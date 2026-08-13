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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов - 13.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов к этому часу были введены уже в 13 аэропортах, три воздушных гавани возобновили полёты. Об этом Росавиация утром 13 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-13T07:11

2026-08-13T07:11

2026-08-13T07:12

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Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 13 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Саратова и Пензы (1:40 мск).К этому часу для полётов также оказались закрыты аэропорты Краснодара (3:06 мск), Геленджика (3:18 мск), Ульяновска (4:17 мск), Сочи (4:31 мск), Самары (4:40), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (5:32 мск), Оренбурга (6:05 мск), Уфы (6:39 мск), Орска (6:42 мск).Кроме того, аэропорт Внуково с 4:45 до 6:58 мск принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты к этому часу сняты в аэропортах Саратова (6:04 мск), Пензы (6:40 мск) и Сочи (7:10 мск).Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что при отражении ночной атаки украинских БПЛА на Ростовскую область ранение получила девушка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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