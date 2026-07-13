Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/stalo-izvestno-pochemu-zelenskiy-uvolil-sviridenko-1081410170.html
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко - 13.07.2026 Украина.ру
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко
Решение Владимира Зеленского сменить главу правительства напрямую связано с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом 13 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны
2026-07-13T14:33
2026-07-13T14:33
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
сергей корецкий
слуга народа
нафтогаз
укрнафта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0c/1081382040_0:92:3000:1780_1920x0_80_0_0_04e5cd08ef8b53701b59af44d0ac9007.jpg
"Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа".Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ранее руководившего сетью АЗС WOG, "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Ранее Зеленский уже объявил об отставке Юлии Свириденко и анонсировал перестановки в правительстве и руководстве правоохранительных органов.Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позже министр подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства. Об этом – в материале Свириденко подтвердила отставку с должности премьера УкраиныБольше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0c/1081382040_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_b9cd73981b024f10cc39df1e9eb5e3a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей корецкий, слуга народа, нафтогаз, укрнафта
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Слуга народа, Нафтогаз, Укрнафта

Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко

14:33 13.07.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский и Юлия Свириденко
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Читать в
ДзенTelegram
Решение Владимира Зеленского сменить главу правительства напрямую связано с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом 13 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны
"Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа".
Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ранее руководившего сетью АЗС WOG, "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Ранее Зеленский уже объявил об отставке Юлии Свириденко и анонсировал перестановки в правительстве и руководстве правоохранительных органов.
Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позже министр подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства. Об этом – в материале Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСергей КорецкийСлуга народаНафтогазУкрнафта
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:41Российские удары по портовой инфраструктуре парализовали логистику Украины
21:34Иран готов убрать препятствия для совместных проектов с Россией. Главные новости к этому часу
21:19ВСУ ударили по рынку в Старобельске
21:06Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
20:45В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
20:10БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
19:58Свириденко официально просится на выход
19:53Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
19:47ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
19:31Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
19:25ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
19:21 "Украинизировали" Брюллова и Романовых
19:01Продолжается террор людоловов на Украине
18:57Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
18:50Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
18:24Зеленский тасует засаленную колоду правительства
18:11Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
18:10Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
18:05Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
18:04Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Лента новостейМолния