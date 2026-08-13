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Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова - 13.08.2026 Украина.ру

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова

Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова в Сахалинской области. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента 13 августа сообщает РИА Новости

2026-08-13T06:39

2026-08-13T06:39

2026-08-13T06:46

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Президент России после поездки в Южно-Сахалинск, где он на борту ракетного крейсера "Варяг" встретился с моряками и провёл совещание с силовиками, отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод "Ясный"."Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками и попробовал икру, а также сфотографировался с коллективом завода", — говорится в сообщении агентства.В январе 2024 года Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока говорил, что ни разу не был на Курилах, и пообещал обязательно приехать на острова.В Японии острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считают своими так называемыми "северными территориями", якобы незаконно удерживаемыми Россией. Любые посещения этих островов российскими руководителями высокого ранга вызывают в стране восходящего солнца крайне болезненную реакцию.Ранее президент России на совещании с силовиками в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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