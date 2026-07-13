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Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко

Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко - 13.07.2026 Украина.ру

Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко

Решение Владимира Зеленского сменить главу правительства напрямую связано с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом 13 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны

2026-07-13T14:33

2026-07-13T14:33

2026-07-13T14:33

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укрнафта

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"Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа".Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ранее руководившего сетью АЗС WOG, "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Ранее Зеленский уже объявил об отставке Юлии Свириденко и анонсировал перестановки в правительстве и руководстве правоохранительных органов.Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позже министр подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства. Об этом – в материале Свириденко подтвердила отставку с должности премьера УкраиныБольше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей корецкий, слуга народа, нафтогаз, укрнафта