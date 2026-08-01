https://ukraina.ru/20260801/idt-va-bank-na-zapade-otsenili-lozh-zelenskogo-o-poteryakh-vsu-1082057021.html

"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ

"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ - 01.08.2026 Украина.ру

"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что заявления Владимира Зеленского о потерях украинской армии — это отчаянная попытка сохранить западную поддержку. Об этом 1 августа он сказал на своём YouTube-канале

2026-08-01T10:03

2026-08-01T10:03

2026-08-01T10:03

запад

новости

киев

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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"Зеленский идёт ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. И это мерзко. Киев стремится сформировать для западной аудитории более благоприятное представление о ситуации на фронте", — заявил Христофору.Ранее Владимир Путин сообщил, что самой серьёзной проблемой ВСУ является катастрофическая нехватка солдат, а ежемесячные потери составляют порядка 40 тысяч бойцов. Численность российской группировки в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Подробнее – в материале ВСУ готовятся к отправке украинок на фронт

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запад, новости, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины