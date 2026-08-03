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Украина за неделю. Хитрый Трамп, третий Драпатый, седьмой Федоров и 8,3 миллиарда долларов

Украина за неделю. Хитрый Трамп, третий Драпатый, седьмой Федоров и 8,3 миллиарда долларов - 03.08.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Хитрый Трамп, третий Драпатый, седьмой Федоров и 8,3 миллиарда долларов

Прошедшая неделя оказалась богата для Украины на события и заявления, которые могут казаться противоречивыми или даже странными. Но на самом деле таковыми не являются

2026-08-03T07:27

2026-08-03T07:27

2026-08-03T08:16

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владимир зеленский

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Так, Трамп сначала пообещал предоставить Украине лицензию на производство противоракет Patriot, а через три дня отказал в этом. Тем временем главнокомандующий ВСУ Драпатый, только что назначенный на эту должность главой режима Зеленским, начал чистку армии с Генерального штаба.А экс-министр обороны Федоров, притягивающий в последние дни внимание к себе заявлениями про "непрозрачное" МО, с одной стороны получил от своих сторонников наименование "седьмой президент" Украины, с другой заявил, что не планирует вступать в политическую оппозицию Зеленскому, пока идут боевые действия.Ну, и на закуску – Еврокомиссия приняла очередное решение о предоставлении до конца года Украине 8,3 млрд долларов. Но тут важна не сумма, не сроки, а условия, при которых Украине их выдадут.Но всё по порядку.Хитрый ТрампНеделя для украинского режима началась очень хорошо. Во вторник, 28 июля, президент США встретился с Зеленским. Встреча была закрытой, но из-за дверей Белого дома просочилось (прежде всего в украинскую прессу) главное - Трамп дал согласие на передачу Украине лицензии на производство ракет Patriot.Практика такая, действительно существует. Япония получила такую лицензию и готовится через несколько лет запустить ракеты в производство – по 30 штук в год, а Германии уже в следующем году начнет их выпускать (после 4-хлетней подготовки). Берлину это еще Байден оформил в начале российской СВО на Украине.А еще Трамп сказал, как обычно, что Зеленский "хороший парень", который хочет мира. Добавим от себя: но просит ракет (300 Patriot) и денег (что не ново) для продолжения войны. Сразу отметим, противоракет не дали (потому что это чуть меньше половины имеющегося у США запаса), про деньги ничего вразумительного не сказали, но это вообще – тема для режима Зеленского скорее риторическая – просить денег для Зеленского так же привычно, как носить брюки.Тем не менее на волне такого успеха Зеленский отправился в Польшу договариваться со своими обидчивыми соседями о передаче списанных МиГов и вообще восстанавливать с ними сильно испорченные отношения. После успешного разговора с Трампом это казалось вполне достижимым. Поэтому Зеленский даже пообещал что-то выдать и полякам – дроны, технологии их производства, а так же совместно что-то строить для войны и обороны.Но спустя несколько дней всё вдруг изменилось. Трамп в очередном заявлении сначала высказал сомнение, что лицензии можно передать (а это сделать практически невозможно, поскольку Patriot производится на нескольких десятках предприятий, имеющих сотни лицензий), а потом и вовсе обескуражил:"Я не уверен, получит ли Киев от Вашингтона такое разрешение". А объяснил свой фактический отказ от того, что обещал Зеленскому, на встрече со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид (Мэриленд) уже вполне публично: американский лидер заявил, что передумал, поскольку "это сложно — отдавать такого рода технологии", а также из-за риска, что "те люди, которым вы передаете технологии, однажды могут обратить их против вас".И снова все заговорили о том, что у Трампа семь пятниц на одной неделе.Но на самом деле это не так. Все оказалось несколько сложнее и тоньше. Важно не то, что он сказал, а то, что произошло между этими двумя событиями (сначала пообещал, а потом отказал).А произошло заседание Сената, на котором, во-первых, принят в первом чтении закон об очередных "адских санкциях" против России, а, во-вторых, продлено действие санкций США против Ирана до 2031 года.А теперь следите за руками (Трампа, а не главы украинского режима). 28 июля на встрече с Зеленским президент США обещает дать Украине лицензию на Patriot. В тот же день состоялось заседание Сената по антироссийским санкциям (законопроект подготовил Линдси Грэм*, которого в тот же день торжественно похоронили). В этом же пакете с антироссийскими санкциями сенаторы голосовали за антииранские. Еще через два дня, 30 июля, состоялось второе заседание Сената, на котором был преодолен так называемый "филибастер" (то есть практика затягивания обсуждения за счет внесения поправок). И теперь законопроект беспрепятственно переходит в верхнюю палату Конгресса США. А на следующий день, 31 июля, Трамп уже сказал, что фактически для Украины лицензии на Patriot не будет.Так что же сделал Трамп? Он, во-первых, объединил два законопроекта – антироссийский и антииранский в один. Тем самым обеспечив максимальное количество голосов (антироссийских и антииранских в Сенате) и получил максимальное количество поддержки – 80 – за, 12 – против. Но в этом пакете Трампа больше интересовала иранская парадигма. Теперь Иран получит продление санкций до 2031 года. А по антироссийскому законопроекту ему как президенту предоставляется право вводить санкции (500-процентные), против тех, кто будет что-либо покупать в России. То есть в антироссийском пакете речь идет не о санкциях, а о праве президента их вводить. В отличие от Ирана, где они УЖЕ введены.