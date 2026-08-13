Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 13.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 13.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов к этому часу были введены уже в 13 аэропортах, три воздушных гавани возобновили полёты. Об этом Росавиация утром 13 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-13T07:11
2026-08-13T07:12
украина.ру
новости
росавиация
россия
аэропорт
аэропорты
угроза
опасность
ограничения
бпла сегодня
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Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 13 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (1:40 мск).К этому часу для полётов также оказались закрыты аэропорты Краснодара (3:06 мск), Геленджика (3:18 мск), Ульяновска (4:17 мск), Сочи (4:31 мск), Самары (4:40), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (5:32 мск), Оренбурга (6:05 мск), Уфы (6:39 мск), Орска (6:42 мск).Кроме того, аэропорт Внуково с 4:45 до 6:58 мск принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты к этому часу сняты в аэропортах Саратова (6:04 мск), Пензы (6:40 мск) и Сочи (7:10 мск).Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, аэропорт, аэропорты, угроза, опасность, ограничения, БПЛА сегодня, беспилотники сегодня, ВСУ, Пенза, Краснодар, Геленджик, Саратовская область, Ульяновская область, Сочи, Самара, Казань, Бугульма, Оренбург, Уфа

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов

07:11 13.08.2026 (обновлено: 07:12 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов к этому часу были введены уже в 13 аэропортах, три воздушных гавани возобновили полёты. Об этом Росавиация утром 13 августа сообщает в своём телеграм-канале
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 13 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (1:40 мск).
К этому часу для полётов также оказались закрыты аэропорты Краснодара (3:06 мск), Геленджика (3:18 мск), Ульяновска (4:17 мск), Сочи (4:31 мск), Самары (4:40), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (5:32 мск), Оренбурга (6:05 мск), Уфы (6:39 мск), Орска (6:42 мск).
Кроме того, аэропорт Внуково с 4:45 до 6:58 мск принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты к этому часу сняты в аэропортах Саратова (6:04 мск), Пензы (6:40 мск) и Сочи (7:10 мск).
Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.
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