ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц - 01.08.2026 Украина.ру
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ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц
ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц - 01.08.2026 Украина.ру
ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц
Техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки "Запад" с позывным Воган рассказал о новой тактике противника. Об этом 1 августа сообщают российские информагенства
2026-08-01T09:10
2026-08-01T09:10
новости
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владимир евсеев
вооруженные силы украины
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"В тылу участились работы "Хорнетов", он маскируется под птицу, его не заметишь. Летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолёт!" — а потом он крыльями замахал", — описал Воган.Из-за активности украинских дронов серьёзно усложнилась логистика: грузовики с боеприпасами не подходят ближе чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения, следующие 20 километров грузы доставляют на багги и "буханках", а в 20-километровой зоне — уже пешком или на квадроциклах.Подробнее – в интервью Владимира Евсеева России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, владимир евсеев, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины

ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц

09:10 01.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки "Запад" с позывным Воган рассказал о новой тактике противника. Об этом 1 августа сообщают российские информагенства
"В тылу участились работы "Хорнетов", он маскируется под птицу, его не заметишь. Летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолёт!" — а потом он крыльями замахал", — описал Воган.
Из-за активности украинских дронов серьёзно усложнилась логистика: грузовики с боеприпасами не подходят ближе чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения, следующие 20 километров грузы доставляют на багги и "буханках", а в 20-километровой зоне — уже пешком или на квадроциклах.
Подробнее – в интервью Владимира Евсеева России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины
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