https://ukraina.ru/20260715/brat-v-ruki-opasno-sapr-rasskazal-o-khimicheskoy-obrabotke-dronov-vsu-1081501058.html
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
Заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал о новых опасных методах украинских военных. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-15T16:09
2026-07-15T16:09
2026-07-15T16:09
сво
спецоперация
россия
по (франция)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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По словам сапёра, украинские военные не только переделывают боеприпасы под сбросы с дронов, но и обрабатывают беспилотники химическими веществами. "Такие устройства опасно брать в руки", — пояснил боец. Взрывоопасные находки часто невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.Военнослужащие 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона ежедневно очищают освобождённые населённые пункты ДНР от смертельных "сюрпризов", оставленных ВСУ при отступлении. Ранее сапёры уже находили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы.Подробнее – в материале Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, по (франция), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, По (Франция), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
Заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал о новых опасных методах украинских военных. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ
По словам сапёра, украинские военные не только переделывают боеприпасы под сбросы с дронов, но и обрабатывают беспилотники химическими веществами. "Такие устройства опасно брать в руки", — пояснил боец. Взрывоопасные находки часто невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.
Военнослужащие 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона ежедневно очищают освобождённые населённые пункты ДНР от смертельных "сюрпризов", оставленных ВСУ при отступлении.
Ранее сапёры уже находили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы.
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