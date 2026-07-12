Третий раунд за неделю: США нанесли удары по 140 целям в Иране
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко встретил первый самолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями
Американские военные завершили третью за неделю серию ударов по Ирану, поразив около 140 объектов. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM)
Соединённые Штаты нанесли очередной удар по Ирану — третий за неделю. Как сообщило CENTCOM, атака стала ответом на удар Ирана по коммерческому судну в Ормузском проливе.
"CENTCOM завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе", — говорится в сообщении командования в соцсети X. В ночь на воскресенье американские силы поразили около 140 военных целей Ирана с использованием высокоточных боеприпасов.
Среди поражённых объектов — места хранения ракет и беспилотников, средства военно-морских сил, склады боеприпасов, коммуникационные сети и береговые пункты наблюдения. Всего за три раунда атак США нанесли удары более чем по 300 целям на территории Ирана, отмечает CENTCOM.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ударов по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Подробности — в материале КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне
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