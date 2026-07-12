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Третий раунд за неделю: США нанесли удары по 140 целям в Иране

Третий раунд за неделю: США нанесли удары по 140 целям в Иране - 12.07.2026 Украина.ру

Третий раунд за неделю: США нанесли удары по 140 целям в Иране

Американские военные завершили третью за неделю серию ударов по Ирану, поразив около 140 объектов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM)

2026-07-12T09:05

2026-07-12T09:05

2026-07-12T09:05

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Соединённые Штаты нанесли очередной удар по Ирану — третий за неделю. Как сообщило CENTCOM, атака стала ответом на удар Ирана по коммерческому судну в Ормузском проливе."CENTCOM завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе", — говорится в сообщении командования в соцсети X. В ночь на воскресенье американские силы поразили около 140 военных целей Ирана с использованием высокоточных боеприпасов.Среди поражённых объектов — места хранения ракет и беспилотников, средства военно-морских сил, склады боеприпасов, коммуникационные сети и береговые пункты наблюдения. Всего за три раунда атак США нанесли удары более чем по 300 целям на территории Ирана, отмечает CENTCOM.Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Подробности — в материале КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и БахрейнеНакануне телеканал Press TV сообщил, что Иран закрыл Ормузский пролив и не намерен открывать его до прекращения вмешательства США в региональные дела. Подробности в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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