https://ukraina.ru/20260803/deputat-kolesnik-nazval-udar-vsu-po-gelendzhiku-varvarstvom-i-sadizmom-1082116286.html

Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом

Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом - 03.08.2026 Украина.ру

Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жёстко отреагировал на атаку украинских беспилотников по курортному городу. Об этом 3 августа он заявил в комментарии "Ленте.ру"

2026-08-03T16:24

2026-08-03T16:24

2026-08-03T16:24

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вооруженные силы украины

госдума

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"Это варварство и садизм. Какие военные объекты в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан, в том числе детей со всей страны? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно, уничтожить всю цепочку причастных", — заявил парламентарий.В результате атаки погибли три человека, ещё 13 пострадали, среди них есть дети. Обломки беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее в тот же день три человека стали жертвами удара по Крыму.Подробнее – в материале Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв

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новости, геленджик, крым, вооруженные силы украины, госдума