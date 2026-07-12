Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Свириденко
Юлия Свириденко официально подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства после заявления Владимира Зеленского об обновлении кабмина. Об этом 12 июля она написала в своём Телеграм-канале
"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство. Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги", — сообщила Свириденко.
Ранее Зеленский заявил, что предложил ей возглавить новое "направление", и выразил надежду провести замены в правительстве вместе с парламентариями.
По Конституции отставка премьера влечёт отставку всего кабинета.
Подробнее об отставке правительства – Зеленский отправил премьера Свириденко в отставку
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