"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России - 13.07.2026 Украина.ру
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"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России
"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России - 13.07.2026 Украина.ру
"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России
В долгосрочной перспективе Трамп делает опасное дело — он перезапускает европейскую военную машину. Европейцы поняли, что могут остаться без США, и будут возрождать свой ВПК, жертвуя благополучием населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-07-13T16:43
2026-07-13T16:43
новости
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россия
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угроза
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.Рассуждая о последствиях двойственной позиции США, Сидоров заявил, что в долгосрочной перспективе Дональд Трамп перезапускает военную машину Европы.Политолог отметил, что в долгосрочной перспективе президент США делает очень опасное дело. "Он, по сути, вновь запускает европейскую военную машину. Европейцы сейчас начинают понимать то, что они не поняли после первого срока Трампа. Они начинают понимать, что могут остаться без Соединенных Штатов", — пояснил он.Сидоров отметил, что осознание европейцами возможности остаться без США порождает мысль о необходимости нивелировать угрозу, поэтому они будут возрождать свой ВПК и внушать населению, что якобы существует "смертельная угроза на востоке", требуя жертвовать благополучием, зарплатами и пенсиями."Это долгосрочная тенденция, которую запустил Трамп. Но в краткосрочный период нам выгодно, что Трамп постоянно сотрясает привычные Западу принципы и нормы ведения внешней политики", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.Про расклад сил в треугольнике "Украина — Европа — Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, дональд трамп, европа, украина.ру, нато, впк, угроза, украина, мир без границ, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, вооружения, военная помощь, военная помощь украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
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"Трамп перезапускает военную машину Европы": эксперт о долгосрочной угрозе для России

16:43 13.07.2026
 
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
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В долгосрочной перспективе Трамп делает опасное дело — он перезапускает европейскую военную машину. Европейцы поняли, что могут остаться без США, и будут возрождать свой ВПК, жертвуя благополучием населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.
Рассуждая о последствиях двойственной позиции США, Сидоров заявил, что в долгосрочной перспективе Дональд Трамп перезапускает военную машину Европы.
Политолог отметил, что в долгосрочной перспективе президент США делает очень опасное дело. "Он, по сути, вновь запускает европейскую военную машину. Европейцы сейчас начинают понимать то, что они не поняли после первого срока Трампа. Они начинают понимать, что могут остаться без Соединенных Штатов", — пояснил он.
Сидоров отметил, что осознание европейцами возможности остаться без США порождает мысль о необходимости нивелировать угрозу, поэтому они будут возрождать свой ВПК и внушать населению, что якобы существует "смертельная угроза на востоке", требуя жертвовать благополучием, зарплатами и пенсиями.
"Это долгосрочная тенденция, которую запустил Трамп. Но в краткосрочный период нам выгодно, что Трамп постоянно сотрясает привычные Западу принципы и нормы ведения внешней политики", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
Про расклад сил в треугольнике "Украина — Европа — Трамп" по итогам саммита НАТО в Анкаре — в материале "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
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