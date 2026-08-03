https://ukraina.ru/20260803/zelenskiy-napravil-sandu-polotentse-za-76-tysyach-rubley-1082116552.html
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей - 03.08.2026 Украина.ру
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Владимир Зеленский в 2026 году презентовал президенту Молдавии Майе Санду полотенце ручной работы "Казачье барокко" стоимостью 16,5 тысячи молдавских леев — около 76 тысяч рублей. Об этом 3 августа сообщает портал newsmaker.md, изучивший декларацию главы республики
2026-08-03T16:26
2026-08-03T16:26
2026-08-03T16:26
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Самым дорогим подарком стало золотое ожерелье от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стоимостью около 93 тысяч рублей. Премьер Армении Никол Пашинян подарил свечу "Аромат Армении" в серебряном сосуде.Ранее, в 2025 году, президент Франции Эммануэль Макрон вручил Санду золотую ручку-роллер стоимостью почти 600 долларов. Всего с июля по сентябрь прошлого года молдавский лидер получила 24 подарка на сумму свыше 3,4 тысячи долларов.О других событиях - в материале Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, казахстан, армения, владимир зеленский, никол пашинян, вооруженные силы украины, украина.ру, касым-жомарт токаев
Новости, Молдавия, Казахстан, Армения, Владимир Зеленский, Никол Пашинян, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Касым-Жомарт Токаев
Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
Владимир Зеленский в 2026 году презентовал президенту Молдавии Майе Санду полотенце ручной работы "Казачье барокко" стоимостью 16,5 тысячи молдавских леев — около 76 тысяч рублей. Об этом 3 августа сообщает портал newsmaker.md, изучивший декларацию главы республики
Самым дорогим подарком стало золотое ожерелье от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стоимостью около 93 тысяч рублей.
Премьер Армении Никол Пашинян подарил свечу "Аромат Армении" в серебряном сосуде.
Ранее, в 2025 году, президент Франции Эммануэль Макрон вручил Санду золотую ручку-роллер стоимостью почти 600 долларов. Всего с июля по сентябрь прошлого года молдавский лидер получила 24 подарка на сумму свыше 3,4 тысячи долларов.