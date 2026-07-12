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КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне
КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне - 12.07.2026 Украина.ру
КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о серии ударов по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T08:44
2026-07-12T08:44
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КСИР утверждает, что уничтожил командный центр, а также ангары для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.🟦 Также Тегеран сообщает о нанесении ударов беспилотниками по системам ПВО "Patriot", складам боеприпасов и радиолокационным станциям американских военных на территории Кувейта;🟦 В сообщении говорится о нанесении удара баллистическими ракетами по центру технического обслуживания и ремонта истребителей на авиабазе Аль-Удейд в Катаре;🟦 Атаке подверглись и радиолокационные станции ВС США на территории Бахрейна;🟦 Видео запусков БПЛА было опубликовано КСИР.Накануне телеканал Press TV сообщил, что Иран закрыл Ормузский пролив и намерен сохранять это решение до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона. Подробнее в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионеНапомним, что 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне и призванного стать основой для мирных переговоров. Подробности — в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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КСИР заявил об ударах по авиабазам и ПВО США в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне
08:44 12.07.2026 (обновлено: 08:48 12.07.2026)
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о серии ударов по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
КСИР утверждает, что уничтожил командный центр, а также ангары для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании.
🟦 Также Тегеран сообщает о нанесении ударов беспилотниками по системам ПВО "Patriot", складам боеприпасов и радиолокационным станциям американских военных на территории Кувейта;
🟦 В сообщении говорится о нанесении удара баллистическими ракетами по центру технического обслуживания и ремонта истребителей на авиабазе Аль-Удейд в Катаре;
🟦 Атаке подверглись и радиолокационные станции ВС США на территории Бахрейна;
🟦 Видео запусков БПЛА было опубликовано КСИР.
Накануне телеканал Press TV сообщил, что Иран закрыл Ормузский пролив и намерен сохранять это решение до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона. Подробнее в материале Иран заблокировал проход судов "до окончания вмешательства США" в регионе
Напомним, что 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне и призванного стать основой для мирных переговоров. Подробности — в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока
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