь из эпохи Петра Аркадьевича? И каких ошибок, характерных для того времени, следует избежать?- Уникальность опыта Столыпина — это то, что любой крупный политический деятель на земном шаре, а особенно в России, должен обладать тремя непоколебимыми качествами. Это вера в свою Родину, твердая сила воли и умение мыслить стратегически. То есть свою деятельность строить на основе краткосрочной программы, хотя бы на 20-летнюю перспективу.Если взять историю России более давних периодов и более современную, то с разной степенью удачливости крупными историческими личностями, даже если они имели негативные стороны, были только те люди, которые имели стратегическую программу действий. Иван Грозный, Петр Великий, Александр II. К их числу я бы отнёс и Петра Столыпина. Никто из тех, кто не обладал триадой этих качеств не стал ни сильной, ни исторической личностью.Каких ошибок Столыпина хотелось бы избежать? Такая огромная и великая страна как Россия должна каждому своему лидеру давать относительно широкий исторический отрезок для реализации его планов. Почему проект "Украина" в значительной степени не реализовался?Украина имела уникальные стартовые возможности. На момент распада СССР 10-ю в мире по ВВП экономику. Авиастроение, станкостроение, ракетостроение, угольная индустрия и масса высокотехнологичных отраслей.Когда Украина праздновала 20-летие независимости в 2011 году, я двум президентам Украины, бывшему Кучме и действующему Виктору Януковичу, показывал собственные рассуждения и исторические записки. Суть была в следующем. За 20 лет независимости Украины в ней сменилось 22 министра экономики. Это были ведомства с разными названиями: Министерство экономического развития, Министерство экономики и промышленности, но суть у них была одна. То есть министр экономики на Украине работал меньше 9 месяцев. Это катастрофа.Министр осваивал свой коллектив, даже если он талантливый человек, как Андрей Клюев, Роман Шпек, Валерий Хорошковский, от 4 до 6 месяцев. Еще три месяца уходило на планирование… В последний период существования мирной не нацистской Украины я четыре года занимал пост министра образования, науки, семьи, молодежи и спорта. За это время среди моих коллег сменилось 4 министра обороны, 4 министра культуры и 6 министров здравоохранения.Эта ускоренная кадровая чехарда в значительной степени предопределила провал проекта "Украина". Никто ни за что не отвечал. А большинство циничных людей понимали, что век пребывания у власти слишком короток и хотели побыстрее "отовариться".Поэтому в такой огромной стране, как Россия, деятелю, имеющему твердую волю, веру в свою страну и стратегическую программу необходим продолжительный исторический период времени.Столыпин долго по дореволюционным меркам занимал пост премьер-министра – более пяти лет. Им были задуманы гигантских преобразования, хотя их часто ошибочно называют только аграрной реформой. Его планы были гораздо шире. Это создание в Российской империи эффективного класса собственников, средних и мелких хозяев, на которых могла бы опираться государственная, экономическая и политическая стабильность. Для реализации этих планов времени ему не хватило.К примеру, в конце 19 века выдающийся государственный деятель граф Дмитрий Толстой, он был министром просвещения, а в последние годы своей жизни министром внутренних дел, говоря о реформе образования неоднократно подчеркивал, что для того чтобы позитивные ростки прижились в системе образования, необходим период в минимум 10 лет.- В медиапространстве появилась информация, что вы намерены принять более активное участие в политической жизни России. Так ли это?- Нет, я считаю, что баллотироваться в Госдуму и продвигаться в Совет Федерации должны люди более молодого поколения. Через год Николаю Азарову исполнится 80 лет. Его более молодым коллегам Дмитрию Табачнику и Андрею Клюеву за 60.Поэтому в политику, если говорить об украинской политической миграции должны идти люди, у которых хотя бы 20 активных лет впереди.К сожалению, во многих заметках в СМИ обращает на себя внимание журналистская неряшливость. Якобы из бывших украинских министров решили попытать счастья и баллотироваться в Госдуму Сергей Арбузов, Дмитрий Табачник и Андрей Деркач. Вспоминается старая шутка о Екатерине Великой о том, что в слове "ещё" она допускала четыре ошибки.Но в то время не было устоявшихся правил правописания, они возникли значительно позже. Поэтому в некоторых своих письмах Екатерина Алексеевна писала "исчо хочу вам заметить". В то время это была не ошибка, а распространенная форма правописания.А вот у журналистов в короткой фразе и трех фамилиях две ошибки. Во-первых, Сергей Арбузов никогда не был министром. Он был вице-премьером, председателем правления Национального банка Украины. Известный украинский политик и мой друг Андрей Деркач был руководителем крупной компании "Энергоатом", депутатом Верховной Рады Украины, но министром не был. Поэтому не стоит называть человека должностью несуществующей в его биографии.Подробнее о новой книге Дмитрия Табачника - в материале Украинское досье. Фатальная Украина: две премьеры от Дмитрия Табачника.

https://ukraina.ru/20260516/ob-etom-molchali-godami-sensatsionnye-razoblacheniya-ot-tabachnika-ukraina-vspomnit-vs-chast-1-1079061329.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, виктор ющенко, леонид кучма, андрей клюев, украина.ру, совет федерации, госдума