https://ukraina.ru/20260713/defitsit-topliva-narastaet-rossiya-nanosit-udary-po-azs-i-zavoevyvaet-gospodstvo-v-vozdukhe-1081383457.html

"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе

"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе - 13.07.2026 Украина.ру

"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе

Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже стратегической зоне, тогда как Украина не может этим похвастаться. Зеленский на саммите НАТО говорит о победе, но все происходит с точностью до наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-13T05:45

2026-07-13T05:45

2026-07-13T05:45

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Уточняя механизм ударов по АЗС на Украине, Леонков отметил, что результат этих атак впечатляет, а дефицит топлива сказывается на логистике противника.Аналитик сообщил, что российские атаки на АЗС идут синхронно в обход слабых очагов украинской ПВО. "Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения", — пояснил он.По словам эксперта, украинская пропаганда не говорит о своих проблемах на фронте. "Более того, [Владимир] Зеленский на саммите НАТО заявляет о "величайшей победе в воздушном пространстве". Но "завоевание превосходства в воздухе" — это не количество запущенных БПЛА. Это авиация и средства ПВО", — отметил Леонков.По словам собеседника Украина.ру, в воздушной сфере все происходит с точностью до наоборот — именно Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне, тогда как Украина этим похвастаться не может.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.

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