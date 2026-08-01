https://ukraina.ru/20260801/fdorova-uvolili-iz-za-vstrechi-s-grantovikami-gde-ego-nazyvali-sedmym-prezidentom-1082060336.html

Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"

Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом" - 01.08.2026 Украина.ру

Фёдорова уволили из-за встречи с грантовиками, где его называли "седьмым президентом"

Журналист Владимир Бойко, известный критикой грантовых структур, раскрыл новую версию причин отставки экс-министра обороны Украины. Об этом 1 августа он написал в соцсетях

2026-08-01T13:14

2026-08-01T13:14

2026-08-01T13:14

новости

украина

киев

вадим бойко

сбу

google

александр федоров

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074566734_0:3:630:357_1920x0_80_0_0_8a523b46a2d1b60ae51d9117b39e2f81.jpg

По его данным, на встрече с грантовыми активистами обсуждалась будущая президентская кампания Фёдорова, звучали здравицы в честь "седьмого президента Украины Михаила Альбертовича". Помещение было напичкано микрофонами, и после того как и.о. главы СБУ Поклад принёс Зеленскому запись, судьба министра была решена.Кроме того, Бойко указывает на конфликт между компанией FirePoint, близкой к Зеленскому, и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, который занимается производством дронов и поставляет их Украине. Именно этим, по мнению журналиста, объясняется критика FirePoint на страницах "Украинской правды", связанной со Шмидтом.Напомним, ранее то же издание писало, что отставка Фёдорова была вызвана его отказом отдать FirePoint 80% бюджета на дальнобойные дроны.Больше новостей на эти и другие темы представлено в ежедневном обзоре "Адская ночь" в Киеве, США и Израиль готовят удар. Хроника событий на утро 1 августа

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, вадим бойко, сбу, google, александр федоров, сша, владимир зеленский