"Идёт ва-банк": на Западе оценили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что заявления Владимира Зеленского о потерях украинской армии — это отчаянная попытка сохранить западную поддержку. Об этом 1 августа он сказал на своём YouTube-канале
"Зеленский идёт ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. И это мерзко. Киев стремится сформировать для западной аудитории более благоприятное представление о ситуации на фронте", — заявил Христофору.
Ранее Владимир Путин сообщил, что самой серьёзной проблемой ВСУ является катастрофическая нехватка солдат, а ежемесячные потери составляют порядка 40 тысяч бойцов.
Численность российской группировки в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
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