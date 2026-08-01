https://ukraina.ru/20260801/fdorova-uvolili-iz-za-vstrechi-s-grantovikami-gde-ego-nazyvali-sedmym-prezidentom-1082060336.html
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом" - 01.08.2026 Украина.ру
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
Журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур, раскрыл новую версию причин отставки экс-министра обороны Украины. Об этом 1 августа он написал в соцсетях
2026-08-01T13:14
2026-08-01T13:14
2026-08-01T13:14
новости
украина
киев
вадим бойко
сбу
google
александр федоров
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074566734_0:3:630:357_1920x0_80_0_0_8a523b46a2d1b60ae51d9117b39e2f81.jpg
По его данным, на встрече с грантовыми активистами обсуждалась будущая президентская кампания Фёдорова, звучали здравицы в честь "седьмого президента Украины Михаила Альбертовича". Помещение было напичкано микрофонами, и после того как и.о. главы СБУ Поклад принёс Зеленскому запись, судьба министра была решена.Кроме того, Бойко указывает на конфликт между компанией FirePoint, близкой к Зеленскому, и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, который занимается производством дронов и поставляет их Украине. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется критика FirePoint на страницах "Украинской правды", связанной со Шмидтом.Напомним, ранее то же издание писало, что отставка Фёдорова была вызвана его отказом отдать FirePoint 80% бюджета на дальнобойные дроны.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа
украина
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074566734_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_9502b2b9ee768a710a4445a977b736b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, вадим бойко, сбу, google, александр федоров, сша, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Вадим Бойко, СБУ, google, Александр Федоров, США, Владимир Зеленский
Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"
Журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур, раскрыл новую версию причин отставки экс-министра обороны Украины. Об этом 1 августа он написал в соцсетях
По его данным, на встрече с грантовыми активистами обсуждалась будущая президентская кампания Фёдорова, звучали здравицы в честь "седьмого президента Украины Михаила Альбертовича". Помещение было напичкано микрофонами, и после того как и.о. главы СБУ Поклад принёс Зеленскому запись, судьба министра была решена.
Кроме того, Бойко указывает на конфликт между компанией FirePoint, близкой к Зеленскому, и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, который занимается производством дронов и поставляет их Украине. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется критика FirePoint на страницах "Украинской правды", связанной со Шмидтом.
Напомним, ранее то же издание писало, что отставка Фёдорова была вызвана его отказом отдать FirePoint 80% бюджета на дальнобойные дроны.