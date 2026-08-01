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Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85%
Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85% - 01.08.2026 Украина.ру
Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85%
Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым депозитам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых. Об этом 1 августа сообщил Центральный банк РФ
2026-08-01T09:40
2026-08-01T09:40
2026-08-01T09:40
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россия
евгений геллер
сбербанк
втб
газпромбанк
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Для сравнения: в первой декаде июля показатель составлял 12,79%, во второй — 12,83%. В мониторинг входят ставки Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка и других крупнейших кредитных организаций.По прогнозам экономистов, после решения ЦБ о снижении ключевой ставки депозитные ставки могут опуститься на 0,3–0,5 процентных пункта, тогда как кредиты будут дешеветь медленнее — ощутимое снижение ожидается лишь во второй половине 2026 года. Российская банковская система демонстрирует стабильность, предлагая гражданам выгодные условия для сбережений. Ранее в новостях: Геллер о судьбе российского мессенджера и отключении от интернета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, евгений геллер, сбербанк, втб, газпромбанк
Новости, Россия, Евгений Геллер, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк
Центробанк зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам до 12,85%
Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым депозитам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых. Об этом 1 августа сообщил Центральный банк РФ
Для сравнения: в первой декаде июля показатель составлял 12,79%, во второй — 12,83%. В мониторинг входят ставки Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка и других крупнейших кредитных организаций.
По прогнозам экономистов, после решения ЦБ о снижении ключевой ставки депозитные ставки могут опуститься на 0,3–0,5 процентных пункта, тогда как кредиты будут дешеветь медленнее — ощутимое снижение ожидается лишь во второй половине 2026 года.
Российская банковская система демонстрирует стабильность, предлагая гражданам выгодные условия для сбережений.