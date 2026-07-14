"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе - 14.07.2026 Украина.ру
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"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе
"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе - 14.07.2026 Украина.ру
"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе
ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
2026-07-14T04:45
2026-07-14T04:45
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Отвечая на вопрос о ситуации на фронте в целом, Кимаковский заявил, что пока противник на грани стратегического поражения.Он отметил, что пока нельзя утверждать, что противник оказался на грани стратегического поражения. "Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. "И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы", — отметил Кимаковский.Он подчеркнул, что Россия тоже усиливает эту компоненту и ищет способы противодействия новым угрозам. "Если мы будем грамотнее и в большом количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее", — добавил эксперт."Главное — не расхолаживаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, украина.ру, главные новости, главное, дроны, бпла, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Украина.ру, Главные новости, главное, дроны, БПЛА, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

"Киевский режим еще силен": советник главы ДНР о ситуации на фронте и беспилотной угрозе

04:45 14.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
Отвечая на вопрос о ситуации на фронте в целом, Кимаковский заявил, что пока противник на грани стратегического поражения.
Он отметил, что пока нельзя утверждать, что противник оказался на грани стратегического поражения. "Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. "И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы", — отметил Кимаковский.
Он подчеркнул, что Россия тоже усиливает эту компоненту и ищет способы противодействия новым угрозам. "Если мы будем грамотнее и в большом количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее", — добавил эксперт.
"Главное — не расхолаживаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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