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Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской области

Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской области - 21.06.2026 Украина.ру

Заминированные денежные купюры обнаружили в Запорожской области

В Михайловке Запорожской области на улицах обнаружены денежные купюры, которые могут оказаться замаскированными взрывными устройствами. Об этом 21 июня сообщили в районной администрации, передаёт Телеграм-канал "Украина.ру".

2026-06-21T20:46

2026-06-21T20:46

2026-06-21T21:44

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Местные власти предупредили жителей: такие находки могут сработать при попытке поднять их. Граждан призывают не трогать подозрительные предметы и немедленно сообщать о них в экстренные службы. "В Михайловке обнаружили заминированные денежные купюры. Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их", — говорится в сообщении.Киевский режим продолжает использовать террористические методы, расставляя смертельные ловушки для мирного населения. Очередное свидетельство бесчеловечной тактики ВСУ. Ранее стало известно, что военные ВСУ применяют на добропольском направлении в ДНР замаскированные взрывные устройства. По внешним атрибутам они напоминают сухие пайки российских солдат.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Условия для открытия пролива, атака на полуостров. Итоги 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, запорожская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины