https://ukraina.ru/20260801/predvybornyy-tryuk-tramp-prezentoval-buduschee-s-razmakhu-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1082021215.html

Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов

Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов - 01.08.2026 Украина.ру

Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов

Ростовский каскадёр отправил 10 тонн в полёт. Президент США Дональд Трамп объявил о выборах-2028 броском в зал. Европа превратилась в фильм-катастрофу. Сеута стала новой точкой миграционного кризиса

2026-08-01T09:00

2026-08-01T09:00

2026-08-01T09:00

фото

эксклюзив

сша

марокко

ростов

дональд трамп

камаз (завод)

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg

В субботу, 25 июля, ростовский каскадёр и блогер Евгений Чеботарёв в очередной раз подтвердил репутацию человека, для которого гравитация — лишь рекомендация. В рамках нового трюка 10-тонный КамАЗ буквально перелетел через жилой дом: в решающий момент пилот покинул кабину, а грузовик продолжил движение по воздушной траектории. Пока в Ростове каскадёр отправлял 10-тонный КамАЗ в полёт через жилой дом, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп решил, что тоже умеет устраивать шоу. На ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который перенесли с апреля из-за инцидента с выстрелом из дробовика, президент в разгар выступления менталиста Оза Перлмана эффектно бросил в зал кепку с надписью "Trump 2028". В воскресенье, 26 июля, жители Саратова и Энгельса стали свидетелями апокалиптического зрелища — со стороны приказахстанских степей на города надвигалась гигантская стена пыли. Местные в соцсетях призывали закрывать окна и уходить с улиц, но отдыхающие на пляжах, судя по всему, решили, что буря — всего лишь спецэффект, и продолжили загорать. Пока одни спасались, другие наслаждались шоу. В понедельник, 27 июля, по всей Европе продолжали полыхать пожары, превратив леса в пепел, а привычные пейзажи — в кадры из фильмов-катастроф. Сильнее всего досталось Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции: огонь уничтожил сотни тысяч гектаров, люди покидали свои дома в спешке, а BBC и Евросоюз заговорили о чрезвычайной угрозе.Во вторник, 28 июля, Японию сотрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю. Подземные толчки на глубине 10 км в префектуре Кумамото разрушили дома, дороги и мосты, оставив без света 48 тысяч домохозяйств. Число погибших достигло 18, пострадали более 60 человек. В среду, 29 июля, на Гавайях проснулся вулкан Килауэа — и устроил настоящее огненное шоу. Извержение началось в кратере Халемаумау: фонтаны лавы взлетели на 30 метров, заставив учёных повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геологическая служба США зафиксировала 52-й эпизод продолжающейся активности — и, судя по кадрам, вулкан не собирается останавливаться.В четверг, 30 июля, над Парижем взошла "Оленья луна" — июльское полнолуние, которое в этом году выдалось особенно зрелищным. Жители коммуны Мезон-Лаффит стали свидетелями редкого кадра: огромный золотистый диск луны поднялся прямо за Эйфелевой башней.В пятницу, 31 июля, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, пережил настоящий миграционный шок: за последние дни через границу с Марокко прорвались до 60 тысяч нелегальных иммигрантов. Однако уже известно, что около 25 тысяч нелегалов добровольно вернулись в Марокко — похоже, испанский приём оказался не слишком тёплым. Премьер-министр Педро Санчес пообещал ускорить депортацию остальных.

сша

марокко

ростов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, сша, марокко, ростов, дональд трамп, камаз (завод), ес