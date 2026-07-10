https://ukraina.ru/20260710/andrey-sidorov-tramp-vnes-khaos-v-ryady-edinogo-zapada-no-pri-etom-perezapustil-voennuyu-mashinu-evropy-1081282637.html

Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы

Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы - 10.07.2026 Украина.ру

Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы

Европейцы сейчас начинают понимать то, что они не поняли после первого срока Трампа. То, что они могут остаться без помощи США. Поэтому они будут возрождать свой ВПК, внушать населению, что существует смертельная угроза на востоке и нужно жертвовать своим благополучием, зарплатами и пенсиями. Это долгосрочная тенденция, которую запустил Трамп.

2026-07-10T06:30

2026-07-10T06:30

2026-07-10T11:26

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантическому сообществу. Кроме того, члены Альянса обязались выделить Украине €70 млрд в 2026 году и поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году. Также госсекретарь США Марко Рубио на переговорах президента Дональда Трампа с Зеленским заявил, что США надеются, что удары по российской энергетике создадут условия для прекращения конфликта на Украине.- Андрей Анатольевич, следует ли из заявлений представителей американской администрации и самого Трампа сделать вывод, что позиция американского президента по поводу украинского конфликта изменилась?- Что касается Трампа, то европейцы сумели его если не убедить, то по крайней мере вынудить согласиться с декларацией саммита, где Россия названа долгосрочной угрозой.Это очень сильно расходится теми фундаментальными документами, которые принимала американская администрация, например, со Стратегией национальной безопасности. Европейцы сумели настоять на своем, делая это мягко, льстя Трампу. По сути, позиция администрации является отходом от той посреднической линии, которую они активно пытались внедрять в 2025 году.Сейчас они признали, что участвуют в этой игре, а не находятся над схваткой. Рассчитывать на то, что американцы сыграют существенную роль в том, чтобы заставить Зеленского пойти на российские условия, не стоит.- Можно ли назвать поворотным решение Трамп предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot? Правда, непонятно, как это реализовать на практике в стране, где все предприятия ВПК находятся под прицелом российской армии.- Patriot по лицензии производит одна страна. Это Япония. Она производит их с 2024 года. Для налаживания полного цикла производства этих ракет потребовалось около пяти лет. Выпускают их по 30 штук в год. Для зенитных ракет это ни о чем. По некоторым сведениям, в июне администрация согласилась предоставить такую лицензию Германии. Ракеты будут производиться в Баварии.Видимо, чтобы прикрыть производство ракет в Баварии, будут говорить, что украинцы производят их сами. При этом сама компания Lockheed Martin производит около шестисот таких ракет в год. К 2030 году они собираются увеличить выпуск до двух тысяч. Вряд ли компания будет передавать свои технологии Украине.- Дмитрий Песков некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу. Как российской дипломатии работать с такой позицией Белого дома?- Песков дипломат. Понятно, что Трамп импульсивная фигура. То, что в администрации русофилов нет, это точно совершенно. Большая часть республиканского истеблишмента — это русофобы и люди, которые еще помнят холодную войну.Рубио считает, что Россия стоит на пути решения вопроса с Китаем, главного противника США. Если Россия находится в партнерских отношениях с Китаем, это плохо. Поэтому с прагматической точки зрения Россия должна быть либо нейтральной, либо российского фактора не должно быть. Из тихоокеанского уравнения нас практически исключили. Мы пытаемся демонстрировать свое присутствие, когда проводим совместные с китайцами военно-морские учения, но все прекрасно понимают, что сейчас все силы России сконцентрированы на европейском направлении. Мы исключены из всех остальных направлений. Что, собственно говоря, американцы и добивались.С другой стороны, Трамп демонстрирует желание наладить отношения. Наше руководство поступает совершенно правильно, подыгрывая ему. Путин несколько раз заявил, что если бы Трамп был при власти, может быть, этой войны бы и не было. С моей точки зрения, он ему подыграл. Потому что если бы национальные интересы России диктовали бы, проведение специальной военной операции, то неважно, кто был бы в Белом доме, Байден или Трамп, она бы все равно началась.Но если Трамп считает, что мог бы удержать нас от проведения СВО, то можно ему и подыграть, потому что он вносит хаос в ряды единого Запада. Сейчас нам это выгодно. Но в долгосрочной перспективе Трамп делает очень опасное дело, потому что он, по сути, вновь запускает европейскую военную машину.Европейцы сейчас начинают понимать то, что они не поняли после первого срока Трампа. Они начинают понимать, что могут остаться без Соединенных Штатов. А осознание этого порождает мысль, что угрозу надо нивелировать. Они будут возрождать свой ВПК, внушать населению, что существует смертельная угроза на востоке, поэтому нужно жертвовать своим благополучием, зарплатами и пенсиями. Это долгосрочная тенденция, которую запустил Трамп. Но в краткосрочный период нам выгодно, что Трамп постоянно сотрясает привычные Западу принципы и нормы ведения внешней политики.