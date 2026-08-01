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Постпред США при НАТО: Вашингтон должен получить все украинские технологии по борьбе с дронами

Постпред США при НАТО: Вашингтон должен получить все украинские технологии по борьбе с дронами - 01.08.2026 Украина.ру

Постпред США при НАТО: Вашингтон должен получить все украинские технологии по борьбе с дронами

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер назвал Украину "испытательным полигоном будущего" и заявил, что американские военные должны получить доступ ко всем наработкам киевского режима. Об этом 1 августа он сказал журналистам по итогам визита в Киев

2026-08-01T10:50

2026-08-01T10:50

2026-08-01T10:50

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"Инновации происходят очень быстро, и я слежу за тем, чтобы США могли не только сотрудничать и получать эти технологии, чтобы они были у нас в наличии, если и когда они нам понадобятся, но и искали способы создавать некоторые из этих систем и технологий для помощи американским военным. Особенно в сфере борьбы с беспилотниками. Это та область, в которой, как мне кажется, мы хотим стать сильнее. Украина может помочь нам в нескольких областях, критически важных для защиты наших войск", — заявил Уитакер.При этом он подчеркнул, что Киеву по-прежнему необходимы системы ПВО и ракеты к ним, и США пытаются помочь заключить соглашения с союзниками, располагающими нужным вооружением. Вашингтон откровенно рассматривает Украину как полигон для обкатки своих технологий и источник ценных военных наработок. Об этом – в материале "Украина стала полигоном НАТО": как локализация ВПК готовит Запад к большой войнеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, нато, впк