Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию - 13.07.2026 Украина.ру
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Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию
Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию - 13.07.2026 Украина.ру
Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию
Залеты украинских дронов обеспечивает американская спутниковая группировка, а полетами руководит искусственный интеллект (ИИ) системы PRISMA, которая разработала тактику волновых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T13:20
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Говоря о причинах прорывов ПВО, Леонков заявил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки.Собеседник Украина.ру отметил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки "Старлинк" и "Старшилд". "Они в режиме реального времени выявляют бреши в ПВО. При этом самими полетами руководит искусственный интеллект", — пояснил он.По словам эксперта, система PRISMA разработала новую тактику волновых атак. "Система PRISMA разработала новую тактику волновых атак, которые пробивают эшелонированную оборону, а потом достигают окраин Москвы или попадают по Омскому НПЗ. Это ее работа", — отметил Леонков.Когда такие атаки происходят, Россия выявляет новые дыры в ПВО и пытается их закрыть. Одновременно развиваются мобильные группы и дроны-перехватчики, добавил он."Система PRISMA — это работа западных технологий, но мы закрываем дыры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию

13:20 13.07.2026 (обновлено: 13:37 13.07.2026)
 
© Фото : CNN
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : CNN
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Залеты украинских дронов обеспечивает американская спутниковая группировка, а полетами руководит искусственный интеллект (ИИ) системы PRISMA, которая разработала тактику волновых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Говоря о причинах прорывов ПВО, Леонков заявил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки.
Собеседник Украина.ру отметил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки "Старлинк" и "Старшилд". "Они в режиме реального времени выявляют бреши в ПВО. При этом самими полетами руководит искусственный интеллект", — пояснил он.
По словам эксперта, система PRISMA разработала новую тактику волновых атак. "Система PRISMA разработала новую тактику волновых атак, которые пробивают эшелонированную оборону, а потом достигают окраин Москвы или попадают по Омскому НПЗ. Это ее работа", — отметил Леонков.
Когда такие атаки происходят, Россия выявляет новые дыры в ПВО и пытается их закрыть. Одновременно развиваются мобильные группы и дроны-перехватчики, добавил он.
"Система PRISMA — это работа западных технологий, но мы закрываем дыры", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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