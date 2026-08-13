Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно - 13.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260813/uchnyy-iz-ssha-zayavil-chto-vyzvat-tsunami-yadernym-vzryvom-nevozmozhno-1082442631.html
Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно - 13.08.2026 Украина.ру
Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
Создать вызывающее цунами оружие невозможно, поскольку для этого потребуется мощность, превосходящая силу взрыва всего мирового ядерного арсенала, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар. Об этом 13 августа пишет РИА Новости
2026-08-13T06:16
2026-08-13T06:18
украина.ру
новости
сша
индонезия
шри-ланка
землетрясение
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082442462_0:75:765:505_1920x0_80_0_0_cc008868c23096c4036a63973c2e6fab.jpg
Цунами возникают вследствие землетрясений. Учёный напомнил о самом смертоносном цунами в истории, когда произошедшее в Индийском океане в 2004 году землетрясение с магнитудой 9,5 баллов породило волну, которая достигла берегов Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда. Тогда погибли порядка 228 тысяч человек."Землетрясение магнитудой 9 баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне", — заявил ученый агентству.Мелгар подчеркнул, что силу взрыва не получилось бы контролировать, и искусственное цунами не было бы мощным. Справедливо это, уверен учёный, и по отношению к попыткам контролируемо вызвать волну для предотвращения более разрушительного явления."Любое гипотетическое воздействие либо не даст никакого эффекта, либо спровоцирует именно то событие, которое вы пытались предотвратить", — сказал Мелгар."К тому же напряжение не высвобождается порциями, ведь для замены одного землетрясения магнитудой девять баллов потребовались бы десятки тысяч магнитудой шесть", — добавил он.Напомним, 25 июля 1946 года американские военные в ходе испытания "Бейкер" взорвали атомную бомбу на глубине 27 метров под поверхностью воды. Это было первое подводное испытание ядерного оружия. Взрыв создал на поверхности моря огромный купол воды и пара (более 1,5 км в высоту) и цунами с волной высотой почти 30 метров.Подробнее об этом - в материале Олега Хавича Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
индонезия
шри-ланка
индия
таиланд
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0d/1082442462_0:3:765:577_1920x0_80_0_0_3150ae3b6e16f5c71630557b27d62d3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, индонезия, шри-ланка, землетрясение, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, атомное оружие, взрыв, ученые, индия, таиланд, бикини
Украина.ру, Новости, США, Индонезия, Шри-Ланка, землетрясение, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, атомное оружие, взрыв, ученые, Индия, Таиланд, бикини

Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно

06:16 13.08.2026 (обновлено: 06:18 13.08.2026)
 
© Фото : Открытый источникАтолл Бикини. Ядерное испытание "Бэйкер"
Атолл Бикини. Ядерное испытание Бэйкер - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© Фото : Открытый источник
Читать в
ДзенTelegram
Создать вызывающее цунами оружие невозможно, поскольку для этого потребуется мощность, превосходящая силу взрыва всего мирового ядерного арсенала, заявил директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия, доцент университета Орегона Диего Мелгар. Об этом 13 августа пишет РИА Новости
Цунами возникают вследствие землетрясений. Учёный напомнил о самом смертоносном цунами в истории, когда произошедшее в Индийском океане в 2004 году землетрясение с магнитудой 9,5 баллов породило волну, которая достигла берегов Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда. Тогда погибли порядка 228 тысяч человек.
"Землетрясение магнитудой 9 баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне", — заявил ученый агентству.
Мелгар подчеркнул, что силу взрыва не получилось бы контролировать, и искусственное цунами не было бы мощным. Справедливо это, уверен учёный, и по отношению к попыткам контролируемо вызвать волну для предотвращения более разрушительного явления.
"Любое гипотетическое воздействие либо не даст никакого эффекта, либо спровоцирует именно то событие, которое вы пытались предотвратить", — сказал Мелгар.
"К тому же напряжение не высвобождается порциями, ведь для замены одного землетрясения магнитудой девять баллов потребовались бы десятки тысяч магнитудой шесть", — добавил он.
Напомним, 25 июля 1946 года американские военные в ходе испытания "Бейкер" взорвали атомную бомбу на глубине 27 метров под поверхностью воды. Это было первое подводное испытание ядерного оружия. Взрыв создал на поверхности моря огромный купол воды и пара (более 1,5 км в высоту) и цунами с волной высотой почти 30 метров.
Подробнее об этом - в материале Олега Хавича Атолл Бикини – жертва американского военного пиара. 80 лет с начала ядерных испытаний в Тихом океане.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАИндонезияШри-ЛанказемлетрясениеядерныйЯдерное оружиеядерная угрозаядерная войнаатомное оружиевзрывученыеИндияТаиландбикини
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:00Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа
08:51Ожидаемо! МИД Японии заявил протест из-за визита Путина на Итуруп
08:12Силы ПВО за ночь уничтожили в Ростовской области около 90 БПЛА
08:00"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией. 85 лет с момента применения советских авиаматок
07:49Внук де Голля выступил против поставок Киеву французского оружия
07:11Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже 13 аэропортов
07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте
06:39Президент России Владимир Путин впервые посетил Курильские острова
06:16Учёный из США заявил, что вызвать цунами ядерным взрывом невозможно
06:00США готовят ядерный удар по Ирану? Дробницкий раскрыл планы Пентагона
05:45"Ребята, мы все поняли": Садулаев рассказал, как Россия может обнулить "Старлинки" Маска
05:33Турецкие ракеты, мифы о дронах и дипломатический пожар на Балканах. Что западные СМИ пишут об Украине
05:30"Катастрофическое поражение": Ищенко объяснил, почему Трамп не может победить Иран
05:15"До окончания далеко": Ищенко — даже победа на Украине не завершит войну с Западом
05:07Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины
05:00"Палантир" пока не побеждает: Садулаев про войну со "Скайнетом" и несовершенство ИИ
04:45"Никто не знает, что будет у порога": Дробницкий рассказал о рисках ядерной эскалации
04:42"Территория непростая": Путин провёл в Южно-Сахалинске совещание с силовиками
04:30"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
04:10Lockheed Martin на четверть увеличит производство установок ПРО THAAD
Лента новостейМолния