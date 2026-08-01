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"Британия считает себя неуязвимой": Голубовский о черноморской блокаде и методах воздействия на Лондон
"Британия считает себя неуязвимой": Голубовский о черноморской блокаде и методах воздействия на Лондон - 01.08.2026 Украина.ру
"Британия считает себя неуязвимой": Голубовский о черноморской блокаде и методах воздействия на Лондон
Британия сделала многое, чтобы вредить нам: её безэкипажные катера прижали наш флот к берегу. Акватория парализована для всех, страдает Казахстан и Chevron. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-08-01T05:30
2026-08-01T05:30
2026-08-01T05:30
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По словам эксперта, британская программа безэкипажных морских катеров прижала российский флот к берегу. Сложилась ситуация, когда Черноморская акватория парализована и для России, и для Украины.Эксперт отметил, что англичане будут проводить самую разрушительную политику, на которую способны, финансируя украинскую армию и давая инновации. Их инжиниринг весьма неплох."Почему они все это делают? Потому что считают себя неуязвимыми. Нам нечем ответить в военно-политическом плане. Но они воюют под флагом Украины, и формально всегда могут сказать, что лишь оказывают поддержку. Но рядом с Британией нет никого, кому мы можем поставить какие-то ракеты и сказать, что по вам, англичане, стреляем не мы, а кто-то другой", — заявил Голубовский.По мнению эксперта, объявлять войну Британии и накрывать её ракетными ударами пока рано — за них встанет вся НАТО. Воздействовать на Лондон можно только диверсионными методами."Британия далеко, это самый край Европы. Дальше только США, до которых достают межконтинентальные баллистические ракеты. В этом смысле Британия неуязвима. Воздействовать на нее можно только диверсионно-террористическими методами так, чтобы в случае чего развести руками и сказать, что мы не знаем, кто взорвал этих британских офицеров. Неуязвимость порождает чувство вседозволенности", — резюмировал Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины читайте на сайте Украина.ру.
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британия, новости, украина, лондон, дмитрий голубовский, нато, украина.ру, мир без границ
Британия, Новости, Украина, Лондон, Дмитрий Голубовский, НАТО, Украина.ру, Мир без границ
"Британия считает себя неуязвимой": Голубовский о черноморской блокаде и методах воздействия на Лондон
Британия сделала многое, чтобы вредить нам: её безэкипажные катера прижали наш флот к берегу. Акватория парализована для всех, страдает Казахстан и Chevron. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По словам эксперта, британская программа безэкипажных морских катеров прижала российский флот к берегу. Сложилась ситуация, когда Черноморская акватория парализована и для России, и для Украины.
"Это плохо и для наших соседей. Казахстан должен вдвое сокращать добычу нефти, потому что из Новороссийска нефть больше не отгружается. И там страдает американская компания Chevron. То, что это затрагивает интересы нефтяного лобби в США, сразу указывает на то, что здесь стоят большие люди. Зеленский это сам бы никогда не сделал", — пояснил Голубовский.
Эксперт отметил, что англичане будут проводить самую разрушительную политику, на которую способны, финансируя украинскую армию и давая инновации. Их инжиниринг весьма неплох.
"Почему они все это делают? Потому что считают себя неуязвимыми. Нам нечем ответить в военно-политическом плане. Но они воюют под флагом Украины, и формально всегда могут сказать, что лишь оказывают поддержку. Но рядом с Британией нет никого, кому мы можем поставить какие-то ракеты и сказать, что по вам, англичане, стреляем не мы, а кто-то другой", — заявил Голубовский.
По мнению эксперта, объявлять войну Британии и накрывать её ракетными ударами пока рано — за них встанет вся НАТО. Воздействовать на Лондон можно только диверсионными методами.
"Британия далеко, это самый край Европы. Дальше только США, до которых достают межконтинентальные баллистические ракеты. В этом смысле Британия неуязвима. Воздействовать на нее можно только диверсионно-террористическими методами так, чтобы в случае чего развести руками и сказать, что мы не знаем, кто взорвал этих британских офицеров. Неуязвимость порождает чувство вседозволенности", — резюмировал Голубовский.