Во-вторых, своим заявлением о предоставлении лицензии (на самом деле лицензий) режиму Зеленского, Трамп укрепил мнение сомневающихся сенаторов в том, что хочет поддерживать Зеленского и они проголосовали за пакет из двух законопроектов.А как известно оказанная услуга может уже не оплачиваться. Поэтому 31 июля, на следующий день после голосования в Сенате, Трамп фактически отказал Зеленскому в том, что тремя днями ранее пообещал. То есть он просто использовал Зеленского в своих целях. И одержал очередную победу на иранском санкционном фронте. Собственно, в этом и состоял трюк Трампа с лицензиями на Patriot. Он не Зеленского обманул, он просто его использовал, чтобы обмануть проукраинскую фракцию в Сенате.Вывод. Трамп продолжает войну, в том числе торговую, с Ираном, используя при этом российско-украинский конфликт, А, следовательно, об активном участии США в достижении мирных договоренностей (пресловутый "дух Анкориджа") в ближайшее время речи не идет, а "дух" будет выветриваться.Третий Драпатый и седьмой ФедоровТем временем интересные события происходили на Украине. Хотя, конечно, до хитроумности Трампа им далеко.Вновь назначенный главком Драпатый (третий после Залужного и Сырского) уволил семерых военачальников: замглавкома Андрея Лебеденко, главного тыловика ВСУ Владимира Карпенко, начальника главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игоря Палагнюка, командующего ракетными войсками и артиллерией Андрея Малиновского, начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горба, начальника главного командного центра Антона Гарбуза и замначальника Генштаба Алексея Шевченко.Столь серьезная чистка высшего генералитета в ходе военной кампании кажется, мягко говоря, странной. Если бы не два "но". Во-первых, лишились своих должностей офицеры (Лебеденко, Карпенко, Малиновский, Шевченко, Горба), которые имели отношения к закупкам и заключению контрактов на поставку вооружений. Теперь этим коррупционным направлением будут заниматься другие люди – а именно, ориентированные на нового главкома. Дело для Украины обычное. Ну, и заодно, "ушли" кадровика, чтобы не мешал новой группировке в Генштабе.О том, что это именно так, подтвердил на минувшей неделе экс-министр обороны Федоров, заявивший о непрозрачности в работе и Минобороны и Генштаба. Появится ли прозрачность после чистки рядов и новых назначений, непонятно. Скорее всего, финансовые потоки пойдут по новому руслу.Сам же Федоров очень активен в СМИ и соцсетях. Раздает интервью, пишет посты. В общем, поддерживает "картонный майдан", требующий его возвращение в МО.Но и тут тоже не обошлось без провокации. Стало известно, что Федоров якобы провел встречу со своими сторонниками, где они именовали его не иначе, как "седьмой Михаил Альбертович", имея в виду, что он станет по их прогнозам седьмым президентом Украины.В это было бы легко поверить, если бы не одно но. Сообщил об этом журналист Бойко, прочно связанный с СБУ. В подтверждение своих слов, он сообщил, что в помещении, где проходила встреча, была установлена прослушка.Федоров, не отрицая встречу, тут же заявил, что пока идет война ни в какой оппозиции к Зеленскому быть не собирается.И вот теперь иди пойми, кто кого разводит. Федоров Зеленского или через СБУ и журналиста Бойко Зеленский Федорова, проверяя его "на слабо", что он собирается делать дальше?И вывод очень простой. Федоров, купившись на провокацию, фактически заявил, что ПОКА ни на что не претендует, а вот в случае перехода к миру (или вернее временному мирному соглашению), готов участвовать в выборах. Так что у Зеленского теперь явно появился еще один конкурент на последующих выборах. А, следовательно, теперь за Федорова возьмется и СБУ, и политтехнологическая обслуга Офиса президента.И, наконец, про деньгиНа минувшей неделе Еврокомиссия пообещала Украине денег. 8,3 миллиарда долларов до конца года. На Украине, конечно, обрадовались. Но не заглянули в сопровождающие документы – а там главное условие – обеспечить антикоррупционный пакет и "верховенство права".И то, и другое для Украины – болезненные темы. Антикоррупционный пакет лежит в Раде с декабря 2025 года и реализован за 9 месяцев на 15 процентов. То есть приняты самые незначительные изменения в законодательстве. А вот с верховенством права – вообще засада. Президент нелегитимен, Конституционный суд не может уже несколько лет принимать решения из-за отсутствия кворума (это специально созданная Зеленским комбинация, позволяющая ему сколь угодно долго, вопреки Конституции находиться у власти).Вывод. Никакого верховенства права и борьбы с коррупцией в ближайшее время на Украине ожидать не приходится. Как и назначения реальных выборов исполнительной и законодательной ветвей власти.Ну, а как же деньги? А как давали раньше, так и на этот раз дадут.О том, как в США идет подготовка к осенним выборам - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: в преддверии выборов демократы и республиканцы меняются избирательными повестками"*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, украина, сша, иран, владимир зеленский, дональд трамп