Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру
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Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО
Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру
Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО
Выросло количество раненых гражданских лиц, атакованных БПЛА ВСУ в районе Геленджика. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T16:24
2026-08-03T16:24
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🟥 47 человек пострадали после атаки БПЛА в Геленджике, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.В больнице Архипо-Осиповки развёрнута первичная помощь всем раненым. Пострадавших с тяжёлыми ранениями отправляют в больницы близлежащих городов;🟥 Пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике детям оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;🟥 "В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку;🟥 Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор Александр Авдеев.🟥 Очередной сухогруз у побережья Одессы был поврежден попаданием российского БПЛА "Герань";🟦 Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области, сообщает Минобороны РФ;🟥 Разведчики российкой группировки "Север" в зоне СВО вскрыли точное местоположение ремонтных цехов, где восстанавливали пораженные артиллерийские орудия ВСУ. После получения дополнительных сведений, включающих точное количество доставленных на объекте ВСУ поврежденных САУ "Богдана", по цели было нанесено огневое поражение. Российская авиация отработала именно в тот момент, когда в ремонтные цеха прибыла делегация из Житомира, сопровождавшая неких иностранных специалистов, сообщает тг-канал "Северный ветер".Ранее в новостях: Количество погибших в результате атаки на пляж в Архипо-Осиповке выросло до шести - губернатор КондратьевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО

16:24 03.08.2026
 
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Выросло количество раненых гражданских лиц, атакованных БПЛА ВСУ в районе Геленджика. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 47 человек пострадали после атаки БПЛА в Геленджике, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
В больнице Архипо-Осиповки развёрнута первичная помощь всем раненым. Пострадавших с тяжёлыми ранениями отправляют в больницы близлежащих городов;
🟥 Пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике детям оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;
🟥 "В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку;
🟥 Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор Александр Авдеев.
🟥 Очередной сухогруз у побережья Одессы был поврежден попаданием российского БПЛА "Герань";
🟦 Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области, сообщает Минобороны РФ;
🟥 Разведчики российкой группировки "Север" в зоне СВО вскрыли точное местоположение ремонтных цехов, где восстанавливали пораженные артиллерийские орудия ВСУ. После получения дополнительных сведений, включающих точное количество доставленных на объекте ВСУ поврежденных САУ "Богдана", по цели было нанесено огневое поражение. Российская авиация отработала именно в тот момент, когда в ремонтные цеха прибыла делегация из Житомира, сопровождавшая неких иностранных специалистов, сообщает тг-канал "Северный ветер".
Ранее в новостях: Количество погибших в результате атаки на пляж в Архипо-Осиповке выросло до шести - губернатор Кондратьев
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