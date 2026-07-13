https://ukraina.ru/20260713/izrailskie-smi-obvinili-iran-v-popytke-pokusheniya-na-trampa-vo-vremya-sammita-nato-v-ankare-1081395348.html

Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа во время саммита НАТО в Анкаре

Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа во время саммита НАТО в Анкаре - 13.07.2026 Украина.ру

Израильские СМИ обвинили Иран в попытке покушения на Трампа во время саммита НАТО в Анкаре

Израильский 12-й канал утверждает, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США Дональда Трампа во время его визита в Турцию. Об этом 13 июля сообщают "Известия"

2026-07-13T11:23

2026-07-13T11:23

2026-07-13T11:23

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По версии телеканала, именно сообщение о возможной попытке убийства привело к замене самолёта перед вылетом Трампа из Анкары. Президент прилетел в Турцию на новом борту, а вылетал на старом, который, по данным New York Times, мог быть оснащён системой для ослепления зенитных ракет. В первые минуты после взлёта транспондер старого самолёта был отключён — мера, применяемая в зонах повышенного риска.Ранее Wall Street Journal сообщала, что Израиль мог склонить США к возобновлению ударов по Ирану, предоставив информацию о якобы готовящемся покушении на Трампа, которая могла быть надуманной. Сам Трамп называл себя "целью номер один" для Ирана и угрожал "тысячей ракет".О других событиях – в материале "Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, иран, анкара, сша, дональд трамп, нато, new york times, мир без границ