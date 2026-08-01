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ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов"
ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов" - 01.08.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов"
Российские войска нанесли ночной удар по киевскому предприятию Fire Point, выпускающему комплектующие для крылатых ракет "Фламинго". Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-01T13:21
2026-08-01T13:21
2026-08-01T13:21
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В ночь на 26 июля российские силы нанесли удары по ряду предприятий в Киеве, задействованных в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, одним из поражённых объектов стало предприятие Fire Point, которое производит комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго".Кроме того, удары нанесены по заводу "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД", а также по заводу "Буревестник", специализирующемуся на компонентах для беспилотников и радиолокационной техники.Поражены и объекты Киев-25 и Киев-21, связанные с производством, сборкой и хранением беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы.Ранее в российских силовых структурах сообщили, что с приходом Михаила Драпатого в ВСУ начались массовые увольнения среди высшего офицерского состава. Подробнее в материале Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за СырскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, росатом, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Росатом, Украина.ру
ВС РФ поразили заводы, производящие детали для "Фламинго" и "Нептунов"
Российские войска нанесли ночной удар по киевскому предприятию Fire Point, выпускающему комплектующие для крылатых ракет "Фламинго". Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ
В ночь на 26 июля российские силы нанесли удары по ряду предприятий в Киеве, задействованных в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, одним из поражённых объектов стало предприятие Fire Point, которое производит комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго".
Кроме того, удары нанесены по заводу "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД", а также по заводу "Буревестник", специализирующемуся на компонентах для беспилотников и радиолокационной техники.
Поражены и объекты Киев-25 и Киев-21, связанные с производством, сборкой и хранением беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что с приходом Михаила Драпатого в ВСУ начались массовые увольнения среди высшего офицерского состава. Подробнее в материале Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
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