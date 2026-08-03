https://ukraina.ru/20260803/vse-levoberezhe-prostrelivaem-naskvoz-evseev-o-nastuplenii-na-linii-dobropole--druzhkovka-1082116848.html

"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка

"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка - 03.08.2026 Украина.ру

"Все Левобережье простреливаем насквозь": Евсеев о наступлении на линии Доброполье — Дружковка

На Донбассе ВС РФ наступают, методично уничтожая АЗС и фортификационные сооружения ВСУ, после чего в бой идут штурмовые группы. Прифронтовая зона расширена до 200 километров, что позволяет простреливать всё Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-03T16:36

2026-08-03T16:36

2026-08-03T16:36

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Продолжая тему наступления на Донбассе, Евсеев заявил, что для обеспечения продвижения целенаправленно уничтожаются украинские АЗС. Он отметил, что после того, как повыбивали полевые склады с ГСМ, ВСУ почти 100% своего топлива стали хранить на заправках. Одновременно с помощью ФАБов с УМПК уничтожаются фортификационные сооружения противника."Только после этого туда просачиваются штурмовые группы, которые постепенно занимают территории. Мы на укрепления никого не бросаем", — пояснил эксперт.По данным Евсеева, российские войска стали чаще использовать обычные "Герани" в прифронтовой зоне. "Украина для защиты своих стратегических тылов нарастила количество дронов-перехватчиков, которые обычные "Герани" сбивают. Поэтому по стратегическим тылам мы используем реактивные "Герани", а нереактивные – в прифронтовой зоне", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что прифронтовая зона значительно расширилась. "Прифронтовая зона у нас фактически расширилась до 150-200 километров. То есть мы все Левобережье простреливаем насквозь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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