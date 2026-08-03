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МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления ОКР

МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления ОКР - 03.08.2026 Украина.ру

МОК отказался комментировать иск НОК Украины против восстановления ОКР

Международный олимпийский комитет не стал вмешиваться в разбирательство, инициированное украинской стороной. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости

2026-08-03T16:20

2026-08-03T16:20

2026-08-03T16:20

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"МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля", — заявили в пресс-службе комитета.Напомним, 7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов. Теперь НОК Украины пытается оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, утверждая, что оно противоречит Олимпийской хартии.Подробнее – в материале Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру

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