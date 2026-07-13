"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе - 13.07.2026 Украина.ру
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"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе
"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе - 13.07.2026 Украина.ру
"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе
Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже стратегической зоне, тогда как Украина не может этим похвастаться. Зеленский на саммите НАТО говорит о победе, но все происходит с точностью до наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T05:45
2026-07-13T05:45
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Уточняя механизм ударов по АЗС на Украине, Леонков отметил, что результат этих атак впечатляет, а дефицит топлива сказывается на логистике противника.Аналитик сообщил, что российские атаки на АЗС идут синхронно в обход слабых очагов украинской ПВО. "Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения", — пояснил он.По словам эксперта, украинская пропаганда не говорит о своих проблемах на фронте. "Более того, [Владимир] Зеленский на саммите НАТО заявляет о "величайшей победе в воздушном пространстве". Но "завоевание превосходства в воздухе" — это не количество запущенных БПЛА. Это авиация и средства ПВО", — отметил Леонков.По словам собеседника Украина.ру, в воздушной сфере все происходит с точностью до наоборот — именно Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне, тогда как Украина этим похвастаться не может.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Михаил Делягин, Украина.ру, НАТО, война, война на Украине, БПЛА, беспилотники, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, новости России, Новости Украины, СВО на Украине: последние новости, Украина ру новости сегодня

"Дефицит топлива нарастает": Россия наносит удары по АЗС и завоевывает господство в воздухе

05:45 13.07.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP
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Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже стратегической зоне, тогда как Украина не может этим похвастаться. Зеленский на саммите НАТО говорит о победе, но все происходит с точностью до наоборот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Уточняя механизм ударов по АЗС на Украине, Леонков отметил, что результат этих атак впечатляет, а дефицит топлива сказывается на логистике противника.
Аналитик сообщил, что российские атаки на АЗС идут синхронно в обход слабых очагов украинской ПВО. "Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения", — пояснил он.
По словам эксперта, украинская пропаганда не говорит о своих проблемах на фронте. "Более того, [Владимир] Зеленский на саммите НАТО заявляет о "величайшей победе в воздушном пространстве". Но "завоевание превосходства в воздухе" — это не количество запущенных БПЛА. Это авиация и средства ПВО", — отметил Леонков.
По словам собеседника Украина.ру, в воздушной сфере все происходит с точностью до наоборот — именно Россия завоевывает превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне, тогда как Украина этим похвастаться не может.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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