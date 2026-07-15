Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам - 15.07.2026 Украина.ру
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Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам
Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам - 15.07.2026 Украина.ру
Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам
Вынесен приговор литовскому журналисту Элдорадасу Бутримасу за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 15 июля сообщает Следственный комитет РФ
2026-07-15T14:16
2026-07-15T14:26
новости
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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Приговор вынесен заочно 2-м Западным окружным военным по уголовному делу в отношении литовского гражданина Элдорадаса Бутримаса, являвшегося журналистом "ЛРТ" (Литовское национальное радио и телевидение). Его признали виновным по трём статьям УК РФ (иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение государственной границы РФ).Бутримас в апреле и октябре 2024 года разместил на администрируемой им странице в запрещенной на территории России социальной сети публикации о сборе денежных средств для приобретения автомобилей наемникам Интернационального легиона из числа граждан Литвы Альбертасу Глазаускасу и Раймондасу Урвикису. Они участвовали в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих, установили следователи."Соучастник Бутримаса Валдас Барткевичюс купил и передал указанным лицам две машины, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, Бутримас размещал публикации о сборе денежных средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. Вместе с Барткевичюсом он доставил в подразделения ВСУ три автомобиля". Бутримасу по приговору назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск. Ранее, в 2025 году приговорами суда Глазаускасу и Урвикису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы каждому. Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). "Барткевичюсу заочно назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений, в том числе таких, как "публичное оправдание терроризма; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ, мародерство и тд.", - рассказали в следственном ведомстве.Больше новостей дня представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, литва, луганская народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, донбасс, ес, журналисты, сми, прибалтика, бывший ссср, криминал, приговор, мир без границ
Новости, Россия, Литва, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, Донбасс, ЕС, журналисты, СМИ, Прибалтика, бывший СССР, криминал, приговор, Мир без границ

Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам

14:16 15.07.2026 (обновлено: 14:26 15.07.2026)
 
© Фото : NATOИностранные наемники НАТО
Иностранные наемники НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : NATO
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Вынесен приговор литовскому журналисту Элдорадасу Бутримасу за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 15 июля сообщает Следственный комитет РФ
Приговор вынесен заочно 2-м Западным окружным военным по уголовному делу в отношении литовского гражданина Элдорадаса Бутримаса, являвшегося журналистом "ЛРТ" (Литовское национальное радио и телевидение). Его признали виновным по трём статьям УК РФ (иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение государственной границы РФ).

Бутримас в апреле и октябре 2024 года разместил на администрируемой им странице в запрещенной на территории России социальной сети публикации о сборе денежных средств для приобретения автомобилей наемникам Интернационального легиона из числа граждан Литвы Альбертасу Глазаускасу и Раймондасу Урвикису. Они участвовали в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих, установили следователи.

"Соучастник Бутримаса Валдас Барткевичюс купил и передал указанным лицам две машины, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, Бутримас размещал публикации о сборе денежных средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. Вместе с Барткевичюсом он доставил в подразделения ВСУ три автомобиля".

Бутримасу по приговору назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Ранее, в 2025 году приговорами суда Глазаускасу и Урвикису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы каждому. Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).

"Барткевичюсу заочно назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений, в том числе таких, как "публичное оправдание терроризма; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ, мародерство и тд.", - рассказали в следственном ведомстве.
Больше новостей дня представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля
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