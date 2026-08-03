Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом - 03.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260803/deputat-kolesnik-nazval-udar-vsu-po-gelendzhiku-varvarstvom-i-sadizmom-1082116286.html
Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом
Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом - 03.08.2026 Украина.ру
Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жёстко отреагировал на атаку украинских беспилотников по курортному городу. Об этом 3 августа он заявил в комментарии "Ленте.ру"
2026-08-03T16:24
2026-08-03T16:24
новости
геленджик
крым
вооруженные силы украины
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070404463_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_cfc58b18efaaac958b1786cff0078c12.jpg
"Это варварство и садизм. Какие военные объекты в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан, в том числе детей со всей страны? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно, уничтожить всю цепочку причастных", — заявил парламентарий.В результате атаки погибли три человека, ещё 13 пострадали, среди них есть дети. Обломки беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее в тот же день три человека стали жертвами удара по Крыму.Подробнее – в материале Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
геленджик
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070404463_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_3a653171d42073647278328d498e94f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геленджик, крым, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Геленджик, Крым, Вооруженные силы Украины, Госдума

Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом

16:24 03.08.2026
 
© РИА НовостиАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жёстко отреагировал на атаку украинских беспилотников по курортному городу. Об этом 3 августа он заявил в комментарии "Ленте.ру"
"Это варварство и садизм. Какие военные объекты в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан, в том числе детей со всей страны? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно, уничтожить всю цепочку причастных", — заявил парламентарий.
В результате атаки погибли три человека, ещё 13 пострадали, среди них есть дети. Обломки беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее в тот же день три человека стали жертвами удара по Крыму.
Подробнее – в материале Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГеленджикКрымВооруженные силы УкраиныГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:52АЗС Украины поднимут цены, проблемы на границе с Польшей, США придерживают Patriot. Новости к этому часу
17:19"Враг уже достает до Тюмени и Омска": Евсеев о защите тылов и формировании зональной ПВО
17:16Кремль не заинтересован в очередных "мирных предложениях" от Украины — "Легитимный"
17:11Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв
16:36"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка
16:26Зеленский направил Санду полотенце за 76 тысяч рублей
16:24Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО
16:24Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом
16:20Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время
16:20МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления ОКР
16:13Подведены итоги "40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру"
16:04Премьер-министр Литвы Синкявичюс предложил заменить Ломоносова на Шевченко
16:00Степан Саенко – кровавый демон Революции или оболганный чекист?
15:54Россия отменяет ограничения продаж топлива, Хорватия блокирует расширение ЕС, США в огне. Новости к 16.00
15:26Неравный бой в Одессе. Украинцы отстреливаются от охотников на людей
15:13Количество погибших в результате атаки на пляж в Архипо-Осиповке выросло до шести - губернатор Кондратьев
14:58Почти полсотни человек пострадали при атаке БПЛА на Геленджик, растет число жертв
14:56Зеленский заявил о планах завершить конфликт с Россией до зимы
14:47Локализован пожар комплекса Wildberries, 17 пострадавших в Геленджике госпитализировали. Новости СВО
14:37Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарем СНБО Украины
Лента новостейМолния