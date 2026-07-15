https://ukraina.ru/20260715/evropa-lishaet-ukrainskikh-uklonistov-zaschity-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-15-iyulya-1081488405.html

Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля

Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля - 15.07.2026 Украина.ру

Европа лишает украинских уклонистов защиты, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 июля

Послы ЕС согласовали решение о защите украинских беженцев: новые уклонисты её не получат. Украинские военные продолжают атаковать регионы России.

2026-07-15T13:10

2026-07-15T13:10

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Послы ЕС согласовали продление временной защиты для украинцев, но также приняли решение, что вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только в том случае, если у них не будет проблем с военно-учетными документами, сообщила пресс-службу Совета ЕС"Признавая одновременно и необходимость защитить перемещенных лиц, и потребность Украины защищаться <...>, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности на Украине", — отмечалось в заявлении.Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до 4 марта 2028 года, но её не будут предоставлять вновь прибывшим военнообязанным украинским гражданам, которые бегут от мобилизации."Учитывая оборонные потребности Украины, дальнейшая временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил требования в отношении своих военных обязанностей в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым претендентам на получение временной защиты. Оно не коснётся тех, кто уже имеет временную защиту в ЕС", – уточнили в заявлении.Таким образом, в т.ч. и многие украинские молодые мужчины, воспользовавшиеся послаблениями и выехавшие с Украины, особенно из западных её регионов, после решения о выпуске молодёжи в августе 2025 года, будут по-прежнему пользоваться убежищем в ЕС. Убежище не получат лишь те, кто обратится за убежищем после официального утверждения этого решения в Совете ЕС: утверждение на уровне послов является промежуточным этапом процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.На практике для получения временной защиты необходимо будет доказать отсутствие проблем с учетом и службой – например, предъявив паспорт с украинским штампом, подтверждающим законный выезд за границу, или предоставив бумажный или электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.Обстрелы и налётыУтром 15 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 14 июля до 07:00 по московскому времени 15 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 18 атак на этот регион России, выпустив всего 20 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении шести гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 4 объекта гражданской инфраструктуры, автобус, грузовые и легковые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 18 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Аскания-Нова — 6; Каховка — 4; Новая Збурьевка — 3; Нижние Серогозы — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Днепряны и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жертвах украинских атак."Одна мирная жительница Херсонской области погибла за прошедшие сутки из-за варварских атак киевского режима, шесть человек пострадали. В Алёшках удар БПЛА по жилому сектору унёс жизнь женщины 1956 года рождения. В Малой Лепетихе Великолепетихского МО при атаке беспилотника ранения получила женщина 1969 года рождения. Госпитализирована в Нижнесерогозскую ЦРБ", — писал Сальдо в своём телеграм-канале.На 493-м километре трассы Р-280 "Новороссия" удар БПЛА по грузовому автомобилю привёл к ранению трёх мужчин. Помощь была оказана на месте.В Таврийске Новокаховского ГО в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения. Госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ.В Горностаевке удар беспилотника ранил мужчину 1970 года рождения. Доставлен в Нижнесерогозскую ЦРБ.Губернатор сообщил, что повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Гладковке, Каменке, Каховке, Новой Каховке, Новотроицком, Петропавловке, Рубановке, Скадовске, Юбилейном и Чаплинке.Утром 15 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.Так, в Белгородском округе по посёлку Октябрьский, сёлам Варваровка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Наумовка, Никольское, Отрадное, Старая Нелидовка, Толоконное, Чайки, Ясные Зори, хуторам Валковский и Крестовое выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и нанесены удары 45 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на частный дом пострадала женщина. Она отпущена на амбулаторное лечение. Вчера в больнице оказана помощь мужчине, который получил акубаротравму от детонации дрона в селе Никольское 12 июля", — сообщал Оперштаб.В посёлке Октябрьский повреждены 6 частных домов, одна квартира в МКД, гараж, 2 грузовых и 5 легковых автомобилей, в селе Ясные Зори — частный дом и машина, в селе Чайки — автомобиль."Сегодня утром в селе Никольское в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", — указывалось в сводке.В доме повреждено остекление. В посёлке Октябрьский от взрыва дрона сгорела машина.В Борисовском округе по сёлам Берёзовка и Грузское совершены атаки 10 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Берёзовка повреждены 2 частных дома.