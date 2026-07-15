https://ukraina.ru/20260715/brat-v-ruki-opasno-sapr-rasskazal-o-khimicheskoy-obrabotke-dronov-vsu-1081501058.html

"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ

"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру

"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ

Заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал о новых опасных методах украинских военных. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ

2026-07-15T16:09

2026-07-15T16:09

2026-07-15T16:09

сво

спецоперация

россия

по (франция)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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По словам сапёра, украинские военные не только переделывают боеприпасы под сбросы с дронов, но и обрабатывают беспилотники химическими веществами. "Такие устройства опасно брать в руки", — пояснил боец. Взрывоопасные находки часто невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.Военнослужащие 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона ежедневно очищают освобождённые населённые пункты ДНР от смертельных "сюрпризов", оставленных ВСУ при отступлении. Ранее сапёры уже находили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы.Подробнее – в материале Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

по (франция)

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, по (франция), донецкая народная республика, вооруженные силы украины