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Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины

Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины - 12.07.2026 Украина.ру

Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины

Юлия Свириденко официально подтвердила свой уход с поста главы украинского правительства после заявления Владимира Зеленского об обновлении кабмина. Об этом 12 июля она написала в своём Телеграм-канале

2026-07-12T15:45

2026-07-12T15:45

2026-07-12T15:45

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"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство. Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги", — сообщила Свириденко.Ранее Зеленский заявил, что предложил ей возглавить новое "направление", и выразил надежду провести замены в правительстве вместе с парламентариями. По Конституции отставка премьера влечёт отставку всего кабинета.Подробнее об отставке правительства – Зеленский отправил премьера Свириденко в отставкуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, владимир зеленский