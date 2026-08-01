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ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц

ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц - 01.08.2026 Украина.ру

ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц

Техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки "Запад" с позывным Воган рассказал о новой тактике противника. Об этом 1 августа сообщают российские информагенства

2026-08-01T09:10

2026-08-01T09:10

2026-08-01T09:10

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"В тылу участились работы "Хорнетов", он маскируется под птицу, его не заметишь. Летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолёт!" — а потом он крыльями замахал", — описал Воган.Из-за активности украинских дронов серьёзно усложнилась логистика: грузовики с боеприпасами не подходят ближе чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения, следующие 20 километров грузы доставляют на багги и "буханках", а в 20-километровой зоне — уже пешком или на квадроциклах.Подробнее – в интервью Владимира Евсеева России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины