https://ukraina.ru/20260713/sputniki-ssha-i-sistema-prisma-leonkov-raskryl-taktiku-volnovykh-atak-ukrainy-na-rossiyu-1081405847.html

Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию

Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию - 13.07.2026 Украина.ру

Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию

Залеты украинских дронов обеспечивает американская спутниковая группировка, а полетами руководит искусственный интеллект (ИИ) системы PRISMA, которая разработала тактику волновых атак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-13T13:20

2026-07-13T13:20

2026-07-13T13:37

новости

украина

сша

украина.ру

россия

нпз

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081406123_0:21:1920:1101_1920x0_80_0_0_80ca1d7079b46cdb196fee4be4d5be5b.jpg

Говоря о причинах прорывов ПВО, Леонков заявил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки.Собеседник Украина.ру отметил, что залеты украинских дронов обеспечивают американские спутниковые группировки "Старлинк" и "Старшилд". "Они в режиме реального времени выявляют бреши в ПВО. При этом самими полетами руководит искусственный интеллект", — пояснил он.По словам эксперта, система PRISMA разработала новую тактику волновых атак. "Система PRISMA разработала новую тактику волновых атак, которые пробивают эшелонированную оборону, а потом достигают окраин Москвы или попадают по Омскому НПЗ. Это ее работа", — отметил Леонков.Когда такие атаки происходят, Россия выявляет новые дыры в ПВО и пытается их закрыть. Одновременно развиваются мобильные группы и дроны-перехватчики, добавил он."Система PRISMA — это работа западных технологий, но мы закрываем дыры", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, украина.ру, россия, нпз, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, starlink, спутник, война, война на украине, новости россии, новости россии и украины, пво