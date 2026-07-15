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Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам

Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам - 15.07.2026 Украина.ру

Литовский журналист осужден за финансирование терроризма и помощь наемникам

Вынесен приговор литовскому журналисту Элдорадасу Бутримасу за материальное обеспечение наемников, финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы России. Об этом 15 июля сообщает Следственный комитет РФ

2026-07-15T14:16

2026-07-15T14:16

2026-07-15T14:26

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Приговор вынесен заочно 2-м Западным окружным военным по уголовному делу в отношении литовского гражданина Элдорадаса Бутримаса, являвшегося журналистом "ЛРТ" (Литовское национальное радио и телевидение). Его признали виновным по трём статьям УК РФ (иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение государственной границы РФ).Бутримас в апреле и октябре 2024 года разместил на администрируемой им странице в запрещенной на территории России социальной сети публикации о сборе денежных средств для приобретения автомобилей наемникам Интернационального легиона из числа граждан Литвы Альбертасу Глазаускасу и Раймондасу Урвикису. Они участвовали в боевых действиях на украинской стороне против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих, установили следователи."Соучастник Бутримаса Валдас Барткевичюс купил и передал указанным лицам две машины, - рассказали в СК РФ. - Кроме того, Бутримас размещал публикации о сборе денежных средств для покупки автомобилей подразделениям ВСУ, участвующим в террористической деятельности на территории Курской области. Вместе с Барткевичюсом он доставил в подразделения ВСУ три автомобиля". Бутримасу по приговору назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск. Ранее, в 2025 году приговорами суда Глазаускасу и Урвикису заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы каждому. Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). "Барткевичюсу заочно назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Он признан виновным в совершении целого ряда преступлений, в том числе таких, как "публичное оправдание терроризма; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ, мародерство и тд.", - рассказали в следственном ведомстве.Больше новостей дня представлено в обзоре Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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