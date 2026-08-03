Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей - 03.08.2026 Украина.ру
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Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей - 03.08.2026 Украина.ру
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Владимир Зеленский в 2026 году презентовал президенту Молдавии Майе Санду полотенце ручной работы "Казачье барокко" стоимостью 16,5 тысячи молдавских леев — около 76 тысяч рублей. Об этом 3 августа сообщает портал newsmaker.md, изучивший декларацию главы республики
2026-08-03T16:26
2026-08-03T16:26
новости
молдавия
казахстан
армения
владимир зеленский
никол пашинян
вооруженные силы украины
украина.ру
касым-жомарт токаев
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Самым дорогим подарком стало золотое ожерелье от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стоимостью около 93 тысяч рублей. Премьер Армении Никол Пашинян подарил свечу "Аромат Армении" в серебряном сосуде.Ранее, в 2025 году, президент Франции Эммануэль Макрон вручил Санду золотую ручку-роллер стоимостью почти 600 долларов. Всего с июля по сентябрь прошлого года молдавский лидер получила 24 подарка на сумму свыше 3,4 тысячи долларов.О других событиях - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, казахстан, армения, владимир зеленский, никол пашинян, вооруженные силы украины, украина.ру, касым-жомарт токаев
Новости, Молдавия, Казахстан, Армения, Владимир Зеленский, Никол Пашинян, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Касым-Жомарт Токаев

Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей

16:26 03.08.2026
 
© ФотоСанду в надежде на ЕС
Санду в надежде на ЕС - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото
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Владимир Зеленский в 2026 году презентовал президенту Молдавии Майе Санду полотенце ручной работы "Казачье барокко" стоимостью 16,5 тысячи молдавских леев — около 76 тысяч рублей. Об этом 3 августа сообщает портал newsmaker.md, изучивший декларацию главы республики
Самым дорогим подарком стало золотое ожерелье от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стоимостью около 93 тысяч рублей.
Премьер Армении Никол Пашинян подарил свечу "Аромат Армении" в серебряном сосуде.
Ранее, в 2025 году, президент Франции Эммануэль Макрон вручил Санду золотую ручку-роллер стоимостью почти 600 долларов. Всего с июля по сентябрь прошлого года молдавский лидер получила 24 подарка на сумму свыше 3,4 тысячи долларов.
О других событиях - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа на сайте Украина.ру.
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НовостиМолдавияКазахстанАрменияВладимир ЗеленскийНикол ПашинянВооруженные силы УкраиныУкраина.руКасым-Жомарт Токаев
 
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