Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов
Ростовский каскадёр отправил 10 тонн в полёт. Президент США Дональд Трамп объявил о выборах-2028 броском в зал. Европа превратилась в фильм-катастрофу. Сеута стала новой точкой миграционного кризиса
В субботу, 25 июля, ростовский каскадёр и блогер Евгений Чеботарёв в очередной раз подтвердил репутацию человека, для которого гравитация — лишь рекомендация.
В рамках нового трюка 10-тонный КамАЗ буквально перелетел через жилой дом: в решающий момент пилот покинул кабину, а грузовик продолжил движение по воздушной траектории.
© vk.com / Евгений Чеботарев
1 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
© vk.com / Евгений Чеботарев
2 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
1 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
2 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
Пока в Ростове каскадёр отправлял 10-тонный КамАЗ в полёт через жилой дом, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп решил, что тоже умеет устраивать шоу.
На ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который перенесли с апреля из-за инцидента с выстрелом из дробовика, президент в разгар выступления менталиста Оза Перлмана эффектно бросил в зал кепку с надписью "Trump 2028".
© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst
В воскресенье, 26 июля, жители Саратова и Энгельса стали свидетелями апокалиптического зрелища — со стороны приказахстанских степей на города надвигалась гигантская стена пыли.
Местные в соцсетях призывали закрывать окна и уходить с улиц, но отдыхающие на пляжах, судя по всему, решили, что буря — всего лишь спецэффект, и продолжили загорать. Пока одни спасались, другие наслаждались шоу.
© Фото : sarnovosti.ru
1 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
© Фото : sarnovosti.ru
2 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
© Фото : sarnovosti.ru
3 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
1 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
2 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
3 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
В понедельник, 27 июля, по всей Европе продолжали полыхать пожары, превратив леса в пепел, а привычные пейзажи — в кадры из фильмов-катастроф.
Сильнее всего досталось Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции: огонь уничтожил сотни тысяч гектаров, люди покидали свои дома в спешке, а BBC и Евросоюз заговорили о чрезвычайной угрозе.
© AP / Manu Fernandez
1 из 14
© AP / Manu Fernandez
© REUTERS / Violeta Santos Moura
2 из 14
© REUTERS / Violeta Santos Moura
© REUTERS / Pedro Nunes
3 из 14
© REUTERS / Pedro Nunes
© REUTERS / Florion Goga
4 из 14
© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga
5 из 14
© REUTERS / Florion Goga
© AP / Emma Da Silva
6 из 14
© AP / Emma Da Silva
© AP / Emma Da Silva
7 из 14
© AP / Emma Da Silva
© REUTERS / Manon Cruz
8 из 14
© REUTERS / Manon Cruz
© REUTERS / Umit Bektas
9 из 14
© REUTERS / Umit Bektas
© REUTERS / Yves Herman
10 из 14
© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Violeta Santos Moura
11 из 14
© REUTERS / Violeta Santos Moura
© REUTERS / Umit Bektas
12 из 14
© REUTERS / Umit Bektas
© AP / Manu Fernandez
13 из 14
© AP / Manu Fernandez
© AP / Manu Fernandez
14 из 14
© AP / Manu Fernandez
1 из 14
© AP / Manu Fernandez
2 из 14
© REUTERS / Violeta Santos Moura
3 из 14
© REUTERS / Pedro Nunes
4 из 14
© REUTERS / Florion Goga
5 из 14
© REUTERS / Florion Goga
6 из 14
© AP / Emma Da Silva
7 из 14
© AP / Emma Da Silva
8 из 14
© REUTERS / Manon Cruz
9 из 14
© REUTERS / Umit Bektas
10 из 14
© REUTERS / Yves Herman
11 из 14
© REUTERS / Violeta Santos Moura
12 из 14
© REUTERS / Umit Bektas
13 из 14
© AP / Manu Fernandez
14 из 14
© AP / Manu Fernandez
Во вторник, 28 июля, Японию сотрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю. Подземные толчки на глубине 10 км в префектуре Кумамото разрушили дома, дороги и мосты, оставив без света 48 тысяч домохозяйств. Число погибших достигло 18, пострадали более 60 человек.
© REUTERS / Issei Kato
1 из 6
© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / KYODO
2 из 6
© REUTERS / KYODO
© REUTERS / KYODO
3 из 6
© REUTERS / KYODO
© REUTERS / KYODO
4 из 6
© REUTERS / KYODO
© REUTERS / Issei Kato
5 из 6
© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato
6 из 6
© REUTERS / Issei Kato
1 из 6
© REUTERS / Issei Kato
2 из 6
© REUTERS / KYODO
3 из 6
© REUTERS / KYODO
4 из 6
© REUTERS / KYODO
5 из 6
© REUTERS / Issei Kato
6 из 6
© REUTERS / Issei Kato
В среду, 29 июля, на Гавайях проснулся вулкан Килауэа — и устроил настоящее огненное шоу. Извержение началось в кратере Халемаумау: фонтаны лавы взлетели на 30 метров, заставив учёных повысить уровень опасности для авиации до оранжевого.
Геологическая служба США зафиксировала 52-й эпизод продолжающейся активности — и, судя по кадрам, вулкан не собирается останавливаться.
© REUTERS / U.S. Geological Survey
© REUTERS / U.S. Geological Survey
В четверг, 30 июля, над Парижем взошла "Оленья луна" — июльское полнолуние, которое в этом году выдалось особенно зрелищным. Жители коммуны Мезон-Лаффит стали свидетелями редкого кадра: огромный золотистый диск луны поднялся прямо за Эйфелевой башней.
© REUTERS / Abdul Saboor
© REUTERS / Abdul Saboor
В пятницу, 31 июля, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, пережил настоящий миграционный шок: за последние дни через границу с Марокко прорвались до 60 тысяч нелегальных иммигрантов.
Однако уже известно, что около 25 тысяч нелегалов добровольно вернулись в Марокко — похоже, испанский приём оказался не слишком тёплым. Премьер-министр Педро Санчес пообещал ускорить депортацию остальных.
© AP / Antonio Sempere
© AP / Antonio Sempere
Подписывайся на