Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв - 03.08.2026 Украина.ру
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Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв
Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв - 03.08.2026 Украина.ру
Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв
Анастасия Градинарова в итогах дня расскажет о налёте дронов ВСУ на Крым и Геленджик, падении цен на нефть из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, первом... Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T17:11
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иран
крым
геленджик
вооруженные силы украины
видео
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Анастасия Градинарова в итогах дня расскажет о налёте дронов ВСУ на Крым и Геленджик, падении цен на нефть из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, первом полёте полностью импортозамещённого пассажирского лайнера МС-21-310, тревожности россиян и латвийском призыве пить за Украину. Все детали — в выпуске.
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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иран, крым, геленджик, вооруженные силы украины, видео, видео
Иран, Крым, Геленджик, Вооруженные силы Украины, Видео

Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв

17:11 03.08.2026
 
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Анастасия Градинарова в итогах дня расскажет о налёте дронов ВСУ на Крым и Геленджик, падении цен на нефть из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, первом полёте полностью импортозамещённого пассажирского лайнера МС-21-310, тревожности россиян и латвийском призыве пить за Украину. Все детали — в выпуске.
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