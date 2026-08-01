ВСУ начали маскировать ударные беспилотники под птиц
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Техник 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки "Запад" с позывным Воган рассказал о новой тактике противника. Об этом 1 августа сообщают российские информагенства
"В тылу участились работы "Хорнетов", он маскируется под птицу, его не заметишь. Летит птица, парит. Ты смотришь: "О, самолёт!" — а потом он крыльями замахал", — описал Воган.
Из-за активности украинских дронов серьёзно усложнилась логистика: грузовики с боеприпасами не подходят ближе чем на 40 километров к линии боевого соприкосновения, следующие 20 километров грузы доставляют на багги и "буханках", а в 20-километровой зоне — уже пешком или на квадроциклах.
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