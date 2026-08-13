https://ukraina.ru/20260813/uchnyy-iz-ssha-zayavil-chto-vyzvat-tsunami-yadernym-vzryvom-nevozmozhno-1082442631.html

Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно

Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно - 13.08.2026 Украина.ру

Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно

Создать вызывающее цунами оружие невозможно, поскольку для этого потребуется мощность, превосходящая силу взрыва всего мирового ядерного арсенала, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар. Об этом 13 августа пишет РИА Новости

2026-08-13T06:16

2026-08-13T06:16

2026-08-13T06:18

украина.ру

новости

сша

индонезия

шри-ланка

землетрясение

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082442462_0:75:765:505_1920x0_80_0_0_cc008868c23096c4036a63973c2e6fab.jpg

Цунами возникают вследствие землетрясений. Учёный напомнил о самом смертоносном цунами в истории, когда произошедшее в Индийском океане в 2004 году землетрясение с магнитудой 9,5 баллов породило волну, которая достигла берегов Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда. Тогда погибли порядка 228 тысяч человек."Землетрясение магнитудой 9 баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне", — заявил ученый агентству.Мелгар подчеркнул, что силу взрыва не получилось бы контролировать, и искусственное цунами не было бы мощным. Справедливо это, уверен учёный, и по отношению к попыткам контролируемо вызвать волну для предотвращения более разрушительного явления."Любое гипотетическое воздействие либо не даст никакого эффекта, либо спровоцирует именно то событие, которое вы пытались предотвратить", — сказал Мелгар."К тому же напряжение не высвобождается порциями, ведь для замены одного землетрясения магнитудой девять баллов потребовались бы десятки тысяч магнитудой шесть", — добавил он.Напомним, 25 июля 1946 года американские военные в ходе испытания "Бейкер" взорвали атомную бомбу на глубине 27 метров под поверхностью воды. Это было первое подводное испытание ядерного оружия. Взрыв создал на поверхности моря огромный купол воды и пара (более 1,5 км в высоту) и цунами с волной высотой почти 30 метров.Подробнее об этом - в материале Олега Хавича Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

индонезия

шри-ланка

индия

таиланд

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, индонезия, шри-ланка, землетрясение, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, атомное оружие, взрыв, ученые, индия, таиланд, бикини