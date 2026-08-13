Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова - 13.08.2026 Украина.ру
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Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова - 13.08.2026 Украина.ру
Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 13 августа сообщает РИА Новости
2026-08-13T06:39
2026-08-13T06:46
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Президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный"."Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками и попробовал икру, а также сфотографировался с коллективом завода", — говорится в сообщении агентства.В январе 2024 года Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока говорил, что ни разу не был на Курилах, и пообещал обязательно приехать на острова.В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.Ранее президент России на совещании с силовиками в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, дальний восток, курилы, владимир путин, япония, сахалин, тихоокеанский флот вмф россии
Украина.ру, Новости, Россия, Дальний Восток, Курилы, Владимир Путин, Япония, Сахалин, Тихоокеанский флот ВМФ России

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова

06:39 13.08.2026 (обновлено: 06:46 13.08.2026)
 
Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере "Варяг" во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
Президент России Владимир Путин на ракетном крейсере Варяг во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота
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Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 13 августа сообщает РИА Новости
Президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный".
"Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками и попробовал икру, а также сфотографировался с коллективом завода", — говорится в сообщении агентства.
В январе 2024 года Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока говорил, что ни разу не был на Курилах, и пообещал обязательно приехать на острова.
В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.
Ранее президент России на совещании с силовиками в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России.
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