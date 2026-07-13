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Саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу
Саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу - 13.07.2026 Украина.ру
Саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу
Саммит НАТО в турецкой столице показал, что президент США Дональд Трамп не просто требует от союзников увеличения военных расходов — он в принципе не видит смысла в альянсе. Об этом 13 июля пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
2026-07-13T15:13
2026-07-13T15:13
2026-07-13T15:25
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"Трампу просто не нравится НАТО, и он говорит это с 1980-х годов. Он всегда найдёт повод для жалоб. Выполнение требований по разделению бремени обороны никогда не будет достаточным", — отмечает автор. По его мнению, то, что к концу саммита Трамп начал хвалить альянс, должно глубоко встревожить военных планировщиков: "это чудесное спасение воспринимается как успех".Чемпион подчёркивает, что теперь неприязнь к НАТО исходит не только от Трампа, но и от главы Пентагона Хегсета и его заместителя Колби. Критерием успеха саммита стало просто "институциональное выживание" альянса: союзники пытались не допустить, чтобы Трамп вновь публично усомнился в статье о взаимной обороне. "Они достигли этого, но это было рискованное предприятие", — резюмирует колумнист.Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Анкара, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, bloomberg, Пентагон, Мир без границ
Саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу
15:13 13.07.2026 (обновлено: 15:25 13.07.2026)
Саммит НАТО в турецкой столице показал, что президент США Дональд Трамп не просто требует от союзников увеличения военных расходов — он в принципе не видит смысла в альянсе. Об этом 13 июля пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
"Трампу просто не нравится НАТО, и он говорит это с 1980-х годов. Он всегда найдёт повод для жалоб. Выполнение требований по разделению бремени обороны никогда не будет достаточным", — отмечает автор.
По его мнению, то, что к концу саммита Трамп начал хвалить альянс, должно глубоко встревожить военных планировщиков: "это чудесное спасение воспринимается как успех".
Чемпион подчёркивает, что теперь неприязнь к НАТО исходит не только от Трампа, но и от главы Пентагона Хегсета и его заместителя Колби. Критерием успеха саммита стало просто "институциональное выживание" альянса: союзники пытались не допустить, чтобы Трамп вновь публично усомнился в статье о взаимной обороне.
"Они достигли этого, но это было рискованное предприятие", — резюмирует колумнист.
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