https://ukraina.ru/20260713/stavka-izrailya-na-voynu-daet-sboy-kak-netanyakhu-khochet-uderzhat-trampa-1081419041.html

Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа

Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа - 13.07.2026 Украина.ру

Ставка Израиля на войну дает сбой. Как Нетаньяху хочет удержать Трампа

Скончавшийся американский сенатор Линдси Грэм* незадолго перед смертью провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Поговаривают, что "необыкновенный друг еврейского государства" разразился в беседе яростной критикой из-за позиции Израиля

2026-07-13T17:05

2026-07-13T17:05

2026-07-13T17:05

эксклюзив

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

мир без границ

украина.ру

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Так, сенатор в ответ на замечание Нетаньяху о готовности Израиля в одиночку обеспечивать свои нужды отметил, что еврейское государство не способно самостоятельно защитить не то, что американские интересы в регионе, а даже свои собственные.Параллельно с этим израильское лобби в Вашингтоне готовит почву для визита Нетаньяху в США. В последний раз израильский премьер-министр посещал Белый дом в феврале, ещё до начала войны с Ираном. Во время той встречи он активно продвигал идею силового давления на Исламскую Республику и свержения режима аятолл. Как известно, Нетаньяху удалось убедить Дональда Трампа поддержать израильский план действий.Впоследствии, после того как Америка фактически провалила кампанию против Тегерана, Израиль стал ключевым игроком, препятствующим заключению соглашения между США и Ираном и настаивающим на продолжении войны. Эта неуступчивость стала главной причиной охлаждения отношений между Нетаньяху и Трампом и роста недовольства даже лояльных по отношению к Израилю республиканцев. Сейчас Нетаньяху намеревается использовать смерть Грэма как повод для визита в США на его похороны и, параллельно, для проведения личной встречи с американским лидером.В последней Нетаньяху отчаянно нуждается, поскольку положение Израиля в результате развязанной им же войны с Ираном стало необычайно шатким. Большинство стран региона рассматривает существование Израиля как свою главную проблему, а его конечное уничтожение заявляет как одну из значимых целей. Эскалация в Газе и война в Ливане лишь обострили противоречия, существующие между Израилем и остальным миром. Длинный список врагов пополнился ещё Турцией, а львиная доля стран Европы, леволиберальный истеблишмент которых встал на путь мультикультурализма и попал в частичную зависимость от мусульманского взгляда на мир, выписалась из союзников Израиля в его политические оппоненты. Соединенные Штаты остались чуть ли не единственной страной, которая до сих пор проявляет военно-политическую солидарность с еврейским государством.Однако даже отношения с США уже не те, что были раньше. Если в былые времена каждый новый хозяин Белого дома выражал Израилю безоговорочную поддержку, то теперь израильскому лобби приходится искать серьезные доводы, которые смогли бы убедить Вашингтон не менять режим наибольшего благоприятствования. По итогам войны с Ираном разочаровался в Израиле даже Трамп, который из главного союзника Нетаньяху превратился в его жесткого критика. В последние месяцы СМИ пестрят сообщениями о том, что их телефонные переговоры всё чаще превращаются во взаимную ругань, а в Вашингтоне уже начинают прощупывать почву на предмет договороспособности израильской оппозиции, которая вполне может взять власть по итогам осенних выборов. Поэтому в ходе своего грядущего визита Нетаньяху планирует выложить на стол все оставшиеся козыри, которые смогли бы удержать Соединенные Штаты от разрыва с Израилем.Пока что предварительная подготовка идёт согласно плану, а глобальные события развиваются в пользу израильского премьера. Так, между Ираном и США началась очередная эскалация, которая спровоцировала ряд жестких заявлений со стороны президента Соединенных Штатов, а Израилю удалось вбросить в информационное пространство тезис о намерениях Ирана устранить Трампа и Нетаньяху. На этом фоне идея мирной сделки, против которой так отчаянно борется Израиль, ушла на второй план, а Нетаньяху получил реальные шансы убедить Трампа продолжить войну.Тем не менее даже полный успех Нетаньяху не способен решить проблемы Израиля. Нетаньяху скорее прилетит решить свои собственные проблемы, коих у него предостаточно. Так, за последние несколько лет, после выдачи МУС ордера на его арест, израильский премьер стал политиком, олицетворяющим вселенское зло, по меньшей мере для половины мира. Внутри Израиля его также поджидают проблемы. Всё дело в нескольких коррупционных скандалах, в которые ввязались он и его правительство. В случае поражения на выборах Нетаньяху обязательно припомнят все совершенные грехи, и он окажется на скамье подсудимых или даже в израильской тюрьме.