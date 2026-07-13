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Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко - 13.07.2026 Украина.ру
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко
Решение Владимира Зеленского сменить главу правительства напрямую связано с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом 13 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны
2026-07-13T14:33
2026-07-13T14:33
2026-07-13T14:33
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сергей корецкий
слуга народа
нафтогаз
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"Перспективы мирного соглашения не просматриваются, атаки на энергетику продолжатся. Кампания ударов по АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что нужны "нефтяные люди"", — пояснил источник в партии "Слуга народа".Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ранее руководившего сетью АЗС WOG, "Укрнафтой" и "Укртатнафтой". Ранее Зеленский уже объявил об отставке Юлии Свириденко и анонсировал перестановки в правительстве и руководстве правоохранительных органов.Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Позже министр подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства. Об этом – в материале Свириденко подтвердила отставку с должности премьера УкраиныБольше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей корецкий, слуга народа, нафтогаз, укрнафта
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Корецкий, Слуга народа, Нафтогаз, Укрнафта
Стало известно, почему Зеленский уволил Свириденко
Решение Владимира Зеленского сменить главу правительства напрямую связано с ожидаемыми российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Об этом 13 июля сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в политико-военном руководстве страны