Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов - 01.08.2026 Украина.ру
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Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов
Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов - 01.08.2026 Украина.ру
Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов
Ростовский каскадёр отправил 10 тонн в полёт. Президент США Дональд Трамп объявил о выборах-2028 броском в зал. Европа превратилась в фильм-катастрофу. Сеута стала новой точкой миграционного кризиса
2026-08-01T09:00
2026-08-01T09:00
фото
эксклюзив
сша
марокко
ростов
дональд трамп
камаз (завод)
ес
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В субботу, 25 июля, ростовский каскадёр и блогер Евгений Чеботарёв в очередной раз подтвердил репутацию человека, для которого гравитация — лишь рекомендация. В рамках нового трюка 10-тонный КамАЗ буквально перелетел через жилой дом: в решающий момент пилот покинул кабину, а грузовик продолжил движение по воздушной траектории. Пока в Ростове каскадёр отправлял 10-тонный КамАЗ в полёт через жилой дом, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп решил, что тоже умеет устраивать шоу. На ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который перенесли с апреля из-за инцидента с выстрелом из дробовика, президент в разгар выступления менталиста Оза Перлмана эффектно бросил в зал кепку с надписью "Trump 2028". В воскресенье, 26 июля, жители Саратова и Энгельса стали свидетелями апокалиптического зрелища — со стороны приказахстанских степей на города надвигалась гигантская стена пыли. Местные в соцсетях призывали закрывать окна и уходить с улиц, но отдыхающие на пляжах, судя по всему, решили, что буря — всего лишь спецэффект, и продолжили загорать. Пока одни спасались, другие наслаждались шоу. В понедельник, 27 июля, по всей Европе продолжали полыхать пожары, превратив леса в пепел, а привычные пейзажи — в кадры из фильмов-катастроф. Сильнее всего досталось Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции: огонь уничтожил сотни тысяч гектаров, люди покидали свои дома в спешке, а BBC и Евросоюз заговорили о чрезвычайной угрозе.Во вторник, 28 июля, Японию сотрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю. Подземные толчки на глубине 10 км в префектуре Кумамото разрушили дома, дороги и мосты, оставив без света 48 тысяч домохозяйств. Число погибших достигло 18, пострадали более 60 человек. В среду, 29 июля, на Гавайях проснулся вулкан Килауэа — и устроил настоящее огненное шоу. Извержение началось в кратере Халемаумау: фонтаны лавы взлетели на 30 метров, заставив учёных повысить уровень опасности для авиации до оранжевого. Геологическая служба США зафиксировала 52-й эпизод продолжающейся активности — и, судя по кадрам, вулкан не собирается останавливаться.В четверг, 30 июля, над Парижем взошла "Оленья луна" — июльское полнолуние, которое в этом году выдалось особенно зрелищным. Жители коммуны Мезон-Лаффит стали свидетелями редкого кадра: огромный золотистый диск луны поднялся прямо за Эйфелевой башней.В пятницу, 31 июля, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, пережил настоящий миграционный шок: за последние дни через границу с Марокко прорвались до 60 тысяч нелегальных иммигрантов. Однако уже известно, что около 25 тысяч нелегалов добровольно вернулись в Марокко — похоже, испанский приём оказался не слишком тёплым. Премьер-министр Педро Санчес пообещал ускорить депортацию остальных.
сша
марокко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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фото, эксклюзив, сша, марокко, ростов, дональд трамп, камаз (завод), ес
фото, Эксклюзив, США, Марокко, Ростов, Дональд Трамп, КамАЗ (завод), ЕС

Предвыборный трюк? Трамп презентовал будущее с размаху. Неделя необычных фотофактов