- В связи с новым обострением вокруг Ирана кажется, что ситуация опять откатилась в феврале этого года, когда усилия США были сосредоточены на Ближнем Востоке, а не на украинском направлении.- В Америке демократы уже начинают раскачивать под выборы идею о том, что Трамп — это марионетка Израиля, марионетка Нетаньяху. Затяжная война на Ближнем Востоке означает, что для администрации Трампа заниматься вопросами Европы и Украины будет сложно. При этом надо учитывать, что Трамп теряет поддержку внутри движения MAGA. Почти все "говорящие головы" этого движения уже против Трампа. Это же касается и рядовых членов. Так что проблема внутреннего фронта является очень серьезной для Трампа.- Сейчас в экспертной среде на Западе царят победоносные настроения, которые подогреваются ударами по российским НПЗ и очередями на автозаправках. При этом освобождение города Константиновка в Донбасса остается практически незамеченным. Можно ли изменить эту медийную картинку?- Мы пропустили удар в скулу, как и во время вторжения в Курскую область в 2024 году. Конечно, поменьше масштабом, но им удалось найти нашу болевую точку. Ресурсы накапливались, чтобы провести такую крупную операцию накануне саммита НАТО. Необходимо было показать, что Украина способна наносить удары. На Западе при этом делают вывод, что Украина побеждает.Но Украина победит в любом случае, если она сохранится, считают на Западе. Сейчас и у на, и на Западе говорят, что Иран победил США, потому что устоял. В отношении Украины будет применяться такая же концепция.Переломить нынешнюю ситуацию можно, если занять весь Донбасс, завершив операцию по освобождению Славянска и Краматорска.Если мы берем Донбасс, то вся переговорная позиция меняется полностью. Уже ни о каком компромиссе по Донбассу не может быть и речи. Он и так занят российскими частями. Другой вариант — это нанесение серьезных ударов по инфраструктуре на Западной Украине. Это вызовет вой на Западе и дестабилизацию положения на Украине. Кроме того, можно отойти от совершенно непонятной концепции, по которой мы не трогаем Зеленского и не наносим удары по Банковой.На Западе никто не знает заводы, по которым мы наносим удары, а интерьеры на Банковой, где Зеленский раздает интервью, знают все. Когда они исчезнут, это может переломить медийную картинку в нашу пользу.- Освобождение Донбасса и ужесточение ударов по центрам принятия решения отсрочат военное столкновение с Европой или наоборот приблизят его?- Европа не сможет вести с нами военное столкновение. Для своего перевооружения, если исключить американские мощности, Европа не сможет ничего сделать. Да, их вооруженные силы кратно превышают наши, но они должны уметь воевать. У них на учениях танковая колонна разворачивается и идет по полю в наступление. Сколько такая колонна проживет в условиях современной войны? Танк, закрытый мангалом, выглядит некрасиво, но проживет дольше.Поэтому без США европейцы воевать не будут. Кроме того, все же нашу ядерную доктрину они читали. Мерц и Кая Каллас, возможно, и нет, но военные точно читали.Все планы НАТО времен холодной войны начинались с захвата Калининградской области, где находится база Балтийского флота. Тем самым они закупоривают Балтику для нас. Для нас это экзистенциальная угроза, поэтому сразу будет применено ядерное оружие. В современной войне применять ядерное оружие по лесу, где солдаты передвигаются двойками или тройками и сидят дронововоды нецелесообразно. А удар по крупной городской агломерации сразу вызовет огромное количество жертв, будет уничтожена инфраструктура и мобилизационный ресурс.- Здесь обычно возражают тем, что вторжение в Курскую область убедило Запад в том, что вести войну на территории ядерной державы можно конвенциональным оружием.- Абсолютно так. Но мы не применяем ядерное оружие по Украине. Еще в начале 80-х годов рейгановская администрация выдвинула концепцию ограниченной ядерной войны. Советский Союз предупредил, что в таком случае использует весь ядерный арсенал. Эта концепция сразу умерла.Сейчас идея конвенциональной войны с Россией на Западе используется в основном для собственного населения. Никто же не говорит гражданам европейских стран, что если мы ударим по Калининграду в ответ по Парижу прилетят "Сарматы" с ядерными боеголовками. Там утверждают, что русские ядерное оружие не применят, все ограничится конвенциональной войной. Об этом говорят только оппозиционные лидеры.Если сказать правду, то тогда придется вести переговоры с Россией, договариваться о системе стратегической безопасности и ограничении вооружений. Но Урсула фон дер Ляйен сейчас стремится превратить Европейский союз из экономического объединения в военно-политическое. С этой точки зрения пугать население тем, что Россия может нанести ядерный удар неправильно.Для рядового американца Россия когда-то была ближе, чем Франция. Подробнее - в материале Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды

https://ukraina.ru/20260709/fedor-lukyanov-dlya-trampa-voyna-ukrainy-i-rossii--fon-chtoby-otmenit-ispaniyu-i-zarabotat-milliardy-1081256501.html

https://ukraina.ru/20260708/1081208608.html

https://ukraina.ru/20260709/ataki-v-azovskom-more-kak-rossii-zaschitit-ot-ukrainy-svoi-tankery-1081267848.html

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