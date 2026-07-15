"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
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"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ
Заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал о новых опасных методах украинских военных. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-15T16:09
2026-07-15T16:09
сво
спецоперация
россия
по (франция)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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По словам сапёра, украинские военные не только переделывают боеприпасы под сбросы с дронов, но и обрабатывают беспилотники химическими веществами. "Такие устройства опасно брать в руки", — пояснил боец. Взрывоопасные находки часто невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.Военнослужащие 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона ежедневно очищают освобождённые населённые пункты ДНР от смертельных "сюрпризов", оставленных ВСУ при отступлении. Ранее сапёры уже находили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы.Подробнее – в материале Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, по (франция), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, По (Франция), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

"Брать в руки опасно": сапёр рассказал о химической обработке дронов ВСУ

16:09 15.07.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист рассказал о новых опасных методах украинских военных. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ
По словам сапёра, украинские военные не только переделывают боеприпасы под сбросы с дронов, но и обрабатывают беспилотники химическими веществами. "Такие устройства опасно брать в руки", — пояснил боец. Взрывоопасные находки часто невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.
Военнослужащие 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона ежедневно очищают освобождённые населённые пункты ДНР от смертельных "сюрпризов", оставленных ВСУ при отступлении.
Ранее сапёры уже находили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы.
Подробнее – в материале Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской области
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