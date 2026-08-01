Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом" - 01.08.2026 Украина.ру
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Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом" - 01.08.2026 Украина.ру
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
Журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур, раскрыл новую версию причин отставки экс-министра обороны Украины. Об этом 1 августа он написал в соцсетях
2026-08-01T13:14
2026-08-01T13:14
новости
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По его данным, на встрече с грантовыми активистами обсуждалась будущая президентская кампания Фёдорова, звучали здравицы в честь "седьмого президента Украины Михаила Альбертовича". Помещение было напичкано микрофонами, и после того как и.о. главы СБУ Поклад принёс Зеленскому запись, судьба министра была решена.Кроме того, Бойко указывает на конфликт между компанией FirePoint, близкой к Зеленскому, и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, который занимается производством дронов и поставляет их Украине. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется критика FirePoint на страницах "Украинской правды", связанной со Шмидтом.Напомним, ранее то же издание писало, что отставка Фёдорова была вызвана его отказом отдать FirePoint 80% бюджета на дальнобойные дроны.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
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новости, украина, киев, вадим бойко, сбу, google, александр федоров, сша, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Вадим Бойко, СБУ, google, Александр Федоров, США, Владимир Зеленский

Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"

13:14 01.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru скриншот видео / Перейти в фотобанк"Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц", — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров
Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц, — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур, раскрыл новую версию причин отставки экс-министра обороны Украины. Об этом 1 августа он написал в соцсетях
По его данным, на встрече с грантовыми активистами обсуждалась будущая президентская кампания Фёдорова, звучали здравицы в честь "седьмого президента Украины Михаила Альбертовича". Помещение было напичкано микрофонами, и после того как и.о. главы СБУ Поклад принёс Зеленскому запись, судьба министра была решена.
Кроме того, Бойко указывает на конфликт между компанией FirePoint, близкой к Зеленскому, и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, который занимается производством дронов и поставляет их Украине. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется критика FirePoint на страницах "Украинской правды", связанной со Шмидтом.
Напомним, ранее то же издание писало, что отставка Фёдорова была вызвана его отказом отдать FirePoint 80% бюджета на дальнобойные дроны.
Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
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