"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка - 03.08.2026 Украина.ру
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"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка
"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка - 03.08.2026 Украина.ру
"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка
На Донбассе ВС РФ наступают, методично уничтожая АЗС и фортификационные сооружения ВСУ, после чего в бой идут штурмовые группы. Прифронтовая зона расширена до 200 километров, что позволяет простреливать всё Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-08-03T16:36
2026-08-03T16:36
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Продолжая тему наступления на Донбассе, Евсеев заявил, что для обеспечения продвижения целенаправленно уничтожаются украинские АЗС. Он отметил, что после того, как повыбивали полевые склады с ГСМ, ВСУ почти 100% своего топлива стали хранить на заправках. Одновременно с помощью ФАБов с УМПК уничтожаются фортификационные сооружения противника."Только после этого туда просачиваются штурмовые группы, которые постепенно занимают территории. Мы на укрепления никого не бросаем", — пояснил эксперт.По данным Евсеева, российские войска стали чаще использовать обычные "Герани" в прифронтовой зоне. "Украина для защиты своих стратегических тылов нарастила количество дронов-перехватчиков, которые обычные "Герани" сбивают. Поэтому по стратегическим тылам мы используем реактивные "Герани", а нереактивные – в прифронтовой зоне", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что прифронтовая зона значительно расширилась. "Прифронтовая зона у нас фактически расширилась до 150-200 километров. То есть мы все Левобережье простреливаем насквозь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка

16:36 03.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Донбассе ВС РФ наступают, методично уничтожая АЗС и фортификационные сооружения ВСУ, после чего в бой идут штурмовые группы. Прифронтовая зона расширена до 200 километров, что позволяет простреливать всё Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Продолжая тему наступления на Донбассе, Евсеев заявил, что для обеспечения продвижения целенаправленно уничтожаются украинские АЗС.
Он отметил, что после того, как повыбивали полевые склады с ГСМ, ВСУ почти 100% своего топлива стали хранить на заправках. Одновременно с помощью ФАБов с УМПК уничтожаются фортификационные сооружения противника.
"Только после этого туда просачиваются штурмовые группы, которые постепенно занимают территории. Мы на укрепления никого не бросаем", — пояснил эксперт.
По данным Евсеева, российские войска стали чаще использовать обычные "Герани" в прифронтовой зоне.
"Украина для защиты своих стратегических тылов нарастила количество дронов-перехватчиков, которые обычные "Герани" сбивают. Поэтому по стратегическим тылам мы используем реактивные "Герани", а нереактивные – в прифронтовой зоне", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что прифронтовая зона значительно расширилась. "Прифронтовая зона у нас фактически расширилась до 150-200 километров. То есть мы все Левобережье простреливаем насквозь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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