Лидеру Израиля остается всеми силами работать на повышение своего рейтинга и концентрацию электората вокруг "Ликуд" и партий правящей коалиции. Эйфория от успеха в Белом доме должна обеспечить достаточную поддержку населения, чтобы Нетаньяху смог сохранить власть. В случае же провала переговоров Нетаньяху окажется в огне недовольства Трампа, который по своей давней традиции начнёт давить на Израиль и продолжит вести переговоры с оппозицией. С учетом того, что рейтинги Трампа в Израиле проседают, а местное население не терпит никакой критики (в том числе и из Вашингтона), действия Трампа обретут обратный эффект и начнут работать на повышение доверия к действующему премьеру. На эти варианты развития событий Нетаньяху и рассчитывает, создавая тем самым win-win ситуацию для себя. Единственный сценарий гарантированного поражения заключается в том, что в Вашингтоне начнут старательно игнорировать Израиль и выходки Нетаньяху до тех пор, пока он не потерпит крах на выборах. Однако, с учетом крайне активного характера Трампа, поверить в такую благоразумность с его стороны не представляется возможным.Израиль же сталкивается с самым серьезным вызовом своему существованию с момента основания государства. Дело в том, что всю свою современную историю государство еврейского народа опиралось на превосходящую военную силу и союз с глобальной державой в лице США. Такая конфигурация позволила Израилю сохранить и даже расширить собственные территориальные владения и достичь относительного процветания, войдя в первые несколько десятков богатейших (с точки зрения уровня жизни населения) стран мира. Однако существование в таком режиме не может длиться вечно.Политика Израиля не была направлена на разрешение противоречий с мусульманскими странами, а, наоборот, реализовывалась в виде демонстративного применения силы. Немногие попытки сменить парадигму действий, если и предпринимались, то не находили успеха. Народ Израиля поддерживал тех политиков, которые агитировали за продолжение бойни с арабами. Арабы не оставались в долгу. Точка была поставлена в момент убийства Ицхака Рабина еврейским радикалом, который мотивировал совершенное преступление попыткой защитить народ Израиля от соглашения с арабами. С тех пор дорога к компромиссу по палестинскому вопросу была окончательно забыта обеими противоборствующими сторонами.Но, двигаясь от конфликта к конфликту, Израиль терял свое абсолютное превосходство. ЦАХАЛ перестал быть армией, способной разгромить силы нескольких крупных арабских государств в течение считанных дней. Вооруженные силы Израиля всё ещё представляют угрозу, но войны в Ливане, а затем Газа показали, что их можно планомерно и методично истощать, опираясь на огромный людской ресурс. Израиль пока не проиграл ни одну войну, но и однозначные победы давно перестал одерживать. Из-за размеров этого государства первое же его поражение грозит стать последним. Первого важного ресурса – ореола непобедимости ЦАХАЛ – Израиль окончательно лишился 7 октября 2023 года. Второго, ещё более важного ресурса лишается прямо сейчас.Речь о лояльности западного мира и, в первую очередь, США. Старший брат всегда приходил своему ключевому союзнику на помощь и, если Израилю не хватало собственных сил, предоставлял ему оружие и технологии, равных которым у его противников не было. В течение последних нескольких месяцев в Вашингтоне сделали несколько прозрачных намеков Нетаньяху относительно будущего места Израиля в приоритетах Белого дома. Так, ему объяснили, что Израиль находится на грани утраты тех особых отношений, которые у него сложились с США, что режим наибольшего благоприятствования может быть прекращен в любой момент, а Трамп остается чуть ли не последним человеком в Белом доме, который до сих пор позитивно настроен по отношению к еврейскому государству.Нетаньяху будет очень стараться убедить Трампа продолжать войну. Вполне возможно, что эти попытки даже увенчаются успехом и поспособствуют сохранению статуса-кво ещё на некоторое время. Но Америка уже потеряла силы и более не может обеспечивать амбиции своего маленького, но очень воинственного союзника. И кто бы ни пришел в Белый дом следующим, к Израилю он будет относиться куда хуже Трампа, потому что и новые республиканцы, и новые демократы относятся к этому государству со всё возрастающим скепсисом.Несмотря на все заявления Нетаньяху о том, что Израиль вполне способен справиться со всеми своими противниками своими силами, это не более чем бравурные речи и политический пиар. И покойный Линдси Грэм, говоря о том, что Израиль не способен самостоятельно отстоять даже свои интересы, бил не в бровь, а в глаз. Неизвестно, смог бы Израиль заключить компромиссный мир со всеми своими противниками до окончания поддержки со стороны США, если бы начал стремиться к этому прямо сейчас, но израильские политики и общество не хотят использовать даже этот шанс. Сохранение же нынешнего подхода во внешней политике создает угрозы самому существованию Израиля.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО политике Трампа в отношении Украины - в материале Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского.

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Арсений Ищенко

эксклюзив, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, мир без границ, украина.ру