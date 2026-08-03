Депутат Колесник назвал удар ВСУ по Геленджику варварством и садизмом
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник жёстко отреагировал на атаку украинских беспилотников по курортному городу. Об этом 3 августа он заявил в комментарии "Ленте.ру"
"Это варварство и садизм. Какие военные объекты в Геленджике, где колоссальное количество мирных граждан, в том числе детей со всей страны? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку. Ждать военного трибунала нет смысла — нужно решать вопрос незамедлительно, уничтожить всю цепочку причастных", — заявил парламентарий.
В результате атаки погибли три человека, ещё 13 пострадали, среди них есть дети. Обломки беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Ранее в тот же день три человека стали жертвами удара по Крыму.
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