https://ukraina.ru/20260714/zakroyut-vse-prolivy-v-voynu-na-blizhnem-vostoke-vstupili-saudovskaya-araviya-i-khusity-1081435888.html

Закроют все проливы. В войну на Ближнем Востоке вступили Саудовская Аравия и хуситы

Закроют все проливы. В войну на Ближнем Востоке вступили Саудовская Аравия и хуситы - 14.07.2026 Украина.ру

Закроют все проливы. В войну на Ближнем Востоке вступили Саудовская Аравия и хуситы

Война на Ближнем Востоке вступила в стадию стремительной эскалации. Иран отвечает на атаки Соединенных Штатов Америки, поражая военные базы Пентагона в Персидском заливе, Ормузский пролив закрыт, а хуситы обещают заблокировать проход в Красное море, что поднимет нефтяные цены до рекордного показателя

2026-07-14T07:58

2026-07-14T07:58

2026-07-14T07:58

эксклюзив

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

мир без границ

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Президент США Дональд Трамп наконец уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану, назвав их "оборонительными" – хотя по факту американцы атакуют Исламскую Республику уже пятый день, являясь непосредственными виновниками обострения конфликта в Персидском заливе. Большинство конгрессменов отнеслись к данному заявлению негативно. Эксперты отмечают, что военные планы Трампа встречают саботаж со стороны многих представителей Республиканской партии, которые понимают, что провал в Иране угрожает им разгромом на осенних промежуточных выборах. С точки зрения американских законодателей президент не имеет права начинать очередную войну без разрешения Конгресса. А это значит, что действия Трампа могут быть объявлены впоследствии незаконными. "Это уведомление вновь разжигает спор между Капитолийским холмом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать вести войну в Иране без одобрения Конгресса. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы обязать президента прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий в качестве главнокомандующего", – пишет об этих противоречиях издание The New York Times.Трамп заявил, что США возобновили морскую блокаду Ирана, пообещав взимать 20% от стоимости грузов, которые перевозятся через Ормузский пролив. Это вызвало поток иронических комментариев, которые указывают на лицемерие западной пропаганды. Американцы атаковали иранскую территорию под предлогом защиты международного судоходства. А теперь оказалось, что желают цинично грабить морские коммерческие суда, заявляя об этих планах совершенно открыто – как это делали когда-то старинные каперы. Глава Белого дома снова анонсировал попытки уничтожить иранское руководство. Хотя подобные действия, преступные с точки зрения международного права, не принесли американцам в марте желаемых результатов. Цена нефти марки Brent поднялась на фоне этих сообщений выше 83 долларов за баррель и продолжает расти – после резких комментариев со стороны Тегерана. Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи ответил на планы Трампа издевательской репликой в соцсетях – пообещав, что Иран сохранит за собой контроль над Ормузом.Иранцы официально обратились к арабским странам Залива, призывая их не содействовать американским агрессорам – потому что это повлечет за собой последствия в виде ответных ударов иранской армии."Мы предупреждаем лидеров стран региона: любое сотрудничество с США или предоставление логистической поддержки их армии будет расцениваться как объявление войны суверенитету Ирана и его национальной безопасности. В случае расширения войны в регионе ее огонь распространится на все страны", – предупредило министерство обороны Исламской Республики.Корпус стражей исламской революции сообщил о том, что в случае попыток ввести воздушную блокаду Ирана союзные иранцам хуситы из политического движения "Ансар Аллах" перекроют для судоходства Баб-эль-Мандебский пролив – главную торговую артерию, соединяющую на сегодня Европу и Азию.Реализация этого сценария уже началась – поскольку в конфликт неожиданно вмешалась Саудовская Аравия. Вечером 13 июля саудовцы обстреляли аэропорт йеменского города Сана, где готовился приземлиться пассажирский самолет из Ирана. На его борту находилась делегация хуситского движения "Ансар Аллах", которая возвращалась с похорон аятоллы Али Хаменеи. Иранский лайнер не пострадал, совершив посадку в йеменском порту Ходейда, однако хуситы немедленно запустили по саудовской территории дроны и баллистические ракеты."Ответ "Ансар Аллах" последовал незамедлительно. Движение нанесло серию ударов беспилотниками и ракетами по военной инфраструктуре на юге Саудовской Аравии. Под удар попали авиабазы в провинциях Джизан и Наджран, а также аэропорт Абха. Несмотря на заявления саудовской ПВО о перехвате целей, факт поражения объектов в приграничной зоне подтверждает способность хуситов поддерживать постоянное давление на критическую инфраструктуру королевства", – пишет о происходящих сейчас событиях востоковед Кирилл Семенов.Йеменцы объявили о намерении перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, заблокировав коммуникации в Красном море – подчеркивая, что это приведет к коллапсу мировой экономики, которая столкнется с настоящим нефтяным шоком."Со стороны США было ошибкой подталкивать саудовцев к новой агрессии против Йемена. Баб-эль-Мандеб будет закрыт, как закрыт Ормуз, а цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель", – заявил об этом член политического бюро движения "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Фарах.Ситуация на Ближнем Востоке развивается по драматическому сценарию. США не хотят признавать свое стратегическое поражение в конфликте с Ираном и пытаются переломить ситуацию в свою пользу. А влиятельное израильское лобби внутри американского истеблишмента подталкивает Трампа к новой активизации боевых действий – хотя у американцев явно не хватает сил для успешной кампании в Персидском заливе. Экономический эффект от блокады Баб-эль-Мандебского пролива, усиленный блокадой Ормуза, действительно способен дестабилизировать глобальную экономику, что особенно серьезно отразится на Европейском союзе.Все это явно требует дипломатического решения, однако американская сторона полностью дискредитировала себя в глазах иранского руководства – поскольку в Белом доме не умеют и не хотят выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности. А это не предвещает ничего хорошего ни для Ближнего Востока, ни для всей остальной планеты.О том, что происходит с Израилем на фоне конфликта с Ираном - в материале Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа.

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эксклюзив, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, мир без границ