В Валуйском округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Казинка, Казначеевка, Овчинниково, Шелаево, хуторам Леоновка и Михайловка произведены удары 11 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Овчинниково повреждён ангар предприятия, в селе Шелаево — одна единица сельхозтехники.Над Вейделевским округом сбиты 2 беспилотника. Без последствий.В Волоконовском округе посёлок Пятницкое, село Борисовка, хутора Григорьевка, Ульяновка и Шаховка подверглись атакам 7 беспилотников, 3 из которых сбиты. В селе Борисовка повреждены частный дом и социальный объект, в посёлке Пятницкое — коммерческий объект, в хуторе Шаховка огнём уничтожен частный дом.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Косилово, Пороз, Почаево, Рождественка и Сподарюшино в ходе 7 обстрелов выпущено 32 боеприпаса, 5 раз сброшены 8 взрывных устройств с БПЛА и совершены атаки 65 беспилотников, 12 из которых сбиты."В городе Грайворон при детонации FPV-дрона ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", — сообщал Оперштаб.В селе Косилово повреждено административное здание предприятия, в городе Грайворон — 3 частных дома, грузовой и легковой автомобили, в селе Почаево — социальный объект, в селе Головчино — автомобиль.В Красненском округе в селе Красное в результате прилёта неустановленного боеприпаса повреждены инфраструктурный объект и 4 частных дома.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Сергиевка, Староселье, Теребрено, хуторам Первомайский и Савченко выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 31 беспилотника, 15 из которых сбиты и подавлены. В селе Колотиловка на предприятии повреждена газовая труба. Сегодня утром от атак дронов в посёлке Красная Яруга повреждены 5 частных домов и 3 автомобиля.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Борисполье и Русская Берёзовка совершены удары 8 беспилотников, 4 из которых сбиты. В посёлке Ракитное повреждён автомобиль, в посёлке Пролетарский — оборудование и машина, в селе Борисполье — линия электропередачи.В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Белянка, Графовка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Мешковое и Новая Таволжанка атакованы 35 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате взрыва дрона ранена женщина. Пострадавшая продолжает амбулаторное лечение. В Шебекино повреждены МКД, инфраструктурный объект, административное здание предприятия, 13 легковых и 5 грузовых автомобилей, один из которых сгорел, в селе Мешковое повреждены объект торговли и линия электропередачи, в селе Белянка — частный дом и хозпостройка, в селе Маломихайловка — трактор, в селе Козьмодемьяновка — 2 автомобиля, в селе Новая Таволжанка — машина и частный дом. Сегодня утром при атаке дрона в Шебекино загорелся автомобиль — пожарным расчётом возгорание ликвидировано. Также повреждены оборудование коммерческого объекта и автобус.Позднее стало известно о новых атаках."Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары. Пострадали два мирных жителя. В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. В тяжёлом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Техника повреждена, а также посечена осколками ещё одна машина", — сообщал Оперштаб в 09:52.В Шебекинском округе в селе Максимовка дрон нанёс удар по автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую больницу. У мужчины диагностировали осколочное ранение голени. Для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода.Кроме того, в округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом — разрушена стена, повреждены окна и кровля.В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена кабина. При взрыве второго дрона повреждена газовая труба на территории частного дома. На участке автодороги Устинка — Ясные Зори от атаки FPV-дрона разбиты стёкла и посечён кузов машины.В посёлке Красная Яруга дрон сдетонировал о дорожное полотно — посечён забор частного дома.В 11:27 поступили сведения о новых атаках."ВСУ ударили по трём муниципалитетам. Пострадал мирный житель. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водителя, получившего осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ноги, глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", — отмечалось в публикации.В селе при взрыве второго дрона загорелся частный дом — возгорание потушено. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль — транспортное средство повреждено.В посёлке Октябрьский Белгородского округа от детонации FPV-дрона посечены гараж и грузовой автомобиль. В селе Отрадное при взрыве дрона повреждено лобовое стекло автомобиля.В посёлке Красная Яруга в результате ударов двух дронов повреждены окна хозпостройки и машина.Украинские военные продолжают атаки на регионы России.Подробнее о происходящем в Киеве — в статье Дмитрия Ковалевича "Усиление обстрелов и коллапс рынка недвижимости. Что происходит в Киеве".

https://ukraina.ru/20260715/frg-ne-podderzhivaet-voennye-igry-u-granits-ukrainy-ssha-gotovyat-sanktsii-khronika-sobytiy-na-utro-15-1081476104.html

https://ukraina.ru/20260714/pravitelstvo-ukrainy-ushlo-v-otstavku-zelenskiy-sbezhal-v-parizh-bolgariya-vyshla-iz-koalitsiiitogi-14-1081461780.html

https://ukraina.ru/20260714/kadrovye-perestanovki-provaly-vsu-istoricheskaya-oshibka-evropy-khronika-sobytiy-na-1300-14-iyulya-1081447600.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир сальдо, октябрьский, ес, вооруженные силы украины