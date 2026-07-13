https://ukraina.ru/20260713/uvolnenie-posla-ukrainy-v-ssha-provaly-vsu-sanktsionnyy-zatyk-khronika-sobytiy-na-1300-13-iyulya--1081402215.html

Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля

Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру

Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля

Озвучены возможные причины увольнения посла Украины в США. ВС РФ уничтожают противника и технику. Главы МИД ЕС не примут новый пакет антироссийских санкций

2026-07-13T13:00

2026-07-13T13:00

2026-07-13T13:50

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Ольга Стефанишина попросила об отставке с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США якобы по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ.Источник одного из украинских агентств заверил, что Владимир Зеленский был доволен работой дипломата. Однако подписал прошение об увольнении.Депутат Рады Алексей Гончаренко* информировал, что Стефанишина уже несколько дней назад приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского и скончавшегося 12 июля сенатора США Линдси Грэма*. Также, по данным источников депутата, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.В свою очередь Financial Times писала, что отставка Стефанишиной с поста посла Украины в США может быть связана с расследованием приобретения ее семьей элитной недвижимости в Киеве.По данным издания, речь идет о покупке ее матерью Надеждой Кравец квартиры в жилом комплексе "Львовская площадь" в 2022 году — сделка была заключена по цене ниже рыночной. Эти сведения появились незадолго до назначения Стефанишиной на дипломатическую должность.Примечательно, что накануне Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Он предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить "новое направление в отношениях с ключевым партнером". По данным украинских СМИ, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США.Стефанишиной 40 лет, она родилась в Одессе. Карьеру начинала в министерстве юстиции Украины, затем возглавляла правительственный комитет по вопросам европейской интеграции. В 2020 году стала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В 2024 году парламент утвердил ее министром юстиции с сохранением должности вице-премьера.В июле 2025 года, после отставки правительства Дениса Шмыгаля, Стефанишина оставила министерский пост. Уже в августе того же года она была назначена послом Украины в США.Карьера Стефанишиной не раз сопровождалась громкими скандалами. Осенью 2019 года ее заподозрили в масштабном хищении государственных средств — речь шла о тендере в министерстве юстиции на 2,5 миллиона гривен (почти 4,3 миллиона рублей). Однако уголовное дело не помешало ее карьере. В июне 2025 года СМИ опубликовали расследование о том, что арестованные объекты переходят под контроль людей, связанных с главой Минюста.А когда журналисты выяснили, что мать Стефанишиной приобрела элитную квартиру в Киеве в разы дешевле рыночной стоимости, журналист Максим Коцюбинский на несколько часов был задержан полицией.Провалы ВСУНочью и утром в понедельник взрывы гремели в Ильичевске (Черноморске), Одессе и Одесской области, Сумах, Кривом Роге.Россияне также били по целям в Харьковской области.Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили управляемые авиабомбы по целям в оккупированном Запорожье и в Днепропетровской области.Нефтебаза в Кривом Роге Днепропетровской области была поражена точным ударом российского беспилотника "Герань".Портал Intelligence Online указал, что российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне. Он связал усугубляющееся бессилие Киева, в том числе, с недостаточным числом радаров ПВО Giraffe и высокоскоростных перехватчиков.Силы ПВО за сутки уничтожили 926 беспиотников и 12 авиационных бомб ВСУ.Минобороны России утром отметило, что военные ударили по портам Украины, были поражены объекты инфраструктуры в Черноморске, используемые для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Позже там уточнили, что российские военные ударом в порту Черноморск Одесской области поразили два морских парома и контейнеровоз."В порту Черноморск поражены два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)", - информировали в Минобороны.Помимо этого, армия России поразила в украинском порту резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 385 военных, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Также ВСУ за сутки потеряли свыше 200 боевиков, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии в зоне действий сил российской группировки войск "Север".Кроме того, противник лишился до 95 военных, 12 автомобилей и трех станций радиоэлектронной борьбы в зоне действий группировки войск "Днепр".Группировка "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожила свыше 340 военных ВСУ, бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, потери ВСУ за сутки превысили 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Санкционный "затык"Затягивающая конфликт Еврокомиссия в июне представила очередной 21-й пакет санкций против России, который должен затронуть банки, оборонно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор.Однако, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, послы Евросоюза не согласовали его ко встрече министров иностранных дел, передает Reuters.Каллас отметила, что руководство ЕС намерено согласовать внесение в списки 250 лиц."Это самое большое количество позиций, которое мы когда-либо согласовывали", - подчеркнула она.Глава бельгийского внешнеполитического ведомства Маким Прево заверил, что главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогут принять 21-й пакет антироссийских санкций."Сегодня не удалось создать условия для принятия 21-го пакета санкций", - сказал он журналистам.По его словам, у ряда стран Евросоюза все еще есть возражения по его содержанию.В целом проект ограничений был значительно ослаблен по сравнению с первоначальными предложениями, выяснил ранее Euractiv. По данным издания, из пакета были исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа.Сначала авторы планировали ввести автоматический визовый запрет для всех военнослужащих, участвовавших в военной операции на Украине. Против выступили Франция, Италия и Греция, для экономик которых важна прибыль от российских туристов, пишет Euractiv. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.Украинские СМИ, ссылаясь на источники в ЕС, полагают, что утверждение 21-го пакета санкций Евросоюза против России может быть отложено до осени. При этом отдельной мерой 14 июля может быть утверждено замораживание ценового потолка на российскую нефть.Российские власти считают западные санкции нелегитимными и неэффективными.Подробнее - в материале В ЕС признали: санкции против России не имеют законной силы по международному праву на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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