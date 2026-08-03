https://ukraina.ru/20260803/zhertvy-ataki-bpla-v-gelendzhike-sukhogruz-u-poberezhya-odessy-povrezhden-geranyu-novosti-svo-1082112308.html

Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО

Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру

Жертвы атаки БПЛА в Геленджике, сухогруз у побережья Одессы поврежден "Геранью". Новости СВО

Выросло количество раненых гражданских лиц, атакованных БПЛА ВСУ в районе Геленджика. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-03T16:24

2026-08-03T16:24

2026-08-03T16:24

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

россия

геленджик

одесса

мария львова-белова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055301265_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_6dcb31a02ffee7e3d53365992fd119dd.jpg

🟥 47 человек пострадали после атаки БПЛА в Геленджике, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.В больнице Архипо-Осиповки развёрнута первичная помощь всем раненым. Пострадавших с тяжёлыми ранениями отправляют в больницы близлежащих городов;🟥 Пострадавшим при атаке БПЛА в Геленджике детям оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова;🟥 "В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку;🟥 Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех, сообщил губернатор Александр Авдеев.🟥 Очередной сухогруз у побережья Одессы был поврежден попаданием российского БПЛА "Герань";🟦 Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белый Колодезь Харьковской области, сообщает Минобороны РФ;🟥 Разведчики российкой группировки "Север" в зоне СВО вскрыли точное местоположение ремонтных цехов, где восстанавливали пораженные артиллерийские орудия ВСУ. После получения дополнительных сведений, включающих точное количество доставленных на объекте ВСУ поврежденных САУ "Богдана", по цели было нанесено огневое поражение. Российская авиация отработала именно в тот момент, когда в ремонтные цеха прибыла делегация из Житомира, сопровождавшая неких иностранных специалистов, сообщает тг-канал "Северный ветер".Ранее в новостях: Количество погибших в результате атаки на пляж в Архипо-Осиповке выросло до шести - губернатор КондратьевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

геленджик

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, геленджик, одесса, мария львова-белова, мария захарова, андрей белоусов, вооруженные силы украины, украина.ру