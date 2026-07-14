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"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе

"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе - 14.07.2026 Украина.ру

"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе

ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский

2026-07-14T04:45

2026-07-14T04:45

2026-07-14T04:45

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Отвечая на вопрос о ситуации на фронте в целом, Кимаковский заявил, что пока противник на грани стратегического поражения.Он отметил, что пока нельзя утверждать, что противник оказался на грани стратегического поражения. "Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. "И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы", — отметил Кимаковский.Он подчеркнул, что Россия тоже усиливает эту компоненту и ищет способы противодействия новым угрозам. "Если мы будем грамотнее и в большом количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее", — добавил эксперт."Главное — не расхолаживаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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