09:00 01.08.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Украина.ру
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
фото-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Ростовский каскадёр отправил 10 тонн в полёт. Президент США Дональд Трамп объявил о выборах-2028 броском в зал. Европа превратилась в фильм-катастрофу. Сеута стала новой точкой миграционного кризиса
В субботу, 25 июля, ростовский каскадёр и блогер Евгений Чеботарёв в очередной раз подтвердил репутацию человека, для которого гравитация — лишь рекомендация.
В рамках нового трюка 10-тонный КамАЗ буквально перелетел через жилой дом: в решающий момент пилот покинул кабину, а грузовик продолжил движение по воздушной траектории.
© vk.com / Евгений Чеботарев
1 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
© vk.com / Евгений Чеботарев
2 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
1 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
2 из 2
© vk.com / Евгений Чеботарев
Пока в Ростове каскадёр отправлял 10-тонный КамАЗ в полёт через жилой дом, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп решил, что тоже умеет устраивать шоу.
На ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который перенесли с апреля из-за инцидента с выстрелом из дробовика, президент в разгар выступления менталиста Оза Перлмана эффектно бросил в зал кепку с надписью "Trump 2028".
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
В воскресенье, 26 июля, жители Саратова и Энгельса стали свидетелями апокалиптического зрелища — со стороны приказахстанских степей на города надвигалась гигантская стена пыли.
Местные в соцсетях призывали закрывать окна и уходить с улиц, но отдыхающие на пляжах, судя по всему, решили, что буря — всего лишь спецэффект, и продолжили загорать. Пока одни спасались, другие наслаждались шоу.
© Фото : sarnovosti.ru
1 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
© Фото : sarnovosti.ru
2 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
© Фото : sarnovosti.ru
3 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
1 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
2 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
3 из 3
© Фото : sarnovosti.ru
В понедельник, 27 июля, по всей Европе продолжали полыхать пожары, превратив леса в пепел, а привычные пейзажи — в кадры из фильмов-катастроф.
Сильнее всего досталось Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции: огонь уничтожил сотни тысяч гектаров, люди покидали свои дома в спешке, а BBC и Евросоюз заговорили о чрезвычайной угрозе.
© AP / Manu Fernandez
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© AP / Manu Fernandez
© REUTERS / Violeta Santos Moura
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© AP / Manu Fernandez
© AP / Manu Fernandez
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© AP / Manu Fernandez
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© AP / Manu Fernandez
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© REUTERS / Violeta Santos Moura
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© REUTERS / Pedro Nunes
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© REUTERS / Florion Goga
5 из 14

© REUTERS / Florion Goga
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© AP / Emma Da Silva
7 из 14

© AP / Emma Da Silva
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© REUTERS / Manon Cruz
9 из 14

© REUTERS / Umit Bektas
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© REUTERS / Yves Herman
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© REUTERS / Violeta Santos Moura
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© REUTERS / Umit Bektas
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© AP / Manu Fernandez
14 из 14

© AP / Manu Fernandez
Во вторник, 28 июля, Японию сотрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,1 на острове Кюсю. Подземные толчки на глубине 10 км в префектуре Кумамото разрушили дома, дороги и мосты, оставив без света 48 тысяч домохозяйств. Число погибших достигло 18, пострадали более 60 человек.
© REUTERS / Issei Kato
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© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / KYODO
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© REUTERS / KYODO
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© REUTERS / KYODO
4 из 6

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© REUTERS / Issei Kato
5 из 6

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato
6 из 6

© REUTERS / Issei Kato
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© REUTERS / KYODO
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© REUTERS / KYODO
4 из 6

© REUTERS / KYODO
5 из 6

© REUTERS / Issei Kato
6 из 6

© REUTERS / Issei Kato
В среду, 29 июля, на Гавайях проснулся вулкан Килауэа — и устроил настоящее огненное шоу. Извержение началось в кратере Халемаумау: фонтаны лавы взлетели на 30 метров, заставив учёных повысить уровень опасности для авиации до оранжевого.
Геологическая служба США зафиксировала 52-й эпизод продолжающейся активности — и, судя по кадрам, вулкан не собирается останавливаться.
© REUTERS / U.S. Geological Survey
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / U.S. Geological Survey
В четверг, 30 июля, над Парижем взошла "Оленья луна" — июльское полнолуние, которое в этом году выдалось особенно зрелищным. Жители коммуны Мезон-Лаффит стали свидетелями редкого кадра: огромный золотистый диск луны поднялся прямо за Эйфелевой башней.
© REUTERS / Abdul Saboor
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
В пятницу, 31 июля, испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, пережил настоящий миграционный шок: за последние дни через границу с Марокко прорвались до 60 тысяч нелегальных иммигрантов.
Однако уже известно, что около 25 тысяч нелегалов добровольно вернулись в Марокко — похоже, испанский приём оказался не слишком тёплым. Премьер-министр Педро Санчес пообещал ускорить депортацию остальных.
© AP / Antonio Sempere
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP / Antonio Sempere
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